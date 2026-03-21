У Nvidia, напомним, актуальная DLSS 4.5 «заведётся» даже на картах серии GeForce RTX 20, которой в этом году исполнится восемь лет.

Компания AMD объявила о выпуске новой версии своего апскейлера FSR 4.1 для видеокарт серии RX 9000. Обновлённая версия технологии может похвастаться улучшенной генерацией лучей, более высокой детализацией масштабируемой картинки и увеличенной частотой кадров при использовании генерации.

Поддержка апскейлера FSR 4.1 появилась в свежем графическом драйвере, который также добавил для видеокарт от AMD официальную поддержку ролевого экшена Crimson Desert и Death Stranding 2. Режим сверхвысокой производительности теперь тоже работает быстрее, что должно самым положительным образом сказаться на частоте кадров.

Очевидцы отмечают, что FSR 4.1 действительно улучшает качество масштабирования с использованием искусственного интеллекта. Игры, которые ранее можно было обновить до FSR 4 с помощью нехитрых манипуляций с драйвером, теперь будут использовать для этой цели обновленную модель 4.1. Новая модель также обеспечивает большую детализацию движущихся объектов — особенно листвы.

AMD показала пример, где трава выглядит значительно чётче и менее затенённой, как в случае с FSR 4.0. Мелкие детали при апскейлинге обычно подвержены артефактам или выглядят размытыми при менее совершенных методах масштабирования, но FSR 4.1, похоже, справляется с ними хорошо — заметно лучше, чем первая модель FSR 4.

Все описанные выше изменения и новшества FSR 4.1 уже доступны для изучения в Crimson Desert. Но технология доступна только на видеокартах серии RX 9000, а ведь у Nvidia та же DLSS 4.5 работает и на более старых видеокартах GeForce.