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Oppo представит Reno5 5G и Reno5 Pro 5G уже 10 декабря.

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Ходят слухи, что наряду с ванильным Reno5 и Pro версией, Oppo представит Reno5 Pro + 5G. От Oppo пока нет ни слова об этом, но изображение, размещенное на Weibo, раскрывает его дизайн.

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Задняя панель Reno5 Pro + 5G похожа на Reno5 5G и Reno5 Pro 5G и имеет четыре камеры.

Основная камера использует датчик серии Sony IMX7xx с разрешением 50 МП, что делает Reno5 Pro + 5G первым в мире смартфоном с такой встроенной камерой.

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Reno5 5G работает на Snapdragon 765G, а Reno5 Pro 5G имеет Dimensity 1000+. Reno5 Pro + 5G будет работать на Snapdragon 865 SoC, и будет иметь кожаную заднюю панель. Это будет первый смартфон с электрохромной задней панелью.

Однако это не первый случай, когда производитель смартфонов использует электрохромную технологию. OnePlus сделал это с концептуальным смартфоном Concept One еще в январе, который не был коммерчески доступен. Но, видя, как Oppo производит массовое производство телефонов с этой технологией, есть вероятность, что вскоре мы увидим, как OnePlus (и, возможно, Realme) последует этому примеру.