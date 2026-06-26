Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Продажи ролевой игры Kingdom Come: Deliverance II превысили 6 млн копий
В работе у студии Warhorse находится новый проект в данной вселенной.
реклама

Разработчики из чешской студии Warhorse при поддержке издательства Deep Silver сообщили, что количество проданных копий их масштабной ролевой игры Kingdom Come: Deliverance II превысили отметку в 6 миллионов. Соответствующее заявление появилось в официальном микроблоге.

Источник изображения: Warhorse Studios

В своём обращении представители Warhorse Studios поблагодарили игроков и представителей прессы за широкое признание сиквела KCD. В прошлом году он получил множество номинаций от разных премий — включая «Игра года» от The Game Awards (статуэтку в итоге забрала Clair Obscur: Expedition 33). Авторы также заверили, что текущим летом проведут для геймеров несколько мероприятий (концертов, встреч), в рамках которых будут в том числе отмечены текущие высокие показатели по продажам.

реклама

Напомним, ролевая игра Kingdom Come: Deliverance II поступила в продажу 4 февраля 2025 года на ПК (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Разработчики из Warhorse Studios уже работают сразу над несколькими проектами, среди которых есть и новая игра во вселенной Kingdom Come.

#игры #warhorse studios #kingdom come deliverance ii
Источник: x.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» стал самым успешным релизом 2026 года
Автомагистраль М-12 «Восток» продлят до Тюмени до конца года
Спин-офф «Рика и Морти» получил дату премьеры и новый трейлер
Высокие капоты пикапов и внедорожников связывают с 3000 летальных ДТП в США за последние 8 лет
Космический телескоп Euclid предоставил самое детализированное изображение центра Млечного Пути
Rockstar Games впервые ограничила доступ к части игрового мира GTA VI владельцам стандартной версии
ОДК: ПД-14 получил 16 новых технологий и относится к пятому поколению двигателей
РБК: Российские провайдеры осенью могут ввести тарифные планы с иностранным интернетом и без него
Для LADA Azimut освоили выпуск бамперов на самой большой пресс-форме АВТОВАЗа весом 40 тонн
FSR 4.1.1 на RX 5700 XT на порядок увеличил задержку и заметно снизил fps по сравнению с FSR 3.1.5
Свежие скриншоты GTA 6 с обилием эффектов трассировки лучей вызывают вопросы о возможностях консолей
Самозанятые с 1 октября смогут работать на одной платформе не больше 60 часов в месяц
Xiaomi представила портативную кофемашину с аккумулятором на 7500 мАч и рабочим давлением 20 бар
Китай с 2021 года произвел больше подводных лодок, чем Россия и США вместе взятые
В США полицейский дрон впервые обезоружил подозреваемого с помощью магнита
Standard Chartered прогнозирует рост Bitcoin до 500000$, Ethereum до 40000$, Aave до 3500$ к 2030 г.
Старые автомобили «Волга» получат увеличенный бензобак с защитой от коррозии
Эксплуатация 16 крупнейших пассажирских самолётов Airbus A380 приостановлена из-за трещин в крыльях
В России запущена платформа для переключения между операторами без замены SIM
Самый быстрый в мире мотоцикл разгоняется до 100 км/ч за 0,4 секунды на паровой тяге

Популярные статьи

Обзор системной платы Gigabyte H81M-S2PV и почему AMD Ryzen был чисто маркетинговым на старте
Анатомия Росомахи с околонаучной точки зрения — регенерация и когти Логана
Разочаровывающие изменения ПК-гейминга за последние 10 лет — игры, технологии и комплектующие
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter