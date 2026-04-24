Также при оформлении договора нужно будет внести возвратный депозит в размере трёх ежемесячных платежей

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о запуске подписки на свои автомобили, новости о которой появлялись на страницах данного ресурса далеко не единожды. Новая услуга получила название «LADA легко», но ситуация с ежемесячными платежами не позволит обывателю отнестись к ней так уж «легко», о чём пойдет речь дальше.

Сервис пока находится в стадии «обкатки», поэтому клиентам для подписки доступны только автомобили с двигателем объёмом 1,6 литра и автоматической коробкой передач, комплектация «Практик». Представители «АвтоВАЗа» заверили, что юридическое оформление подписки проходит полностью в режиме онлайн. Пользователю достаточно оставить соответствующую заявку на официальном сайте, после чего с ним свяжется представитель автопроизводителя и поможет произвести все необходимые процедуры. В том числе, например, оформить кабинет пользователя на сайте.

А теперь самое главное — цена. За упомянутую выше «Ладу Весту» в комплектации «Практик» будущий подписчик должен будет отдавать по 43 990 рублей в месяц. При этом нужно понимать, что у предложения в течение короткого времени будет действовать особая цена (39 990 рублей). Скидка будет действовать только для тех потребителей, которые оформят договор с 23 по 30 апреля.

При заключении договора, подписчик должен дополнительно внести депозит в размере трёх ежемесячных платежей. Если мы говорим не про льготный период, то это 131 970 рублей. По истечению срока подписки, депозитный платёж возвращается обратно плательщику. Само же авто выдадут полностью готовым к эксплуатации — с оформленными полисами ОСАГО и КАСКО, бесплатным техобслуживанием и функцией сезонной замены шин. При оформлении одной подписки пользоваться машиной смогут три водителя, но накатать они вместе смогут не более 30 тысяч километров в год. Топливо оплачивают клиенты.