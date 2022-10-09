Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Генетически модифицированные овцы помогут ученым вылечить опасное детское заболевание мозга
С помощью генетически сконструированных овец ученые создали многообещающее лекарство для лечения болезни Баттена - смертельно опасного детского заболевания мозга
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Ученые из Великобритании и США с помощью генной инженерии разработали перспективный препарат для лечения смертельного заболевания головного мозга, поражающего детей. Это нейродегенеративное заболевание называется инфантильная болезнь Баттена, или нейрональный цероидный липофусциноз (НЦЛ). Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете The Guardian.

реклама

Чтобы вылечить смертельное детское заболевание, ученые подвергли овец генной модификации. tracielouise/iStock 

Разрушительная болезнь

Дети, страдающие от этой болезни, сталкиваются с целым рядом тяжелых симптомов, включая эпилепсию, потерю зрения, нарушение когнитивных функций и проблемы с передвижением. Ситуация усугубляется тем, что на поздних стадиях болезни наблюдаются эпилептические припадки и наступает смерть. "Последствия для семей разрушительны", - сказал The Guardian проф. Джонатан Купер из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, один из руководителей проекта.

Ученые приступили к работе в сотрудничестве с коллегами из Collaborations Pharmaceuticals. Эксперты обнаружили, что мыши, страдающие одной из форм болезни Баттена, известной как CLN1, поддаются лечению с помощью инъекций недостающего фермента.

"Результаты были весьма обнадеживающими. Однако лечение необходимо было протестировать на более крупном мозге, который по своей структуре больше похож на мозг человека", - рассказывает, проф. Том Уишарт из Института Рослин при Эдинбургском университете, (того самого, где в 1996 году была клонирована овечка Долли). "Невозможно сразу от экспериментов на мышах перейти к людям. Необходимо иметь промежуточную более крупную модель".

Чтобы создать версию гена, которая производит CLN1 у овец, эксперты использовали метод редактирования генов, известный как Crispr-Cas9.

"Овечьи яичники были получены со скотобоен, яйцеклетки были извлечены и оплодотворены. Реагенты Crispr добавлялись для внесения необходимых изменений в CLN1, после чего яйцеклетки имплантировались суррогатным овцам", - пояснил Уишарт. Таким образом, у исследователей появилась целая отара овец, несущих дефектный ген.

"Эти животные являются бессимптомными носителями, точно так же, как и родители детей с болезнью Баттена", - добавил Уишарт. "От них мы смогли получить потомство с двумя дефектными копиями генов. Впоследствии у них появились симптомы заболевания, и они стали объектами наших экспериментальных исследований".

Болезнь Баттена вызывает нейродегенеративные изменения, поскольку у таких детей отсутствует фермент, вырабатываемый здоровыми генами CLN1. Это приводит к нарушению работы лизосом - клеточных органелл (визикул), ответственных за переработку отходов, накапливающихся в клетках.

Переход к клиническим испытаниям на людях

Исследование на мышах показало, что простая инъекция недостающего фермента в мозг животных значительно улучшает их состояние. Однако переход к испытаниям на людях по-прежнему небезопасен.

"Вы можете упустить два важнейших аспекта", - отмечает Купер. " Как доставить лекарство в нужное место более крупного мозга и как рассчитать дозировку".

Именно поэтому исследователям пришлось воспроизвести эксперименты на овцах. Используя этих животных, ученые смогли рассчитать оптимальную дозу и способ ее доставки в мозг овец, который гораздо крупнее мозга мышей и по размерам примерно соответствует человеческому.

Результаты исследования показали явные улучшения показателей здоровья животных. Тем не менее, авторы проекта подчеркивают, что для оптимизации лечения и обеспечения его безопасности и жизнеспособности необходимы дополнительные годы исследований.

"Мы получили чрезвычайно ценную информацию, которая в один прекрасный день поможет в создании методов лечения для детей", - заявил Уишарт. Его точку зрения поддержал Купер. " Впереди у нас еще много работы, но сегодня мы сделали очень важный шаг".

Результаты данного эксперимента представлены в издании Journal of Clinical Investigation.

