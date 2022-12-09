Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Учёные разработали эффективный назальный спрей для лечения апноэ во сне
Первые клинические испытания на людях заложили основу для будущих, более масштабных исследований нового назального спрея для лечения храпа и апноэ сна.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Предварительные исследования на волонтерах показали эффективность экспериментального назального спрея, созданного для лечения апноэ сна. Конечно, пока рано говорить об использовании этого метода в клинической практике, но результаты первых испытаний свидетельствуют о том, что применение назального спрея перед сном способно обеспечить свободное и легкое дыхание человека в течение всей ночи.

реклама

Initial human clinical trials lay the groundwork for future, larger studies of a new nasal spray for the treatment of sleep apnoea. Flinders University.  Depositphotos.

"СОАС или синдром обструктивного апноэ сна - одно из самых распространенных расстройств дыхания, связанная с резким уменьшением или полной остановкой дыхания во время сна. По оценкам экспертов, этим расстройством страдает один миллиард человек. Если не лечить апноэ, это может привести к серьезным последствиям для здоровья человека, включая высокое кровяное давление, ослабление иммунной системы и болезни сердечно-сосудистой системы", - объяснил Дэнни Эккеарт, руководитель проекта из Flinders University. "В настоящее время не существует официально одобренных лекарственных препаратов для лечения апноэ сна. Однако с развитием нашего понимания различных причин, по которым люди страдают СОАС, потенциал для создания новых эффективных лекарств растет с каждым годом".

Наиболее распространенным методом лечения апноэ сна является механическое устройство, называемое CPAP (аппарат с постоянным избыточным давлением в дыхательных путях). По сути, это устройство подает воздух под давлением, чтобы дыхательные пути человека оставались открытыми в течение всего сна.

CPAP-аппараты могут быть весьма полезным средством для лечения апноэ во сне, но они, не лишены серьезных недостатков. Некоторые пациенты при первом использовании испытывают клаустрофобию, механизм крепления маски неудобен и может вызвать повышенное потоотделение, кроме того, часть пользователей испытывает сухость во рту и раздражение глаз вследствие длительной подачи воздуха. Существуют ограничения при различных типах легочных заболеваний. Если обратиться к статистике, то более десяти процентов пациентов прекращают пользоваться прибором в течение первой недели, а около пятидесяти процентов не используют его более года.

Способен ли назальный спрей вылечить апноэ сна? Flinders University

Несмотря на то, что в настоящее время ведется активная работа по поиску лекарственных средств для лечения апноэ во сне, пока ни одно лекарство не получило официального одобрения. В ходе нового исследования ученые протестировали новый препарат, направленный на повышение мышечного тонуса расширителей глотки.

"Препарат, который мы исследовали, предназначен для воздействия на специфические рецепторы, расположенные на поверхности верхних дыхательных путей. Такой подход позволяет более эффективно активировать окружающие мышцы и поддерживать дыхательные пути открытыми во время сна", - рассказывает ведущий научный сотрудник Амаль Осман.

В рамках данного эксперимента было отобрано двенадцать человек с синдромом обструктивного апноэ сна. Каждый доброволец участвовал в четырех этапах эксперимента. В начале каждого ночного сеанса волонтеры получали: a) назальный спрей плацебо, b) назальный спрей с новым препаратом, c) назальные капли с новым препаратом, d) либо прямое эндоскопическое введение препарата. Главная цель - определить, какая терапия приведет к наиболее эффективному результату.

Первые результаты оказались весьма впечатляющими: новый препарат способствовал свободному легкому дыханию в течение всего ночного сна. Самое интересное, что результаты были одинаковыми независимо от способа применения лекарства, то есть даже самый простой назальный спрей может стать самым лучшим способом лечения.

Финансирование эксперимента осуществлялось фармацевтической транснациональной корпорацией, компанией Bayer, и Эккеарт является советником этой компании. Однако испытания проводились независимо, через лабораторию здоровья сна Flinders Universi. Ученые говорят, что впереди еще очень много работы, но первые результаты доказывают, что нацеливание на эти рецепторы при апноэ сна может стать жизнеспособным вариантом лечения.

"Несмотря на то, что масштабы нашего исследования невелики, полученные результаты являются первым подробным экспериментом с применением этого нового метода лечения у людей с СОАС показывая при этом весьма обнадеживающие результаты", - сказал Осман. " Нам предстоит проделать огромную работу в плане оптимизации технологии, однако новый подход доказал свою перспективность в отношении этих рецепторов". 

