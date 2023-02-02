Выводы России касательно Германии оказались верными - Вашингтон только подтвердил это. Об этом рассказал бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.
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На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал передачу Киеву 14 "Леопардов". Как утверждает Скотт Риттер, в ответ МИД России предостерег Германию от повторения ошибок их предков, за которые немецкий народ заплатил огромную цену. Об этом сообщило издание International Consortium of Investigative Journalists.
"Спустя пару дней в рамках пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила Берлину", - рассказывает американский военный эксперт.
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Захарова напомнила, что немецкие танки со времен Второй мировой войны являются символом человеконенавистничества. В связи с этим она порекомендовала Берлину не повторять ошибок своих предков, которые дорого обошлись немецкому народу. Также российский дипломат заявила, что день, когда было принято решение о передаче Киеву немецких танков, можно считать историческим событием. Германия окончательно утратила свой суверенитет, а Шольц лично расписался в потере независимости внешней политики своего государства. Бывший разведчик согласился с тем, что немецкий канцлер анонсировал передачу Леопардов на Украину под давлением Соединенных Штатов и прочих партнеров по Североатлантическому альянсу.
Потеря независимости Германии
Риттер обращает внимание на то обстоятельство, что тезис Марии Захаровой о потере ФРГ независимости получил неожиданную поддержку в Вашингтоне. Косвенно выводы российского МИД поддержала официальный постпред госдепа зам государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд. В ходе недавнего брифинга в верхней палате Конгресса США она сделала довольно необычное объявление.
"Я думаю, что вам и администрации президента приятно осознавать, что "Северный поток-2", теперь просто груда металлических обломков на дне моря", - заявила американский политик, обращаясь к сенатору от республиканцев Теду Крузу.
До сих пор никто так и не взял на себя ответственность за диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Москва же обвиняет в содеянном британские и американские спецслужбы.
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Экс-офицер разведки считает, что нахальные комментарии американского политика являются реальным доказательством того, что Россия права в отношении трубопровода, а также насчет Германии. Для ФРГ оба "Северных потока" имели колоссальное значение, но Шольц закрыл глаза на эту атаку, а вскоре после этого заявил о передаче Киеву своих "Леопардов". Тем самым, считает Скотт Риттер, Германия подписала капитуляцию перед Соединенными Штатами.
"Это было явное заявление о капитуляции суверенитета Германии в угоду политических интересов Вашингтона", - отметил бывший американский морпех-разведчик.
За два дня до Дня памяти жертв Холокоста канцлер Германии Олаф Шольц, находясь под сильным давлением Вашингтона и провоенных членов своего правительства, объявил, что Германия отправит 14 основных боевых танков Leopard 2A6 на Украину. Scott Ritter - Germany has forgotten the "Never Again" principle. Russia can refresh the Germans memory! YouTube Channel Ramase Times
Источники и ссылки: Journal PoliticalRussia, International Consortium of Investigative Journalists, Wikipedia, YouTube Channel Ramase Times.
1. (https://consortiumnews.com/2023/01/31/scott-ritter-germany-in-danger-of-forgetting-its-history/)
2. (https://politros.com/23874787-veteran_razvedki_ritter_ssha_pomogli_rossii_podtverdiv_fakt_kapitulyatsii_germanii)
3. (https://en.wikipedia.org/wiki/International_Consortium_of_Investigative_Journalists)
4. (https://www.youtube.com/channel/UC_Nj9UKDga8sn4naENk06MQ)