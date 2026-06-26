В работе у студии Warhorse находится новый проект в данной вселенной.

Разработчики из чешской студии Warhorse при поддержке издательства Deep Silver сообщили, что количество проданных копий их масштабной ролевой игры Kingdom Come: Deliverance II превысили отметку в 6 миллионов. Соответствующее заявление появилось в официальном микроблоге.

Источник изображения: Warhorse Studios

В своём обращении представители Warhorse Studios поблагодарили игроков и представителей прессы за широкое признание сиквела KCD. В прошлом году он получил множество номинаций от разных премий — включая «Игра года» от The Game Awards (статуэтку в итоге забрала Clair Obscur: Expedition 33). Авторы также заверили, что текущим летом проведут для геймеров несколько мероприятий (концертов, встреч), в рамках которых будут в том числе отмечены текущие высокие показатели по продажам.

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Напомним, ролевая игра Kingdom Come: Deliverance II поступила в продажу 4 февраля 2025 года на ПК (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Разработчики из Warhorse Studios уже работают сразу над несколькими проектами, среди которых есть и новая игра во вселенной Kingdom Come.