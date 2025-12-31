Ещё 2,2 миллиарда рублей направят на облегчение конструкции лайнера МС-21, который потяжелел после замены иностранных материалов.

Российское правительство одобрило изменения в финансовой стратегии Объединённой авиастроительной корпорации и разрешило перенаправить деньги с проекта широкофюзеляжного лайнера на доработку двух других ключевых моделей. Соответствующее распоряжение уже появилось на официальном портале правовой информации, закрепив тем самым право инженеров-конструкторов использовать невостребованные средства для решения актуальных задач импортозамещения.

Часть освободившихся ресурсов в размере 400 миллионов рублей пойдёт на работы с самолётами Ту-214. Эти деньги предназначены для продления сроков эксплуатации узлов связи на бортах специального лётного отряда «Россия», который занимается перевозкой первых лиц государства. Инженерам предстоит выполнить эту задачу до конца 2028 года, пока завод в Казани параллельно наращивает серийный выпуск обновлённых гражданских версий этой машины на отечественных компонентах.

Гораздо более внушительную сумму (до 2,2 миллиарда рублей) направят на развитие проекта МС-21-310. Здесь перед конструкторами стоит конкретная цель по улучшению аэродинамики лайнера и снижению его массы, а закончить работы по оптимизации планера необходимо до конца 2027 года.

Борьба с лишним весом стала критически важной для проекта МС-21 после разрыва отношений с западными партнёрами. Изначально самолёт создавали в рамках международной кооперации, но после введения незаконных санкций российским специалистам пришлось в ускоренном режиме замещать импортные композиты и системы своими аналогами. В результате полностью «русифицированная» версия оказалась тяжелее проектных версий, что сократило дальность полёта. Теперь выделенные средства, по идее, помогут частично компенсировать эти издержки перед запуском серии в конце 2026 года.