Сочетание двух простых неинвазивных техник может стать ключом к избавлению от ночных кошмаров

Вам часто снятся кошмары? Тогда для вас есть хорошие новости.

реклама

Исследователи из Швейцарии провели небольшое исследование на 36 пациентах, страдающих от кошмарных расстройств. Ученые обнаружили, что сочетание двух простых методов терапии может реально снизить частоту ночных тревог, говорится в пресс-релизе, опубликованном вчера (27 октября).

Сочетание двух неинвазивных методов может стать залогом избавления от ночных кошмаров. klebercordeiro/ iStock

Кроме того, было установлено, что использование беспроводных наушников, воспроизводящих во время сна звук, ассоциирующийся с приятными дневными ощущениями, может снизить частоту кошмарных сновидений.

"Существует связь между типами эмоций, переживаемых во сне, и нашим эмоциональным состоянием", - утверждает Лампрос Перогамврос, руководитель проекта и психиатр из Sleep Laboratory of the Geneva University Hospitals and the University of Geneva.

"У нас возникла идея, что мы можем помочь людям, манипулируя эмоциональным состоянием во время сновидений. В этом исследовании мы показали, что можем в разы сократить количество слишком эмоциональных и негативных снов у пациентов, страдающих кошмарами."

Ночные кошмары - чрезвычайно изматывающий процесс

Кошмары могут быть спровоцированы целым рядом различных причин, таких как стресс, тревога, посттравматическое стрессовое расстройство, нерегулярный сон, прием медикаментов, психические расстройства и т.д. Кошмары могут быть чрезвычайно утомительны, если они стали регулярной составляющей вашего сна.

Несмотря на то, что кошмары не всегда являются патологией, если они начинают учащаться и влиять на социальное, профессиональное, эмоциональное или физическое самочувствие человека, они рассматриваются как расстройство, называемое расстройством кошмаров (РК) или парасомнией.

Предыдущие эпидемиологические исследования показали, что до четырех процентов взрослых регулярно испытывают хронические кошмары.

В этом случае врачи обычно рекомендуют терапию с помощью образной репетиции. Цель этой терапии - заменить тревожный сценарий сновидений на более счастливый и использовать эту практику в течение определенного времени.

Сочетание звуковой и образной терапии

В ходе недавнего эксперимента ученые проверили эффективность звуковой экспозиции во время сна на 36 испытуемых, которые уже проходили курс образной репетиции.

В рамках этого исследования одна половина испытуемых не получала дополнительной терапии, а другая половина должна была в ходе тренировки образных представлений создать ассоциацию между позитивными сценами своих снов и звуком. Кроме того, участников попросили практиковаться ежедневно и в течение 2 недель надевать на наушники, которые посылали им звук вовремя REM-сна. (REM - фаза сна, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга) Именно в этой стадии сна чаще всего снятся кошмары.

"Мы были приятно удивлены тем, насколько хорошо участники соблюдали и переносили процедуры, например, ежедневное выполнение репетиционной терапии или постоянное использование наушников во время сна", - объяснил Перогамврос.

"Мы наблюдали быструю редукцию кошмаров, при этом сны становились эмоционально более позитивными. Для нас, исследователей и клиницистов, эти результаты очень важны как для изучения эмоциональной активности во время сна, так и для разработки новых методов лечения".

В конечном итоге частота ночных кошмаров снизилась в обеих группах. Однако у тех, кто получал комбинацию терапии образной репетиции и акустической экспозиции, кошмары исчезли сразу после начала исследования и не появлялись уже три месяца. В качестве следующего шага авторы планируют провести более масштабные испытания.

Результаты исследования были зарегистрированы 27 октября в журнале Current Biology.

Источники: Journal Current Biolog

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке Крутая 3080 за 60 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

1. (https://ru.wikibrief.org/wiki/Nightmare_disorder)

2. (https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(22)01477-4)