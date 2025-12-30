apprenticebase
ЦОДы в США используют списанные авиационные двигатели и дизель-генераторы из-за нехватки энергии
Подключение к городским сетям занимает годы, поэтому IT-гиганты вынуждены вырабатывать для себя энергию прямо на местах, невзирая на экологию.

Стремительное развитие систем искусственного интеллекта привело крупнейших операторов нейросетей к неожиданным физическим ограничениям: американской энергетической инфраструктуре в настоящий момент не хватает мощностей, чтобы питать гигантские серверные фермы. Издание Techspot сообщает, что в США очередь на подключение к централизованным электросетям растянулась на семь лет, что категорически не устраивает технологические компании. Чтобы не останавливать гонку вооружений в сфере ИИ, разработчики нашли прагматичное, хоть и неэкологичное решение — они начали массово скупать авиационные турбины и дизельные генераторы для выработки энергии прямо на территории дата-центров.

Например, компания GE Vernova отчиталась о резком росте заказов на свои газовые турбины, которые теперь служат источником энергии для таких проектов, как Stargate в Техасе — совместного детища OpenAI и Oracle. Другой поставщик, ProEnergy, продаёт генераторы, в основе которых лежат двигатели от списанных Boeing 747. Дошло до того, что авиационный стартап Boom Supersonic, поддерживаемый Сэмом Альтманом, начал напрямую поставлять свои турбины для дата-центров, так как глава OpenAI лично попросил их «сделать хоть что-нибудь», чтобы решить проблему дефицита.

В ход идёт и старый добрый дизель, хотя кейс с использованием списанных авиационных двигателей выглядит более сюрреалистично. Так, американский промышленный гигант Cummins (делает двигатели для американских траков и не только) в этом году продал центрам обработки данных генераторов суммарной мощностью более 39 гигаватт. Журналисты Techspot с иронией отметили, что если раньше такие системы ставили исключительно как аварийный резерв на случай блэкаута, то теперь их всё чаще рассматривают как основной источник питания.

Американские регуляторы, включая Агентство по охране окружающей среды, даже готовы смягчать экологические нормы: например, в Северной Вирджинии, которую называют чуть ли не мировой столицей дата-центров, властям приходится разрешать увеличивать срок непрерывной работы дизельных установок. 

И ведь ещё нужно понимать, что получаемая от дизель-генераторов и прочих автономных установок электроэнергия обходится потребителям в разы дороже обычной. Аналитики подсчитали, что электричество от собственной газовой установки обойдётся примерно в 175 долларов за мегаватт-час, что вдвое дороже обычных промышленных тарифов. Но современный бигтех, как мы видим, готов переплачивать и загрязнять воздух, лишь бы не ждать подключения к «общей розетке» годами.

#нейросети #энергия #электричество #двигатель #цод #дизель #генераторы
Источник: techspot.com
