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Optovik
Раскрыты характеристики Redmi 14C - чип Helio G91 и батарея на 5160 мА·ч
Redmi 14C получит бюджетный ценник, огромный экран и емкий аккумулятор.

В ноябре прошлого года компания Redmi выпустила смартфон Redmi 13C, а в декабре – Redmi 13C 5G. В июне на рынке появился Redmi 14C 5G – преемник предыдущей модели.

Теперь же в центре внимания оказался Redmi 14C без 5G. Это произошло из-за того, что во Вьетнаме преждевременно объявили о продаже этого смартфона, а затем отменили объявление. Однако информация в интернете распространяется быстро, поэтому некоторые люди смогли получить подробные сведения о новом устройстве, а также официальные изображения.

Redmi 14C оснащён 6,88-дюймовым экраном. Основная камера на задней панели имеет разрешение 50 мегапикселей. Ёмкость аккумулятора составляет 5160mah, он поддерживает проводную зарядку мощностью 18Вт. По сравнению с предыдущими моделями экран и аккумулятор у Redmi 14C стали больше.Телефон будет доступен в трёх цветовых вариантах: синем, чёрном и зелёном. Задняя панель будет отделана искусственной кожей.

По слухам, у телефона будет HD+ разрешение экрана и частота обновления 90Гц. Также он будет оснащён боковым датчиком отпечатков пальцев. Процессор — MediaTek Helio G91. Объём ОЗУ составит 4 или 8ГБ, а встроенной памяти для хранения данных — 128ГБ.

#смартфоны #xiaomi #процессоры #гаджеты #новинки #redmi
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