Специалисты подсчитали, что на данном этапе это выгоднее и быстрее разработки природных месторождений.

Министерство промышленности и торговли разрабатывает комплексную программу по обеспечению отечественной радиоэлектронной отрасли сырьём за счёт переработки вышедшей из строя техники. Чиновники рассчитывают, что извлечение ценных компонентов из так называемых «городских месторождений» (да попросту свалок) окажется экономически выгоднее традиционной добычи в карьерах, где концентрация полезных ископаемых зачастую в разы ниже, чем в печатных платах.

Для реализации этой инициативы ведомство намерено распространить на перерабатывающие предприятия меры господдержки, которые ранее были доступны только в рамках национального проекта «Новые материалы и химия». Речь идёт как о финансовых вливаниях, так и о регуляторных льготах, которые будут корректироваться в зависимости от ситуации на рынке.

А масштабы этого потенциального рынка выглядят внушительно уже сейчас: ежегодно в России выводится из оборота около 1,6 млн тонн различной электроники, 70% от этого объёма приходится на мобильные устройства и другую бытовую технику от физических лиц. По расчётам специалистов министерства, глубокая переработка такого количества полезных отходов позволит ежегодно возвращать в промышленный оборот до 1200 тонн редкоземельных металлов. Кроме того, утилизация способна давать до 30 тонн золота, 15 тонн платины и более 60 тонн серебра в год, а общая стоимость извлекаемых ресурсов оценивается замминистра Василием Шпаком в 350 млрд рублей.

Разворот в сторону вторичной переработки продиктован геологическими и экономическими реалиями: Россия владеет почти пятой частью мировых запасов редкоземельных металлов (второе место после Китая), но реальная доля страны в мировой добыче не дотягивает и до одного процента. Проблема кроется в низкой рентабельности разработки традиционных месторождений, большинство из которых к тому же расположены в сложных условиях Арктической зоны. Даже на самых богатых участках, таких как Томторское месторождение в Якутии, содержание оксидов достигает лишь 4,5–10%, тогда как в поломанной технике концентрация ценных элементов существенно выше.