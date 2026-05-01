apprenticebase
Hogwarts Legacy вновь раздают в EGS по случаю 25-летия первого фильма по «Гарри Поттеру»
Забрать можно базовое издание игры, без косметических предметов и верхового животного для главного героя

В 2001 году вышел первый фильм-экранизация книг по «Гарри Поттеру» — с того момента прошло 25 лет. По случаю юбилея в цифровом магазине Epic Games Store стартовала акция с бесплатной раздачей Hogwarts Legacy.

Источник изображения: Warner Bros. Games

Все пользователи площадки от Epic Games могут забрать себе в библиотеку базовое издание игры — без вороха косметических предметов и верхового животного для главного героя. Но нужно помнить, что с российского аккаунта EGS воспользоваться предложением не получится (ограничение легко обойти, в Сети полно инструкций).

Напомним, это уже вторая раздача Hogwarts Legacy, первый раз проект раздавали во время церемонии The Game Awards в течение суток. Релиз Hogwarts Legacy состоялся в 2023 году, а в декабре 2025-го количество реализованных копий перевалило за 40 миллионов. 

#игры #hogwarts legacy
Источник: store.epicgames.com
