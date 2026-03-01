Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Представлены глобальные версии смартфона Xiaomi 17 Ultra, аналог AirTag и умные часы Xiaomi Watch 5
Особый интерес, конечно, вызывает Xiaomi 17 Ultra

Компания Xiaomi представила множество гаджетов в преддверии выставки MWC в Барселоне, среди которых есть флагманский камерофон, аналог AirTag и умные часы Xiaomi Watch 5. Начнём с Xiaomi 17 Ultra, во время проектирования которого производитель заключил партнёрское соглашение с производителем фототехники Leica. Подобный контракт позволил Xiaomi устанавливать в свой мобильный флагман объективы Leica и создавать фильтры в стиле немецкой компании.

Может быть интересно

Новый смартфон оснащён 50-мегапиксельным основным сенсором с диафрагмой F/1.67 и 1-дюймовым сенсором. Продолжая тему оптических модулей камерофона, упомянем также 200-мегапиксельную телеобъективную камеру с переменным фокусным расстоянием от 75 до 100 мм в эквиваленте. Знатоки подсказывают, что вы сможете приближать объекты с использованием оптического (не цифрового) зума в диапазоне от 3,2x до 4,3x. Телефон также получил 50-мп сверхширокоугольную камеру с диафрагмой f/2.2.

Из других технических характеристик Xiaomi 17 Ultra:

  • процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5;
  • 6,9-дюймовый OLED-дисплей Xiaomi HyperRGB, защищённый фирменным стеклом Xiaomi Shield Glass 3.0;
  • батарея ёмкостью 6000 мАч — причём, китайская версия поставляется с более ёмкой батареей на 6800 мАч;
  • быстрая зарядка USB PD-PPS мощностью 90 Вт, а также беспроводная зарядка с помощью технологии Hypercharge от Xiaomi мощностью 50 Вт.

Xiaomi подготовила для энтузиастов два дополнительных аксессуара для фотосъёмки с помощью Xiaomi 17 Ultra. Есть комплект 17 Ultra Photography Kit, подключаемый по Bluetooth  и оснащённый двухступенчатой кнопкой спуска затвора с отдельной кнопкой записи видео. Второй вариант — комплект Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro, призванный имитировать физическую камеру с кожаной отделкой, кнопкой записи видео, съёмной кнопкой спуска затвора и управлением зумом. Он подключается через USB-C и оснащён встроенным аккумулятором ёмкостью 2000 мАч. 

Xiaomi 17 будет продаваться в Европе по цене от 999 евро, а Xiaomi 17 Ultra — от 1499 евро. Версия Leica с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти стоит 1999 евро. Комплект для фотосъемки Xiaomi 17 Ultra стоит 99,99 евро, а Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro — 199,99 евро.

Помимо телефонов, компания также анонсировала ещё несколько устройств, среди которых был, например, самокат. Xiaomi заявила, что её Electric Scooter 6 Ultra имеет пиковую мощность 1200 Вт с запасом хода 75 км. Он оснащён 12-дюймовыми внедорожными шинами и передними и задними дисковыми тормозами. Самокат получил трехдюймовый TFT-дисплей для отображения параметров скорости и запаса хода. Новинку можно будет купить за 329,99 евро в базовой комплектации и за 799,99 евро — в топовой. 

Xiaomi также представила свою версию AirTag, которая работает как с Apple Find My, так и с Google Android Find Hub. Брелок весит всего 10 грамм и имеет батарейку-таблетку, которой хватает более чем на год. Устройство может удалённо воспроизводить звук и будет продаваться по цене от 14,9 евро за одну штуку и 49,99 евро за комплект из четырёх штук.

Наконец, Xiaomi анонсировала новые смарт-часы Xiaomi Watch 5 с батареей ёмкостью 930 мАч, которые могут работать до шести дней на одной зарядке. Они получили круглый 1,54-дюймовый AMOLED-дисплей и поддерживают жесты для управления звонками или будильником. Производитель утверждает, что часы могут подготовить отчёт о состоянии здоровья за 60 секунд, используя такие показатели, как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, уровень стресса, продолжительность сна и многое другое. Цена часов составляет 299,99 евро.

