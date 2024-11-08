Представлена видеокарта GALAX RTX 4070 Ti SUPER Metal Master PLUS OC за $880

Компания GALAX, известный производитель видеокарт, представила новую модель — RTX 4070 Ti SUPER Metal Master PLUS OC. Новинка доступна для покупки в Китае по цене 6299 юаней, что составляет примерно $880.

Видеокарта RTX 4070 Ti SUPER Metal Master PLUS OC основана на графическом процессоре AD102-175. Она оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR6X, что обеспечивает высокую производительность и позволяет обрабатывать большие объёмы данных.

Частота работы видеокарты составляет 2655 МГц, а показатель энергопотребления достигает 295 Вт. Это позволяет RTX 4070 Ti SUPER Metal Master PLUS OC справляться с самыми требовательными задачами, такими как игры с высокими настройками графики, монтаж видео и рендеринг 3D-моделей.

Видеокарта имеет корпус из металла с матовой поверхностью и металлической задней панелью. Это не только придаёт ей стильный внешний вид, но и обеспечивает дополнительную прочность.

RTX 4070 Ti SUPER Metal Master PLUS OC оснащена 10+2-фазным источником питания и 14-слойной печатной платой, что обеспечивает стабильность работы и долговечность.

Размеры видеокарты составляют 352 × 153 × 69 мм.

Производитель предоставляет на RTX 4070 Ti SUPER Metal Master PLUS OC трёхлетнюю гарантию.

В целом, RTX 4070 Ti SUPER Metal Master PLUS OC является мощной и функциональной видеокартой, которая подойдёт для широкого круга задач.