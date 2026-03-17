Пользователи обнаружили более новую версию dll-файла на серверах AMD.

Внимательные пользователи специализированного форума Reddit обнаружили более новый пакет загрузок amdxcffx64.dll на официальном портале AMD, что косвенно указывает на ведущуюся производителем подготовку к релизу свежей редакции апскейлера FSR. В сообщении на Reddit также указывается, что замеченный файл получил индекс 2.2.0.1328 (что новее ранее замеченной сборки 2.1.0.968).





Репозиторий с amdxcffx64.dll был обновлён 11 марта 2026 года, поскольку в видимых подпапках на сайте с загрузками находятся один DLL-файл размером 13,8 Мбайт от 2 марта и другой «весом» 16,8 Мбайт от 12 марта. Конечно, описание замеченных изменений гарантированно не означает, что нас ждёт скорый релиз FSR 4.1, но подтверждает, что AMD недавно обновляла этот компонент на своих серверах.

По состоянию на 17 марта AMD пока не публиковала официальных примечаний в драйверах Radeon по поводу FSR 4.1: последний рекомендуемый драйвер на странице поддержки Radeon RX 9070 XT (Adrenalin 26.2.2) выпущен 26 февраля. Более того, на текущей странице FSR 4 Technical Preview говорится, что AMD продолжает дорабатывать FSR, предлагая оценить предварительную версию следующей версии технологии (без индекса, только как Technical Preview) для видеокарт Radeon RX 9070, RX 9070 XT и RX 9060 XT. Превью-версия обновлённой FSR 4 доступна для опробования всего в одной игре, что, честно говоря, печально.

Важно помнить, что через несколько дней (19 марта) состоится релиз ролевого экшена Crimson Desert. Некоторые пользователи считают, что все описанные выше движения на онлайн-ресурсах AMD связаны с тем, что игра может почти сразу после релиза получить наиболее актуальную версию апскейлера.