#xiaomi #xiaomi 17 ultra #xiaomi watch 5
Источник: techcrunch.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США отказываются от использования ракет Vulcan из-за неполадок при запуске
+
Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в Resident Evil Requiem после отката драйверов Nvidia
+
Пользователь купил блоки питания в десять раз дешевле их реальной цены из-за ошибки продавца
11
Пользователь купил паллет с возвращенным товаром Amazon за 100 долларов и получил 40 модулей DDR5
+
Процессор Core 9 Bartlett Lake-S замечен в потребительской материнской плате с сокетом LGA 1700
3
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 2070 Super в паре с Ryzen 9 7900X в популярных играх
2
Графический драйвер Nvidia 595.59 WHQL нарушил работу видеокарт и был отозван
5
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
3
Эксперты сравнили Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900K в ряде популярных игр
+
Компания Lenovo анонсировала планшет со странным дизайном
+
На дорогах США набирают популярность заполняющие за несколько минут выбоины грузовики-распылители
5
Американец заплатил $100 за паллету с возвращенными товарами и нашел 40 модулей DDR5 на $7000
4
Видеопамять GDDR7 от Micron появилась на видеокартах GeForce RTX 50
+
Китай поднял цены на оптоволокно для России в 2,5–4 раза
3
Глава Nvidia предупредил о дефиците игровых видеокарт в 2026 году
+
Бывший сотрудник Rockstar поделился некоторыми внутриигровыми особенностями GTA 6
+
Информатор опубликовал рендеры 32-ядерного и 8-ядерного настольных процессоров AMD на базе Zen 7
+
Ryzen 5 5500X3D готов к выходу в Китае — это самый дешёвый процессор с 3D-кэшем от AMD
3
Переводчик Google научился выбирать правильные идиомы
+
ФНС усилит проверки соцсетей россиян, чтобы выявить незадекларированные доходы
10

Популярные статьи

Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
74
«Пять ночей с Фредди 2», «Крик 7»: краткий обзор новых фильмов ужасов
2
Как спасти Xbox – семь шагов к возрождению величия консолей Microsoft
3

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
09:50
Надеюсь на Луну, а не на съёмочную площадку?
NASA планирует провести высадку астронавтов на Луну в 2028 году
Иван Затенацкий
09:42
Тоже раньше так думал, был у меня сначала 18.5 моник с разрешением 1366*768 тк видюха не тянула, потом купил радик 7850 и решил поменять на full hd, поменял круто, так и жил до 2023 пока на работе не ...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
lion77815
09:35
При. том, что 50гбс выше крыши везде - и превед quadчэнелу, уделывающему пятерку как тузик хрелку
ОЗУ DDR5-6000 оказалась до 21% быстрее DDR4-3200 по FPS в требовательных AAA-играх
lion77815
09:26
а должно быть +50%
ОЗУ DDR5-6000 оказалась до 21% быстрее DDR4-3200 по FPS в требовательных AAA-играх
Дмитрий Никифоров
09:00
Возможно часть "пустышки" да и вообще Кингстон особенно "фури" покупал плашку 32 и на 16 Гб первая запускалась 3200 а вторая 3000... Облом полный пока не оптимизировал под 2993мт/с... Вот такие пироги...
Удачливый покупатель приобрёл возвратные поддоны Amazon за $100 и получил в коробке 40 модулей DDR5
Андрей Иванов
08:39
Вот именно большую площадь свободную от машин и пешеходов он и сможет почистить, впрочем как и любой бульдозер
В Южной Корее впервые появится сервис Google Maps с высоким разрешением
Эля Курбанова
08:19
После нас - хоть потоп!
Зампред правительства РФ Новак: запасов нефти в России при текущем уровне добычи хватит на 62 года
Cowboy Huggies
07:08
Если средства позволяют, однозначно нужно переходить на 16k, 4k вчерашний день.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Cowboy Huggies
07:03
Я не знаю не одного человека, который после 8к вернулся к 4к.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Garthar
06:58
Вполне здоров и нет не режут. Режут глаза не пиксели на 23 дюймовом монике, а говеная матрица и кривое отображение. Вот на 27 уже заметно да. По сути 23 дюйма это последний размер на котором FHD еще н...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter