Samsung Galaxy Z Fold 3 появится с поддержкой стилуса S-Pen
Недавно компания Samsung выпустила Galaxy Z Fold 2. В него вошли несколько улучшений, так как он стал обновленной версией первого складного смартфона компании.
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Согласно новому патенту, опубликованному на веб-сайте Let’sGoDigital, компания, похоже, пытается найти способы дать стилус владельцам устройств Galaxy Z Fold, чего все ждут. Патент был зарегистрирован в WIPO в апреле 2020 года.
Глядя на эти изображения, становится понятно, что рассматриваемый телефон является складным устройством, а в правом нижнем углу находится перо S Pen. Патент также свидетельствует о планах компании включить ручку в свои будущие складные телефоны.
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Samsung Galaxy Z Fold 3 напоминает оригинальный Galaxy Fold по дизайну. Тем не менее, было добавлено новое перо S Pen. Samsung поставляла перо со смартфонами с большим экраном, такими как серия Galaxy Note, или некоторыми планшетами, такими как серия Galaxy Tab S. Но эта ситуация меняется. Теперь похоже, что перо будет входить в складные телефоны.
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Кроме того, LetsGoDigital также заявила, что компания рассматривает возможность использования новой технологии «Активное электростатическое решение» (AES) в будущем. Samsung планирует увеличить толщину ультратонкого стекла (UTG) с 30 до 60 микрометров. Таким образом, устойчивость к падению будет больше.
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Samsung, вероятно, выпустит свое следующее поколение складных устройств в следующем году.
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