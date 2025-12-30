Компании заплатят до 3% выручки, если не выделят серверы для работы спецслужб, а операторов международных линий связи смогут закрывать на три месяца.

Совет Федерации окончательно утвердил пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который вводит жёсткую систему наказаний для участников телекоммуникационного рынка. Главной мишенью нового закона стали хостинг-провайдеры, предоставляющие мощности для размещения сайтов, так как теперь работа без регистрации в специальном реестре Роскомнадзора грозит юридическим лицам штрафом до 1 миллиона рублей.

Гораздо более серьёзные финансовые последствия ожидают бизнес в случае нарушения правил взаимодействия со спецслужбами. Если хостер откажется сотрудничать с ФСБ, нарушит тайну переписки или не предоставит силовикам доступ к серверам для оперативно-розыскных мероприятий, ему придётся заплатить до 5 миллионов рублей. А за повторное игнорирование требований по выделению вычислительных мощностей для нужд правоохранителей вводится оборотный штраф: от 1% до 3% годовой выручки компании, что для крупных игроков может исчисляться сотнями миллионов рублей.

Серьёзные риски возникают и для владельцев магистральных сетей, обеспечивающих интернет-соединение с другими странами. Тем, кто управляет линиями связи, пересекающими государственную границу, грозит административная приостановка деятельности на срок до 90 дней, если они нарушат требования Роскомнадзора или подключатся к незарегистрированным каналам. Для бизнеса это фактически означает полную остановку работы на три месяца, что может привести даже к банкротству.

Не остались без внимания и сотовые операторы, для которых законодатели предусмотрели отдельный пакет штрафов и ограничений. Их будут наказывать на суммы до 500 тысяч рублей за нарушение лимитов на количество SIM-карт в одни руки (не более 20 для россиян и 10 для иностранцев) и за игнорирование самозапрета граждан на заключение договоров. Кроме того, ужесточается контроль за корпоративными номерами и проверкой данных об абонентах, включая фиксацию IMEI-кодов устройств иностранных граждан.

В правительстве эту инициативу поддержали, рассчитывая на рост поступлений в федеральный бюджет за счёт новых штрафов. Чиновники убеждены, что дополнительных трат из казны в этой ситуации не потребуется, так как следить за исполнением норм будет Роскомнадзор в рамках своих текущих полномочий.