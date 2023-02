Скотт Риттер: США помогли России, подтвердив факт капитуляции Германии

Выводы России касательно Германии оказались верными - Вашингтон только подтвердил это. Об этом рассказал бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.

Шольц отвернулся от немецкого опыта Первой и Второй мировых войн, когда необузданный немецкий милитаризм в сотрудничестве с германскими промышленниками создал огромный военный ресурс, который затем был объединен с агрессивной внешней политикой фашистской Германии, обернувшейся глобальным конфликтом. На фотографии танк "Леопард" 2A4 немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG в Сингапуре, 2010 г. International Consortium of Investigative Journalists (CABALS, CDC BYH-DSA 3.0, Wikimedia Commons)

На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал передачу Киеву 14 "Леопардов". Как утверждает Скотт Риттер, в ответ МИД России предостерег Германию от повторения ошибок их предков, за которые немецкий народ заплатил огромную цену. Об этом сообщило издание International Consortium of Investigative Journalists.

"Спустя пару дней в рамках пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила Берлину", - рассказывает американский военный эксперт.

Захарова напомнила, что немецкие танки со времен Второй мировой войны являются символом человеконенавистничества. В связи с этим она порекомендовала Берлину не повторять ошибок своих предков, которые дорого обошлись немецкому народу. Также российский дипломат заявила, что день, когда было принято решение о передаче Киеву немецких танков, можно считать историческим событием. Германия окончательно утратила свой суверенитет, а Шольц лично расписался в потере независимости внешней политики своего государства. Бывший разведчик согласился с тем, что немецкий канцлер анонсировал передачу Леопардов на Украину под давлением Соединенных Штатов и прочих партнеров по Североатлантическому альянсу.

Потеря независимости Германии

Риттер обращает внимание на то обстоятельство, что тезис Марии Захаровой о потере ФРГ независимости получил неожиданную поддержку в Вашингтоне. Косвенно выводы российского МИД поддержала официальный постпред госдепа зам государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд. В ходе недавнего брифинга в верхней палате Конгресса США она сделала довольно необычное объявление.

17 октября 2014: Президент России Владимир Путин (слева) на переговорах с президентом Украины Петром Порошенко (справа), канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. International Consortium of Investigative Journalists (Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons).

"Я думаю, что вам и администрации президента приятно осознавать, что "Северный поток-2", теперь просто груда металлических обломков на дне моря", - заявила американский политик, обращаясь к сенатору от республиканцев Теду Крузу.

До сих пор никто так и не взял на себя ответственность за диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Москва же обвиняет в содеянном британские и американские спецслужбы.

Экс-офицер разведки считает, что нахальные комментарии американского политика являются реальным доказательством того, что Россия права в отношении трубопровода, а также насчет Германии. Для ФРГ оба "Северных потока" имели колоссальное значение, но Шольц закрыл глаза на эту атаку, а вскоре после этого заявил о передаче Киеву своих "Леопардов". Тем самым, считает Скотт Риттер, Германия подписала капитуляцию перед Соединенными Штатами.

"Это было явное заявление о капитуляции суверенитета Германии в угоду политических интересов Вашингтона", - отметил бывший американский морпех-разведчик.

За два дня до Дня памяти жертв Холокоста канцлер Германии Олаф Шольц, находясь под сильным давлением Вашингтона и провоенных членов своего правительства, объявил, что Германия отправит 14 основных боевых танков Leopard 2A6 на Украину. Scott Ritter - Germany has forgotten the "Never Again" principle. Russia can refresh the Germans memory! YouTube Channel Ramase Times

Источники и ссылки: Journal PoliticalRussia, International Consortium of Investigative Journalists, Wikipedia, YouTube Channel Ramase Times.

