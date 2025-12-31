apprenticebase
На модернизацию самолёта Ту-214 выделят дополнительные 400 млн рублей
Ещё 2,2 миллиарда рублей направят на облегчение конструкции лайнера МС-21, который потяжелел после замены иностранных материалов.

Российское правительство одобрило изменения в финансовой стратегии Объединённой авиастроительной корпорации и разрешило перенаправить деньги с проекта широкофюзеляжного лайнера на доработку двух других ключевых моделей. Соответствующее распоряжение уже появилось на официальном портале правовой информации, закрепив тем самым право инженеров-конструкторов использовать невостребованные средства для решения актуальных задач импортозамещения.

Часть освободившихся ресурсов в размере 400 миллионов рублей пойдёт на работы с самолётами Ту-214. Эти деньги предназначены для продления сроков эксплуатации узлов связи на бортах специального лётного отряда «Россия», который занимается перевозкой первых лиц государства. Инженерам предстоит выполнить эту задачу до конца 2028 года, пока завод в Казани параллельно наращивает серийный выпуск обновлённых гражданских версий этой машины на отечественных компонентах.

Гораздо более внушительную сумму (до 2,2 миллиарда рублей) направят на развитие проекта МС-21-310. Здесь перед конструкторами стоит конкретная цель по улучшению аэродинамики лайнера и снижению его массы, а закончить работы по оптимизации планера необходимо до конца 2027 года.

Борьба с лишним весом стала критически важной для проекта МС-21 после разрыва отношений с западными партнёрами. Изначально самолёт создавали в рамках международной кооперации, но после введения незаконных санкций российским специалистам пришлось в ускоренном режиме замещать импортные композиты и системы своими аналогами. В результате полностью «русифицированная» версия оказалась тяжелее проектных версий, что сократило дальность полёта. Теперь выделенные средства, по идее, помогут частично компенсировать эти издержки перед запуском серии в конце 2026 года.

#самолёты #модернизация #ту 214 #мс 21 310
Источник: realnoevremya.ru
Популярные новости

Тюнингованный шестидверный Ford F-450 Platinum на 11 мест продали в четыре раза дороже нового
+
Стартап из США потратил четверть миллиарда долларов на ИИ-тракторы и уволил всех сотрудников
+
Уникальный смартфон LG Rollable со сворачиваемым экраном впервые попал на видео с разборкой
+
Археологи реконструировали найденное в 1927 году в гробнице в Гизе платье из бисерной сетки
+
Легендарные пассажирские автобусы Ikarus 200 больше не эксплуатируются в Венгрии
+
Физики впервые экспериментально зафиксировали – оптические вихри могут двигаться быстрее света
+
Linux лучше раскрыл потенциал RX 580 8 ГБ в паре с Ryzen 5 5600X на фоне Windows 11 в ряде игр
+
РБК: Минцифры говорит о трудностях обнаружения VPN на мобильных устройствах Apple
3
Новый алгоритм Nvidia снижает потребление видеопамяти с 6,5 Гбайт до 970 Мбайт без потери качества
+
РБК: Рунет в понедельник вечером пережил второй крупный сбой за 3 дня
5
В Intel показали свою нейронную технологию для сжатия текстур до 18 раз
4
Затонувший 137 лет назад корабль нашли на дне озера Мичиган в удивительной сохранности
1
На нью-йоркском международном автосалоне представили самые быстрые и роскошные автомобили мира
+
Принадлежащий «Росатому» производитель электроники завершил год с убытком в 464 миллиона рублей
6
Франция заработала 12,8 млрд евро на перевозке своего золота из США
3
Старт продаж OLED-монитора UltraGear 39GX950B с разрешением 5K2K назначен на 9 апреля
+
Intel продолжает производство процессоров Core 14-го поколения и чипсетов для плат с сокетом LGA1700
+
Intel Arc Pro B70 вышла в лидеры рынка рабочих GPU дешевле $1000
+
На Туринской плащанице нашли ДНК моркови, картофеля, помидоров, перца и красного коралла
+
Удачливый покупатель приобрёл ASRock Radeon RX 6950 XT всего за $15 в комиссионном магазине
1

Популярные статьи

«Вампиры бархатного зала», «Я иду искать 2»: субъективный краткий обзор фильмов
1
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
8
Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3
2
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
3
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6Gb GDDR6
+
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
2
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Алексей Кузнецов
18:40
Доллар скорее рекордно обесценился. Инфляция-с
Google запустила ИИ-приложение для диктовки Google AI Edge Eloquen
Алексей Кузнецов
18:38
Придется делать VPS
Эксперт прогнозирует исчезновение массовых VPN в России к концу 2026 года
ark-bak
18:12
Главное чтобы не уменьшилось до ноля.
ERL: истощения ресурсов Земли можно избежать при численности населения не более 2,5 млрд человек
Михаил Сидоров
18:12
Так он танки потянет или нет?
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
ark-bak
18:10
Они жгут своё железо или школьное?
Школьный учитель из Польши организовал для учеников реальные соревнования по оверклокингу
Иван Тютрин
17:51
Фу блин, после офигенной 500-й линейки, в плане дизайна (в стиле Пикселей и Эйра), такое?! :(
В Южной Корее зафиксировали резкое повышение цен на SSD-накопители Samsung и Western Digital
iponec
17:33
да не сы бзюстах. на твои рекламные ссылке не перейти..неактивные ссылки. адблок творит чудеса....вы сами это сделали...вы виноваты.
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
Шеша сидит с компа
17:23
кудах завидуй
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
ama999
16:16
Стробоскоп на 560гц это конечно чуть напряжно для нервов но не сказать что сильно, другой вопрос как этот стробоскоп будет работать с v-sync ?
Titan Army анонсировала 27-дюймовый монитор с двумя режимами работы и технологией DyDs 2.0
LastAtlant
16:10
Вы то же прочитайте, я смотрел на литрес только СПИСОК книг, которые потом по названиям забивал в поиск с (дата выхода/выпуска/издания). Самую раннюю дату которую я получил, написал выше. Если есть сс...
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter