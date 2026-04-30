Первые игроки встретили новинку с воодушевлением, о чём говорит высокий рейтинг на площадке Valve

Разработчики из студии Unfrozen совместно с издательством Hooded Horse выпустили в ранний доступ свою тактическую стратегию Heroes of Might and Magic: Olden Era. Проект доступен для покупки в Steam и будет продаваться с релизной скидкой до 14 мая.

Источник изображения: Unfrozen

Авторы игры утверждают, что в ней заложены классические принципы легендарной серии Heroes of Might and Magic. В геймплейном плане всё не сильно изменилось со времён той самой «тройки»: игрок строит свою империю, сражается в эпических пошаговых боях и развивает различные постройки в мире с магами, воинами и фантастическими созданиями.

По случаю релиза в раннем доступе был представлен обзорный геймплейный трейлер, в котором продемонстрированы ключевые геймплейные механики, о которых мы писали выше. Тут и исследование мира, и прокачка, и сами сражения в пошаговом режиме.

На момент написания материала Heroes of Might and Magic: Olden Era собрала в Steam более 180 отзывов, из которых 89% являются положительными. «Онлайн» у новинки удивительно большой для проекта столь специфического жанра: по данным SteamDB, прямо сейчас в Olden Era коротают время более 32 тысяч пользователей.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Дебютная версия Heroes of Might and Magic: Olden Era предоставит игрокам доступ к первому акту сюжетной кампании, шести фракциям, трём режимам, многопользовательскому режиму и редактору карт. С учётом скидки новинку можно купить за 1124 рубля.