Производительность Zhaoxin KX-6000G сопоставима с AMD Phenom II X6 1055T

Новинка выделяется среди других продуктов Lenovo благодаря уникальному процессору. Основой устройства служит четырёхъядерный китайский чип Zhaoxin KX-6000G с тактовой частотой 3,3 ГГц и встроенной графикой ZX C1080. Эта графика поддерживает DirectX 12, OpenCL 1.2 и OpenGL 4.6, что обеспечивает высокую производительность в графических приложениях.

Согласно данным из базы данных бенчмарка Geekbench, производительность Zhaoxin KX-6000G сопоставима с AMD Phenom II X6 1055T.

Lenovo X1 оснащён OLED-экраном с разрешением 2,8K (2880x1800 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Внешне ноутбук напоминает обычный Thinkpad X1, но с корпусом из углеродного волокна, что придаёт ему стильный и современный вид.





Толщина устройства составляет всего 13,9 мм, а вес — около 0,99 кг. Ноутбук также оснащён клавиатурой с тремя уровнями регулируемой подсветки, что делает ввод текста в тёмное время суток более удобным.

Lenovo X1 имеет три порта USB Type-C, один порт USB Type-A и аудиоразъём на 3,5 мм. Дополнительные характеристики устройства пока неизвестны, а цена остаётся тайной.