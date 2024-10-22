Qualcomm утверждает, что её чипы Snapdragon X Elite превосходят по производительности решения Intel

Недавно компания Qualcomm выразила недовольство в связи с тем, что представители Intel предоставили неполную информацию о новых мобильных чипах во время презентации Lunar Lake.

Qualcomm утверждает, что их процессоры Snapdragon превосходят недавно выпущенные процессоры Intel. По мнению Qualcomm, Intel использовала маркетинговые приёмы и скрыла от общественности важные сведения.

Qualcomm приводит результаты тестов, которые показывают, что новый Snapdragon X1E-84-100 быстрее, чем Core Ultra 7 256V в одноядерном тесте Geekbench на 10% и потребляет на 38% меньше электроэнергии. В многопоточном режиме X1E-84-100 работает на 52% быстрее и потребляет на 113% меньше электроэнергии.

Также Qualcomm утверждает, что результаты тестов Cinebench 2024 показывают преимущество чипа X1E-84-100 над Core Ultra 9 288V на 3 единицы и над Core Ultra 7 256V на 7 единиц. Intel же на своей презентации заявила, что результаты тестов заметно отличаются в пользу её продукции.

Кроме того, Qualcomm утверждает, что новый Snapdragon работает от батареи на 163% быстрее, в то время как чипы Intel замедляются для экономии заряда.

Таким образом, данные, предоставленные Intel и Qualcomm, отличаются, и каждая компания утверждает, что их продукт превосходит конкурента. Однако нельзя точно сказать, чьи данные являются более достоверными.