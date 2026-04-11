Игра далеко не на всех картах от AMD и Nvidia работает хорошо, как вы, должно быть, знаете.

Разработчики из студии Pearl Abyss объявили, что их масштабный экшен с открытым миром Crimson Desert получит официальную поддержку графических процессоров Intel Arc и технологии генерации кадров XeSS 3.0. Случилось это спустя три с лишним недели после релиза проекта, а соответствующие обновления для драйверов вышли несколько дней назад.

Источник изображения: Pearl Abyss

Напомним, изначально Crimson Desert не работала на видеокартах Intel Arc, но очень скоро разработчики получили большое количество возмущённых комментариев по этому поводу, поэтому в дорожную карту поддержки пришлось быстро вносить нужные изменения. Представители Pearl Abyss даже первое время рекомендовали владельцам «синих» карт оформить возврат игры, но вскоре объявили, что нужные патчи уже делаются.

В примечании к патчу, в разделе «Графика и настройки», подробно расписаны все изменения игры в версии для ПК, включая добавленную поддержку Intel Arc вкупе с технологиями Intel XeSS 3.0 и Intel XeSS Frame Generation. Свежий апдейт также добавил поддержку технологии AMD Radeon Anti-Lag 2.