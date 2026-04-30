apprenticebase
Игра «Heroes of Might and Magic: Olden Era» поступила в продажу в российском Steam за 1124 рубля
Первые игроки встретили новинку с воодушевлением, о чём говорит высокий рейтинг на площадке Valve

Разработчики из студии Unfrozen совместно с издательством Hooded Horse выпустили в ранний доступ свою тактическую стратегию Heroes of Might and Magic: Olden Era. Проект доступен для покупки в Steam и будет продаваться с релизной скидкой до 14 мая. 

Источник изображения: Unfrozen

Авторы игры утверждают, что в ней заложены классические принципы легендарной серии Heroes of Might and Magic. В геймплейном плане всё не сильно изменилось со времён той самой «тройки»: игрок строит свою империю, сражается в эпических пошаговых боях и развивает различные постройки в мире с магами, воинами и фантастическими созданиями. 

По случаю релиза в раннем доступе был представлен обзорный геймплейный трейлер, в котором продемонстрированы ключевые геймплейные механики, о которых мы писали выше. Тут и исследование мира, и прокачка, и сами сражения в пошаговом режиме. 

На момент написания материала Heroes of Might and Magic: Olden Era собрала в Steam более 180 отзывов, из которых 89% являются положительными. «Онлайн» у новинки удивительно большой для проекта столь специфического жанра: по данным SteamDB, прямо сейчас в Olden Era коротают время более 32 тысяч пользователей. 

Дебютная версия Heroes of Might and Magic: Olden Era предоставит игрокам доступ к первому акту сюжетной кампании, шести фракциям, трём режимам, многопользовательскому режиму и редактору карт. С учётом скидки новинку можно купить за 1124 рубля. 

#игры #hooded horse #heroes of might and magic olden era #unfrozen
Источник: steamdb.info
Популярные новости

Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Кабель Corsair ThermalProtect 12V-2x6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления оценён в $25
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
Claude случайно удалил базу данных и резервные копии компании PocketOS за 9 секунд
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
Видеокарта RTX 5070 12 ГБ для Framework Laptop 16 стоит на 72% дороже по сравнению с 8-ГБ версией
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
В Китае установили мобильный ядерный реактор на грузовик
Logitech представила клавиатуру G512 X с поддержкой аналоговых и механических переключателей
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
Российские приборы для реактора ВВЭР-1200 готовы к запуску Тяньваньской АЭС
Отечественный авиадвигатель ПД-8 успешно прошёл испытания мощным градом
Почти половина малого бизнеса с выручкой до 20 млн рублей в России работает без прибыли
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде

Популярные статьи

PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
