Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Хакеры, атаковавшие SolarWinds, получили доступ к исходному коду Microsoft для 3 продуктов

Но, по словам Microsoft, они не получили в свои руки данные о клиентах.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
RTX 3070 - новая волна роста цен, смотри
Еще один крутой нереф 3070 по суперцене
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Microsoft изучала атаки на SolarWinds, после того, как еще в декабре обнаружила необычную активность в своих системах. Технический гигант завершил расследование и установил, что хакеры не получили в руки данные клиентов. Он также сообщил, что не обнаружил никаких признаков того, что хакеры использовали его системы для атак на других жертв - а их было много, в том числе девять федеральных агентств и около 100 компаний в частном секторе. Фактически, власти считают, что было затронуто 18 000 объектов, поскольку именно столько клиентов SolarWinds загрузили вредоносное обновление.

Microsoft ранее признавала, что злоумышленники заполучили ее исходный код. Согласно последнему отчету, злоумышленники получили доступ и загрузили исходный код для трех продуктов, в частности: службы облачных вычислений Azure, облачного решения для управления Intune и почтового и календарного сервера Exchange. Microsoft заявила, что во всех трех случаях злоумышленникам удалось получить доступ только к небольшому количеству файлов, хотя они использовали поисковые запросы, указывающие на то, что они были сосредоточены на поиске секретов компании.

анонсы и реклама
RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Массовая хакерская кампания началась где-то в октябре 2019 года, ставя под угрозу сеть, которая использует инструменты управления сетью Orion от SolarWinds. Анализ Microsoft показал, что злоумышленники впервые просмотрели ее файлы в конце ноября 2020 года. Хотя они были отключены от систем компании после того, как Microsoft узнала об этом, хакеры продолжали попытки восстановить доступ до января 2021 года.

реклама

Помимо Microsoft, злоумышленники также взломали системы NVIDIA, Intel, Cisco и Belkin, а также государственные учреждения, такие как Министерство юстиции США и Управление ядерной безопасности США. Более того, те же злоумышленники попытались взломать другие фирмы, в том числе Malwarebytes, которые не используют программное обеспечение SolarWinds. Спецслужбы США считают, что за атаками стоит Россия, и результаты расследования Касперского частично подтверждают это. Фирма по кибербезопасности недавно сообщила, что злоумышленники использовали вредоносное ПО, напоминающее инструменты, связанные с хакерской группой, которая действует от имени Федеральной службы безопасности.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
6
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
27
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
13
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
5
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700 ХТ
12
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
192

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 192
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 154
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

35 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 12
6
ZOTAC разозлила геймеров, рекламируя новые карты RTX 3000 White Edition как устройства для майнинга
165
Создатели Ethereum начали тестирование обновления EIP-1559, ощутимо снижающего прибыльность майнинга
89
Видеокарты по завышенным ценам нерентабельны в майнинге Эфира – выбираем самую выгодную модель
29
NVIDIA бросила вызов хакерам, заявив о неприступности антимайнерской блокировки GeForce RTX 3060
116
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
268
NVIDIA блокирует майнинг на RTX 3060 и выпускает специальные процессоры для добычи криптовалют
261
OnePlus 9 Pro получит LTPO дисплей
13
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
75
Не все производители видеокарт поддерживают идеи майнинга криптовалют
12
Билл Гейтс утверждает, что создать аккумуляторы для стационарного хранения энергии очень сложно
47
Крупный производитель видеокарт разозлил геймеров рекламой видеокарт GeForce RTX 30 для майнеров
29
Процессор Alder Lake-S в паре с DDR5 памятью протестировали в Userbenchmark
19
Аппетиты спекулянтов процессорами Ryzen 5000 заметно снизились вместе с ценами
21
Тест GeForce RTX 3060 в майнинге продемонстрировал ощутимо урезанную производительность
37
Легендарную Doom II запустили на картонной коробке со спецэффектами и двигающимся монстрами
8
После антимайнерской заплатки поставки GeForce RTX 3060 могут стать массовыми, а цена невысокой
63
Анонсирована Farathan — вдохновлённая серией Gothic ролевая игра, которую разрабатывают два человека
6
NVIDIA не собирается распространять ограничение производительности GeForce RTX 3060 в майнинге на другие видеокарты
50
Авторы Baldur’s Gate 3 раскрыли детали крупнейшего обновления игры: более 50 тысяч изменений и новый класс персонажа
4

Популярные статьи

5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
162
Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
61
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
57
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18
10 самых многообещающих стратегических игр, выходящих в 2021 году
6
Исправляем ошибку при замене аккумуляторных элементов 18650 в аккумуляторной батарее ноутбуков
12
Весенняя распродажа ключей – Windows 10 Pro за 600 рублей
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
6
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4

Сейчас обсуждают

x.7
11:21
Нвидия не дает прошивать редактированные и неподписанные биосы. Поэтому берем биос от выходящих майнинг эдишн карт без видеовыходов, зашиваем его в обычную 3060. Профит. Когда надо будет продавать гам...
Механизм ограничения производительности GeForce RTX 3060 в майнинге будет сложным и защищённым
Aleksey Kuznetsov
11:20
Приставки сейчас стоят дешевле себестоимости.
NVIDIA не собирается распространять ограничение производительности GeForce RTX 3060 в майнинге на другие видеокарты
toottaa
11:19
ну всё, ни цп ни гп
TSMC всё же отдаст приоритет выпуску автомобильных компонентов
fantazer
11:19
ха 2070 уже отмайнила свою стоимость и пошла на плюс, хотя майнит с декабря
NVIDIA не собирается распространять ограничение производительности GeForce RTX 3060 в майнинге на другие видеокарты
sbl4mouse
11:18
Пытаются спасти долгосрочный и проверенный источник дохода.
Механизм ограничения производительности GeForce RTX 3060 в майнинге будет сложным и защищённым
Андрей Викторович
11:17
Объясните кто-нибудь, почему они не могут тупо нарастить производство и завалить картами весь рынок, тем более сейчас бум майнинга, им самим выгодно завалить картами рынок... Что, недавно было землят...
Механизм ограничения производительности GeForce RTX 3060 в майнинге будет сложным и защищённым
Keltis
11:16
Ну да, не надо играй в старую версию, никто не мешает. Я бы вот ремастер с новыми текстурками и модельками обновленными. Поэтому не понимаю проблем с этими ремастерами, будто старое кто-то удаляет из ...
5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
xMindx
11:15
Зато теперь их скупили все)))
После антимайнерской заплатки поставки GeForce RTX 3060 могут стать массовыми, а цена невысокой
tarick
11:14
тебе виднее, наверное попа сильно болит.
После антимайнерской заплатки поставки GeForce RTX 3060 могут стать массовыми, а цена невысокой
Mr_Murkins
11:13
Теперь осталось только это внедрить в новые 3070, 3080 и 3090
Механизм ограничения производительности GeForce RTX 3060 в майнинге будет сложным и защищённым
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем