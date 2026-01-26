Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Минпромторг предложил добывать редкоземельные металлы из старой электроники вместо руды
Специалисты подсчитали, что на данном этапе это выгоднее и быстрее разработки природных месторождений.

Министерство промышленности и торговли разрабатывает комплексную программу по обеспечению отечественной радиоэлектронной отрасли сырьём за счёт переработки вышедшей из строя техники. Чиновники рассчитывают, что извлечение ценных компонентов из так называемых «городских месторождений» (да попросту свалок) окажется экономически выгоднее традиционной добычи в карьерах, где концентрация полезных ископаемых зачастую в разы ниже, чем в печатных платах.

Может быть интересно

Для реализации этой инициативы ведомство намерено распространить на перерабатывающие предприятия меры господдержки, которые ранее были доступны только в рамках национального проекта «Новые материалы и химия». Речь идёт как о финансовых вливаниях, так и о регуляторных льготах, которые будут корректироваться в зависимости от ситуации на рынке. 

А масштабы этого потенциального рынка выглядят внушительно уже сейчас: ежегодно в России выводится из оборота около 1,6 млн тонн различной электроники, 70% от этого объёма приходится на мобильные устройства и другую бытовую технику от физических лиц. По расчётам специалистов министерства, глубокая переработка такого количества полезных отходов позволит ежегодно возвращать в промышленный оборот до 1200 тонн редкоземельных металлов. Кроме того, утилизация способна давать до 30 тонн золота, 15 тонн платины и более 60 тонн серебра в год, а общая стоимость извлекаемых ресурсов оценивается замминистра Василием Шпаком в 350 млрд рублей.

Разворот в сторону вторичной переработки продиктован геологическими и экономическими реалиями: Россия владеет почти пятой частью мировых запасов редкоземельных металлов (второе место после Китая), но реальная доля страны в мировой добыче не дотягивает и до одного процента. Проблема кроется в низкой рентабельности разработки традиционных месторождений, большинство из которых к тому же расположены в сложных условиях Арктической зоны. Даже на самых богатых участках, таких как Томторское месторождение в Якутии, содержание оксидов достигает лишь 4,5–10%, тогда как в поломанной технике концентрация ценных элементов существенно выше.

#электроника #минпромторг #отходы
Источник: cnews.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайская компания испытала робота-собаку LYNX M20 в снегу глубиной до четырех метров при минус 30°C
+
Китайские мастера модифицировали iPhone Air для работы с физическими SIM-картами
+
Энтузиаст показал возможности ПК на Ryzen 7 3700X с RX 590 и 32 ГБ DDR4 в современных играх
2
Информатор подтвердил наличие у Honor Magic V6 самой ёмкой среди складных смартфонов батареи
+
Первый российский станок по ошиповке шин начал производиться на бывшем заводе Michelin
+
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
6
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
6
Вместо приобретённой за $3000 RTX 5090 покупатель получил в посылке камни в полотенце
+
В Hardware Unboxed сравнили игровую производительность в Windows 11 и Windows 10
3
Трамп рассказал о новом оружии США, которое было применено в Венесуэле
1
Carscoops: Audi исправила одну из самых спорных деталей в салоне A5 и Q5
+
Финский магазин показал цветовые версии линейки Galaxy S26
+
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
35
В Сети появились фотографии седана и универсала Lada Vesta Sport со 145-сильным двигателем
+
Nintendo Switch 2 вышла в лидеры по темпам продаж игровых консолей в США
1
Покупатели RTX 5090 и RTX 5080 на сайте ZOTAC жалуются на отмену заказов и последующее повышение цен
1
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
2
Пользователь приобрёл Radeon RX 5700 XT всего за $5 в магазине подержанных товаров
+
Чешский самолёт L-39 Skyfox преодолел 23 тысячи км без полного технического обслуживания
+
Первые коммерческие натрий-ионные батареи CATL сохраняют 90% ёмкости при температуре -40°C
2

Популярные статьи

Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
2
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
+

Сейчас обсуждают

Dentarg
01:28
Просто напомню, что в отечественный автопром прямо и косвенно влили льгот и субсидий почти на триллион рублей. Это примерно равно прибыли таких ребят как BMW, ради которой они вообще что-то делают. С ...
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
Dentarg
01:22
Мошенники на страже финансовой грамотности.
ТАСС: Мошенники заставляют продавать квартиры под предлогом защиты от рейдеров
Китя.
01:21
Добавлю Intel готовит процессор Bartlett Lake-S на базе сокета LGA-1700 для настольных ПК. Самая быстрая модель в линейке будет оснащена 12 P-ядрами с SMT, что даёт 24 потока. Некоторые характеристики...
Гендиректор Intel подтвердил выход процессоров Nova Lake в конце 2026 года
Dentarg
01:19
Плохо, что вложения обесцениваются, но хорошо, что есть технический прогресс, можно получить вещь круче на порядок дешевле.
Монитор Dell SE2726D с 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением QHD и частотой 144 Гц оценён в $130
Doctors103
00:21
Молодец. Браво.
Моддер превратил PlayStation 4 Slim в портативную игровую консоль
Лев корл
23:23
Ну и нишу должен кто - то заполнить - все вендоры А класса уйдут на HBM итд а какие - нибудь "Нетаки" и иже с ними начнут выпускать потребительскую память, и по идее, цены в 2027 году должны устаканит...
Гендиректор Intel подтвердил выход процессоров Nova Lake в конце 2026 года
lighteon
23:20
Обыкновенная ротация старого железа, которое еще что-то запускает из-за кризиса и застоя в Айти...
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
Лев корл
23:20
Хочется верить, что выкатят чего - то стоящее, ибо уже пора - синий тигр долго готовится к прыжку, но прыгает ой как далеко Чего - то готовят по любому убойное Надеюсь, повторят успех 12 поколения, ко...
Гендиректор Intel подтвердил выход процессоров Nova Lake в конце 2026 года
lighteon
23:18
Врятли он нищеброд с 0,5 ляма подписчиков и живущий за рубежом)
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
DeaDragon
23:13
Сборочный цех китайских комплектующих с переклеиванием шильдиков и +70% к цене китайского аналога.
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter