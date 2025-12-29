Вместе с ним на конвейер встала система обнаружения терминалов Starlink, которая после испытаний также сменила имя.

Российский морской беспилотник «Катран» и система поиска терминалов Starlink «Калинка» успешно прошли этап испытаний и отправились в серийное производство, но выпускать их под старыми названиями не будут. Глава Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков пояснил, что эти изделия стали частью более крупных комплексов, поэтому теперь они фигурируют в документах под новыми индексами.

В течение 2025 года инженеры демонстрировали эти изделия как перспективные мелкосерийные образцы, на которых отрабатывались критически важные технологии. Теперь же, когда конструкцию довели до ума, эти продукты интегрировали в новые комплексы. По словам руководителя центра, смена названий связана именно с переходом от экспериментальных партий к полноценной серии, где они стали элементами иных систем вооружения и разведки.

Отдельного внимания заслуживает комплекс «Калинка», который предназначен для обнаружения работы терминалов спутниковой связи Starlink. Опыт, полученный при создании и полевом тестировании этих прототипов, в организации называют неоценимым, так как именно он позволил существенно усовершенствовать техническую начинку и «прокачать» научно-техническую базу для создания отечественных беспилотных систем.