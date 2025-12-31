Проект Disney установил рекорд по выручке в первые выходные, однако по итогам года уступил лидерство картине из Китая.

Долгожданное продолжение истории о приключениях крольчихи Джуди и лиса Ника полностью оправдало ожидания студии Disney, собрав в мировом прокате 1,4 миллиарда долларов. Согласно отчёту портала The Numbers, «Зверополис 2» занял вторую строчку в списке самых успешных картин 2025 года, значительно превзойдя результаты первой части, которая в своё время остановилась на отметке 1,02 миллиарда.

Возвращение героев вызвало огромный интерес у зрителей, что позволило ленте оформить лучший старт среди мультфильмов за всю историю. Только за первые выходные выручка от проката составила 556 миллионов долларов, но даже такой результат не помог новинке стать абсолютным лидером года.

Первое место в глобальном бокс-офисе (так называют совокупные кассовые сборы фильмов) досталось китайской анимационной ленте «Нэчжа побеждает Царя драконов». Фэнтези о приключениях мальчика-демона заработало 2 миллиарда долларов, оставив западных конкурентов позади и доказав растущую мощь азиатского рынка.

В пятёрку самых прибыльных релизов также вошли игровой ремейк «Лило и Стич» с результатом 1,03 миллиарда долларов и экранизация игры Minecraft, которая принесла создателям 958 миллионов. Замыкает список лидеров очередная часть франшизы о динозаврах «Мир Юрского периода: Возрождение», собравшая в кинотеатрах 869 миллионов.