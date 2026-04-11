Разработчики из студии Pearl Abyss объявили, что их масштабный экшен с открытым миром Crimson Desert получит официальную поддержку графических процессоров Intel Arc и технологии генерации кадров XeSS 3.0. Случилось это спустя три с лишним недели после релиза проекта, а соответствующие обновления для драйверов вышли несколько дней назад.
Напомним, изначально Crimson Desert не работала на видеокартах Intel Arc, но очень скоро разработчики получили большое количество возмущённых комментариев по этому поводу, поэтому в дорожную карту поддержки пришлось быстро вносить нужные изменения. Представители Pearl Abyss даже первое время рекомендовали владельцам «синих» карт оформить возврат игры, но вскоре объявили, что нужные патчи уже делаются.
В примечании к патчу, в разделе «Графика и настройки», подробно расписаны все изменения игры в версии для ПК, включая добавленную поддержку Intel Arc вкупе с технологиями Intel XeSS 3.0 и Intel XeSS Frame Generation. Свежий апдейт также добавил поддержку технологии AMD Radeon Anti-Lag 2.