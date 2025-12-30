apprenticebase
В Подмосковье нейросети начали контролировать вывоз мусора и пресекать незаконную парковку
Список задач для ИИ ширится, что может удивить неподготовленного обывателя.

Во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьёв подробно рассказал о том, как современные технологии помогают управлять регионом, где уже сейчас успешно функционируют более 50 проектов на базе искусственного интеллекта. Нейросети взяли на себя рутинные задачи в самых разных сферах — от медицины и образования до контроля за чистотой улиц и состоянием дорожной инфраструктуры. Как сообщает издание CNews, останавливаться на достигнутом чиновники не собираются, так как к 2026 году планируется запустить ещё около тридцати подобных инициатив.

Внедрение умных алгоритмов в повседневную деятельность органов власти позволило добиться ощутимых результатов в оптимизации процессов, сократив при этом объём бумажной отчётности ровно в два раза за счёт автоматизации сбора и обработки данных. Глава региона предложил распространить этот опыт на федеральный уровень, подключив к единой платформе 44 ведомства, что позволит не только сэкономить бюджетные средства на архивах и документообороте, но и ускорить принятие управленческих решений.

Для поддержания чистоты и порядка на улицах городов развёрнута масштабная сеть из почти 70 тысяч камер видеонаблюдения, которые в круглосуточном режиме мониторят общественные пространства и автоматически фиксируют 14 видов различных нарушений. Система самостоятельно находит переполненные мусорные контейнеры, неработающие фонари, незаконную парковку на газонах или граффити на фасадах, после чего информация о проблемах передаётся коммунальным службам для оперативного устранения.

Существенные изменения произошли и в сфере государственных услуг, где интеграция умных помощников в работу регионального портала позволила ведомствам автоматизировать проверку свыше 740 типов документов, включая справки о рождении или паспорта транспортных средств. Система анализирует загруженные файлы прямо в момент заполнения заявки и сразу подсказывает пользователю, если обнаружена ошибка или неточность. Если верить заявлениям чиновника, то подобные системы помогли сократить сроки регистрации обращений с пяти до трёх дней.

Технологии начали применять даже в спортивной инфраструктуре, где в рамках проекта «Умный ФОК» специальные датчики ведут точный подсчёт посетителей комплексов для анализа реальной загрузки объектов. Это помогает властям объективно оценивать эффективность работы учреждений, грамотно планировать расписание занятий и распределять ресурсы там, где они нужнее всего.

#искусственный интеллект #нейросети #подмосковье #парковка #вывоз мусора
Источник: cnews.ru
