Она уже представила серию Galaxy Tab S10, в которой отсутствует базовая модель.

Источник сообщает, что компания Samsung может отказаться от выпуска базовой версии Galaxy S26. В настоящее время компания пересматривает свою стратегию вывода продукции на рынок.

Уже была представлена серия Galaxy Tab S10, в которой отсутствует базовая модель. Предлагаются только версии Plus и Ultra.

Инсайдер Ice Universe сообщает, что Samsung может не выпустить базовую версию Galaxy S26. Как и в случае с Galaxy Tab S10, компания предложит только модели Plus и Ultra. Основной причиной такого решения является высокая конкуренция со стороны китайских производителей. Новые смартфоны из Китая делают базовые модели Galaxy S менее привлекательными.

Samsung все таки запланировала выпуск базовой версии Galaxy S25, но может полностью убрать её из линейки Galaxy S26 в 2026 году. На это может повлиять наличие моделей Galaxy S FE, которые предлагают основные функции флагманских моделей Galaxy S по более доступной цене. Модели Galaxy S FE способны удовлетворить спрос на более компактные и бюджетные варианты.

Samsung уже некоторое время выпускает модели FE в серии Galaxy Tab. Успех более бюджетной модели FE по сравнению с базовой Galaxy Tab мог повлиять на решение компании отказаться от последней.