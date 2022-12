Первые клинические испытания на людях заложили основу для будущих, более масштабных исследований нового назального спрея для лечения храпа и апноэ сна.

Предварительные исследования на волонтерах показали эффективность экспериментального назального спрея, созданного для лечения апноэ сна. Конечно, пока рано говорить об использовании этого метода в клинической практике, но результаты первых испытаний свидетельствуют о том, что применение назального спрея перед сном способно обеспечить свободное и легкое дыхание человека в течение всей ночи.

Initial human clinical trials lay the groundwork for future, larger studies of a new nasal spray for the treatment of sleep apnoea. Flinders University. Depositphotos.

"СОАС или синдром обструктивного апноэ сна - одно из самых распространенных расстройств дыхания, связанная с резким уменьшением или полной остановкой дыхания во время сна. По оценкам экспертов, этим расстройством страдает один миллиард человек. Если не лечить апноэ, это может привести к серьезным последствиям для здоровья человека, включая высокое кровяное давление, ослабление иммунной системы и болезни сердечно-сосудистой системы", - объяснил Дэнни Эккеарт, руководитель проекта из Flinders University. "В настоящее время не существует официально одобренных лекарственных препаратов для лечения апноэ сна. Однако с развитием нашего понимания различных причин, по которым люди страдают СОАС, потенциал для создания новых эффективных лекарств растет с каждым годом".

Наиболее распространенным методом лечения апноэ сна является механическое устройство, называемое CPAP (аппарат с постоянным избыточным давлением в дыхательных путях). По сути, это устройство подает воздух под давлением, чтобы дыхательные пути человека оставались открытыми в течение всего сна.

CPAP-аппараты могут быть весьма полезным средством для лечения апноэ во сне, но они, не лишены серьезных недостатков. Некоторые пациенты при первом использовании испытывают клаустрофобию, механизм крепления маски неудобен и может вызвать повышенное потоотделение, кроме того, часть пользователей испытывает сухость во рту и раздражение глаз вследствие длительной подачи воздуха. Существуют ограничения при различных типах легочных заболеваний. Если обратиться к статистике, то более десяти процентов пациентов прекращают пользоваться прибором в течение первой недели, а около пятидесяти процентов не используют его более года.

Способен ли назальный спрей вылечить апноэ сна? Flinders University

Несмотря на то, что в настоящее время ведется активная работа по поиску лекарственных средств для лечения апноэ во сне, пока ни одно лекарство не получило официального одобрения. В ходе нового исследования ученые протестировали новый препарат, направленный на повышение мышечного тонуса расширителей глотки.

"Препарат, который мы исследовали, предназначен для воздействия на специфические рецепторы, расположенные на поверхности верхних дыхательных путей. Такой подход позволяет более эффективно активировать окружающие мышцы и поддерживать дыхательные пути открытыми во время сна", - рассказывает ведущий научный сотрудник Амаль Осман.

В рамках данного эксперимента было отобрано двенадцать человек с синдромом обструктивного апноэ сна. Каждый доброволец участвовал в четырех этапах эксперимента. В начале каждого ночного сеанса волонтеры получали: a) назальный спрей плацебо, b) назальный спрей с новым препаратом, c) назальные капли с новым препаратом, d) либо прямое эндоскопическое введение препарата. Главная цель - определить, какая терапия приведет к наиболее эффективному результату.

Первые результаты оказались весьма впечатляющими: новый препарат способствовал свободному легкому дыханию в течение всего ночного сна. Самое интересное, что результаты были одинаковыми независимо от способа применения лекарства, то есть даже самый простой назальный спрей может стать самым лучшим способом лечения.

Финансирование эксперимента осуществлялось фармацевтической транснациональной корпорацией, компанией Bayer, и Эккеарт является советником этой компании. Однако испытания проводились независимо, через лабораторию здоровья сна Flinders Universi. Ученые говорят, что впереди еще очень много работы, но первые результаты доказывают, что нацеливание на эти рецепторы при апноэ сна может стать жизнеспособным вариантом лечения.

"Несмотря на то, что масштабы нашего исследования невелики, полученные результаты являются первым подробным экспериментом с применением этого нового метода лечения у людей с СОАС показывая при этом весьма обнадеживающие результаты", - сказал Осман. " Нам предстоит проделать огромную работу в плане оптимизации технологии, однако новый подход доказал свою перспективность в отношении этих рецепторов".

Результаты нового эксперимента были представлены в издании Chest.

Источники и ссылки: Flinders University, Journal Chest, Journal NewAtlas