Результаты нового эксперимента были представлены в издании Chest.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Источники и ссылки: Flinders University, Journal Chest, Journal NewAtlas
1. (https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(22)04194-0/pdf)
2. (https://www.scimex.org/newsfeed/could-a-nasal-spray-treat-sleep-apnoea) 3. (https://newatlas.com/medical/first-human-study-sleep-apnea-nasal-spray/)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сон #спрей #апноэ сна #храп
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Плохой сон связан с повышенным риском развития глаукомы и необратимой потери зрения
Ученые заявили, что могут помочь людям избавиться от ночных кошмаров
Серьезно о вздрагиваниях во сне
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ завезли видеокарты RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X взамен проблемной GDDR6 — цены приятно удивляют
14
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
69
Армия США выбрала V-280 Valor для замены вертолетов AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk
14
Оперативная память DDR4 продолжает дешеветь в российских магазинах
24
Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире французскому бизнесмену Бернару Арно
+
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti в российских магазинах подешевела и стоит менее 50 тысяч рублей
8
Монета для одновременного майнинга на GPU и CPU запущена криптоплатформой Aleo
1
Лучшие видеокарты NVIDIA для монитора с разрешением 2К и 1080р – 5 GPU на любой кошелёк
3
Паспорт ОАЭ признан "самым сильным" в мире, паспорт России сравним с паспортом Турции
4
TSMC уже разрабатывает 1-нм техпроцесс
11
Как усовершенствованная Diablo II: журналисты остались в восторге от Diablo IV
6
Ученые открыли новый способ космических путешествий - до Юпитера можно будет добраться за 2 месяца
6
Появились первые предварительные обзоры видеокарт AMD Radeon RX 7900
3
Ученые обнаружили на Марсе огромный мантийный плюм - это значит, что планета геологически активна
1
Майнерская монетка Radiant (RXD) за последние недели выросла в 5 раз
1
Почему США не хотят делиться технологиями – как Тайвань и TSMC платят за амбиции дядюшки Сэма
2
В РФ запретят поставлять ноутбуки, фотоаппараты и жесткие диски — они войдут в новый пакет санкций
26
Путин: Нет никакой необходимости во второй волне мобилизации для государства и для Минобороны
21
Core i9-13900K доехал до российских магазинов – есть ли смысл переплачивать за флагман 20 000р
3
В Telegram теперь можно регистрировать аккаунты без SIM-карт и привязки к номеру, но есть нюанс
1

Популярные статьи

Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
13
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
82
Кем был на самом деле Виктор Бут
89
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
21
Главные игры декабря 2022 года
23
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
16
Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России
105
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
59
Как А. Меркель обманула В. Путина – почему Минские соглашения были изначально обречены на провал
8
Сюжет Borderlands 2 - краткий пересказ
6

Сейчас обсуждают

Александр Богачев
14:10
И стоить они будут первое время развивать два дороже
Первые обзоры AMD Radeon RX 7900 появятся за день до начала продаж
О Боже мой, они убили Шешу! Сволочи!
14:06
про 8 лет бомбаса забыл добавить)
Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России
О Боже мой, они убили Шешу! Сволочи!
14:05
находят же
Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России
andrew_riddler
14:04
Горячая?) нет Дорогая? За копейки на КУ в своё время отхватил У неё один недостаток - 4гб памяти Во,пруф даже дам) А то тут народ недоверчивый
RX 7900 XT за $900 в тестах обогнала RTX 4080 за $1 200
О Боже мой, они убили Шешу! Сволочи!
14:03
В Украину, на россию это база, пора бы уже запонмить
Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России
О Боже мой, они убили Шешу! Сволочи!
14:02
боец, когда на фронт, или твой фронт диванный?
Кем был на самом деле Виктор Бут
NOFX
14:01
Да вы задрали этими лучами. Неужели с ними кто-то играет и главное во что??
Количество CUDA-ядер у GeForce RTX 4070 и 3070 может быть одинаковым — инсайдер
Vorvort
14:00
Цитата: "Насколько можно судить, это первая карта с двумя портами DisplayPort". Еще в 2019 у Radeon VII было два DP 1.4. У 7900ХТХ будет два DP 2.1, что пригодится любителям 8К контента.
В сеть попали изображения видеокарты SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX NITRO+
О Боже мой, они убили Шешу! Сволочи!
14:00
Гитлер одобряет
Кем был на самом деле Виктор Бут
andrew_riddler
13:56
Имбецилу можно и пальчик показать,уже это смешно
RX 7900 XT за $900 в тестах обогнала RTX 4080 за $1 200
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем