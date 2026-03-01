Особый интерес, конечно, вызывает Xiaomi 17 Ultra

Компания Xiaomi представила множество гаджетов в преддверии выставки MWC в Барселоне, среди которых есть флагманский камерофон, аналог AirTag и умные часы Xiaomi Watch 5. Начнём с Xiaomi 17 Ultra, во время проектирования которого производитель заключил партнёрское соглашение с производителем фототехники Leica. Подобный контракт позволил Xiaomi устанавливать в свой мобильный флагман объективы Leica и создавать фильтры в стиле немецкой компании.

Новый смартфон оснащён 50-мегапиксельным основным сенсором с диафрагмой F/1.67 и 1-дюймовым сенсором. Продолжая тему оптических модулей камерофона, упомянем также 200-мегапиксельную телеобъективную камеру с переменным фокусным расстоянием от 75 до 100 мм в эквиваленте. Знатоки подсказывают, что вы сможете приближать объекты с использованием оптического (не цифрового) зума в диапазоне от 3,2x до 4,3x. Телефон также получил 50-мп сверхширокоугольную камеру с диафрагмой f/2.2.

Из других технических характеристик Xiaomi 17 Ultra:

процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5;

6,9-дюймовый OLED-дисплей Xiaomi HyperRGB, защищённый фирменным стеклом Xiaomi Shield Glass 3.0;

батарея ёмкостью 6000 мАч — причём, китайская версия поставляется с более ёмкой батареей на 6800 мАч;

быстрая зарядка USB PD-PPS мощностью 90 Вт, а также беспроводная зарядка с помощью технологии Hypercharge от Xiaomi мощностью 50 Вт.

Xiaomi подготовила для энтузиастов два дополнительных аксессуара для фотосъёмки с помощью Xiaomi 17 Ultra. Есть комплект 17 Ultra Photography Kit, подключаемый по Bluetooth и оснащённый двухступенчатой кнопкой спуска затвора с отдельной кнопкой записи видео. Второй вариант — комплект Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro, призванный имитировать физическую камеру с кожаной отделкой, кнопкой записи видео, съёмной кнопкой спуска затвора и управлением зумом. Он подключается через USB-C и оснащён встроенным аккумулятором ёмкостью 2000 мАч.

Xiaomi 17 будет продаваться в Европе по цене от 999 евро, а Xiaomi 17 Ultra — от 1499 евро. Версия Leica с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти стоит 1999 евро. Комплект для фотосъемки Xiaomi 17 Ultra стоит 99,99 евро, а Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro — 199,99 евро.

Помимо телефонов, компания также анонсировала ещё несколько устройств, среди которых был, например, самокат. Xiaomi заявила, что её Electric Scooter 6 Ultra имеет пиковую мощность 1200 Вт с запасом хода 75 км. Он оснащён 12-дюймовыми внедорожными шинами и передними и задними дисковыми тормозами. Самокат получил трехдюймовый TFT-дисплей для отображения параметров скорости и запаса хода. Новинку можно будет купить за 329,99 евро в базовой комплектации и за 799,99 евро — в топовой.

Xiaomi также представила свою версию AirTag, которая работает как с Apple Find My, так и с Google Android Find Hub. Брелок весит всего 10 грамм и имеет батарейку-таблетку, которой хватает более чем на год. Устройство может удалённо воспроизводить звук и будет продаваться по цене от 14,9 евро за одну штуку и 49,99 евро за комплект из четырёх штук.

Наконец, Xiaomi анонсировала новые смарт-часы Xiaomi Watch 5 с батареей ёмкостью 930 мАч, которые могут работать до шести дней на одной зарядке. Они получили круглый 1,54-дюймовый AMOLED-дисплей и поддерживают жесты для управления звонками или будильником. Производитель утверждает, что часы могут подготовить отчёт о состоянии здоровья за 60 секунд, используя такие показатели, как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, уровень стресса, продолжительность сна и многое другое. Цена часов составляет 299,99 евро.