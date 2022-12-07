Новое исследование обнаружило благоприятные эпигенетические изменения у близнецов, которые занимались спортом больше, чем их однояйцевые братья и сестры.

Наше здоровье определяется не только генетическими особенностями и воздействием окружающей среды, но и выбором образа жизни. Наука эпигенетика представляет собой направление генетики изучающее особенности маркеров, регулирующих экспрессию генов. Простыми словами изучает изменения нашей наследственной информации, не связанные с изменением структуры ДНК, а происходящие под влиянием каких-либо внешних факторов.

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Новое исследование обнаружило благоприятные эпигенетические изменения у близнецов, которые занимались спортом больше, чем их однояйцевые братья и сестры. Depositphotos

Например, если у кого-то есть генетическая предрасположенность к определенному заболеванию, это еще не значит, что человек обязательно им заболеет. Экспрессия определенных генов может быть повышена или понижена под воздействием целого ряда факторов, и ученые уже давно знают, что физические упражнения , могут вызывать различные полезные эпигенетические изменения в организме человека.

В одном интересном исследовании, проведенном в 2014 году, изучался вопрос о том, как физические упражнения влияют на экспрессию генов. Небольшой группе добровольцев было предложено в течение трех месяцев выполнять упражнения - езду на велосипеде на одной ноге (это не опечатка, вторая нога стоит на специальной площадке). В конце периода исследования при изучении скелетных мышц тренированной ноги, ученые увидели изменения примерно в 4 000 генов.

Однако новое исследование, проведенное учеными из Университета штата Вашингтон, по-новому подошло к изучению эпигенетики физических упражнений, рассмотрев различия в экспрессии генов у однояйцевых близнецов.

"Если бы генетика и последовательность ДНК были единственной движущей силой биологии, то у однояйцевых близнецов должны были бы быть одинаковые заболевания", - сказал Майкл Скиннер, автор-корреспондент нового исследования. "Но это не так. Это означает, что на развитие заболевания близнецов должно оказывать влияние окружающая среда".

Для исследования были отобраны 70 пар однояйцевых близнецов. Наряду с измерением индекса массы тела и опросом о привычках в занятиях спортом, каждый участник в течение недели носил фитнес-трекер для объективного определения уровня физической активности.

Пара близнецов считалась "дискордантной", если один из них выполнял более 150 минут энергичной физической активности в неделю, а другой - менее 150 минут. Примерно 40 процентов пар близнецов по этому показателю были признаны дискордантными.

Изучая эпигенетические различия между такими физически дискордантными парами однояйцевых близнецов, исследователи обнаружили маркеры более 50 генов. Изменения экспрессии генов, вызванные физическими упражнениями, были обнаружены в генах, которые ранее ассоциировались с более низким риском развития метаболического синдрома.

"Полученные результаты позволяют объяснить молекулярный механизм связи физической активности и метаболическими заболеваниями", - говорит Скиннер. "Известно, что физические упражнения снижают предрасположенность к ожирению. Однако теперь, стало известно, что физическая активность влияет на множество типов клеток, многие из которых вовлечены в метаболические заболевания".

Несмотря на то, что это далеко не первое исследование, посвященное эпигенетическим эффектам физических упражнений, оно, безусловно, предлагает новые идеи, поскольку фокусируется на различиях между генетически идентичными близнецами. Помимо увеличения объема знаний о физиологических способах улучшения здоровья с помощью физических упражнений, результаты исследования являются мощным напоминанием о том, что наши гены не обязательно определяют нашу судьбу.

Результаты нового исследования были опубликованы в международном журнале Scientific Reports.



Источники и ссылки : Washington State University, Journal Scientific Reports, Journal New Atlas

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1. (https://www.nature.com/articles/s41598-022-24642-3)

2 . (https://news.ki.se/long-term-endurance-training-impacts-muscle-epigenetics)

3. (https://newatlas.com/health-wellbeing/identical-twin-study-exercise-epigenetic-genes/)

4. (https://news.wsu.edu/press-release/2022/12/06/twin-study-links-exercise-to-beneficial-epigenetic-changes/