apprenticebase
Производители бытовой электроники могут начать банкротиться к концу 2026 года из-за дефицита памяти
Такое мнение выразил генеральный директор Phison — крупнейшего поставщика контроллеров памяти NAND

Генеральный директор компании Phison Electronic Чиен Ченг Пан (Chien Cheng Pan) в рамках своего выступления на специализированном мероприятии ChenTalkShow выразил мнение о том, что многие производители бытовой электроники могут обанкротиться уже до конца 2026 года из-за глобального дефицита памяти. Напомним, Phison — это тайваньская компания, являющаяся мировым лидером в разработке контроллеров для памяти NAND. Она производит микросхемы для USB-накопителей, SD-карт и накопителей SSD.

Источник изображения: Business Today

Во время своего выступления господин Чиен Ченг Пан рассказал, что дисбаланс спроса и предложения на оперативную память и чипы для SSD может сохраниться вплоть до 2030 года. Он также рассказал, что в настоящий момент поставщики памяти, которые сейчас имеют огромное влияние на рынок потребительской электроники, требуют от своих крупных клиентов предоплату за поставку на три года вперёд.

Что касается потребительского рынка, то его, по словам генерального директора Phison, ждёт «массовое вымирание»: много крупных производителей могут закрыться или прекратить выпуск продукции до конца 2026 года, поскольку не будут в состоянии обеспечить свою продукцию чипами памяти.

В рамках доклада также озвучивалось предположение, что годовые объёмы производства смартфонов сократятся на 200-250 миллионов единиц. Потребителям дополнительно придётся приготовиться к «значительному» сокращению объёмов производства комплектующих для ПК и телевизоров. Здесь Чиен Ченг Пан привёл очень наглядный пример: цена на модуль некогда самой дешёвой памяти eMMC объёмом 8 Гбайт выросла с примерно $1,5 в начале 2025 года до нынешних $20 за тот же объём. С ценами на автомобильные компоненты творится похожая неразбериха.

#nand #память #дефицит памяти #банкротство
Источник: videocardz.com
