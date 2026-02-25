Анонс устройств точно должен состояться до конца этого года.

Издание Bloomberg напоминает, что компания Apple в этом году должна выпустить новое поколение своих ноутбуков Apple MacBook Pro. Речь идёт именно о полностью обновлённой линейке, которая получит другой дизайн, дисплеи OLED и унаследованную от iPhone Pro функцию Dynamic Island. Заявленные изменения будут актуальны как для 14-, так и 16-дюймовых моделей.

Функция Dynamic Island будет по своей сути копировать аналогичную от iPhone Pro — то есть, скрывать наличие выреза под фронтальную камеру за счёт продуманных и органично интегрированных анимаций. Журналисты Bloomberg здесь отдельно уточнили, что на MacBook Pro грядущая Dynamic Island будет больше связана с интерфейсом macOS.

Ещё одно важное нововведение грядущих ноутбуков от Apple — сенсорный дисплей. Специально для этого в новой версии macOS появятся некоторые изменения в интерфейсе для более комфортного управления с помощью пальца.

Bloomberg напоминает, что MacBook Pro 2026 года никак не связаны с линейкой устройств, анонс которых должен состояться в начале марта. В отчёте журналистов также повторяются внутренние кодовые названия K114 и K116. А ещё представители Apple, что вполне ожидаемо, отказались от комментариев. Напомним, в октябре прошлого года это же издание связывало упомянутые кодовые обозначения с грядущими чипами линейки M6.

Новые MacBook Pro будут точно анонсированы до конца года, а вот их выход в продажу запланирован на конец 2026-го — начало 2027-го. Интересно, насколько сильно повлияет кризис памяти на ценообразование ноутбуков от Apple.