Источники: Guardian, Journal interesting Engineering, Journal of Clinical Investigation, Wikipedia

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Болезнь_Баттена)
2. (https://interestingengineering.com/health/scientists-use-gene-edited-sheep-to-treat-deadly-childhood-brain-disease)
3. (https://www.theguardian.com/society/2022/oct/09/gene-edited-sheep-offer-hope-for-treatment-of-lethal-childhood-disease)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ген #нейродегенерация #редактирование генов #болезнь баттена #болезнь мозга #медикаментозное лечение #расстройство мозга
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

EBT-101: Новая вакцина от ВИЧ на основе CRISPR проходит фазу 1/2 клинических испытаний
Учёные: Уникальный геном слонов может стать ключом к искоренению онкологических заболеваний
Американские ученые совершили прорыв в терапии мелкоклеточного рака легкого
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Солнечная нить длиной около 200 000 км столкнётся с магнитосферой нашей планеты в конце этой недели
+
Названо месторождение в Нидерландах, которое позволит Европе заместить газ из России
15
Цена на видеокарты NVIDIA в РФ резко пошли вниз – серия GeForce RTX 30 со скидками до 27%
5
Взрыв на Крымском мосту – что на самом деле произошло, и какие будут последствия для Украины
335
В России дешевеют видеокарты - RTX 3070 Ti почти за 50 тр
22
Власти Тайваня выразили готовность подчиниться новым требованиям США по экспорту продукции в Китай
2
На севере Германии остановили движение поездов из-за диверсии
6
Не HIMARS-ом единым – чем российские инженеры могут ответить американской РСЗО
276
Ученые ищут научное объяснение чувству дежавю
15
Российские ученые разработали методику ускоренного дегитратирования бака ракет
4
Thermaltake выпускает новую серию блоков питания Toughpower SFX с поддержкой PCIe Gen5
+
Компания Epic Games разместила новую версию движка Unreal Engine 5
+
Стартап Automatic Construction продвигает "надувную" технологию строительства домов
1
GeForce RTX 4090 демонстрирует колоссальный отрыв от GeForce RTX 3090 в 3DMark – 2-кратный прирост
1
Учёные разбудили "спящих" бактерий, возраст которых превышает 100 млн. лет
8
Microsoft выпустила руководство по оптимизации игровой производительности Windows 11
2
Акции AMD упали в цене на 15% до 52-недельного минимума
14
Криптобиржа LocalBitcoins прекращает обслуживать граждан России
3
Названы слабые места Starlink и способы борьбы с опасными спутниками
6
ASRock представила активные системы охлаждения M.2 PCIe Gen5 SSD для плат AMD X670/B650 и Intel Z790
1

Популярные статьи

Цена на GeForce RTX 3050 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
30
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
160
Обзор Tecno Pova Neo 2 – смартфон с аккумулятором на 7000 мА*ч, стереодинамиками и огромным экраном
5
Видеокарты AMD дешевеют в магазинах РФ вслед за NVIDIA – 7 лучших игровых моделей со скидками до 24%
18
Два кулера AMD Wraith Stealth на один Ryzen 5 3600
26
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
94
Не про газ и не про HIMARS: обзор ультра-бюждетного SATA SSD NETAC NT01N600S-001T-S3X
20
Краткий обзор накопителя 2,5" Apacer AS340 Panther
24
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 3
1
О том, как я нанес изображение на крышку корпуса ПК
+

Сейчас обсуждают

Эовейн Триада
21:20
Вообще 4090 и охота, founders.
GeForce RTX 4090 никогда не будет в дефиците: видеокарт хватит всем, даже майнерам
Эовейн Триада
21:19
4090 только 60 в 2К выдаёт в Киберпанке..., да и то с провалами.
GeForce RTX 4090 никогда не будет в дефиците: видеокарт хватит всем, даже майнерам
Аркадий Андреев
21:18
Наконец то нормальный комментарий
Не HIMARS-ом единым – чем российские инженеры могут ответить американской РСЗО
laon
21:16
Ага, я вот прямо так и вижу, поехал украинец в Краснодар, нашел и спер там тягач со взрывчаткой, проехал 200 км и взорвал потом грузовик на мосту.. Это так по твоему? А еще есть версия что было подво...
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
N1ghtwish
21:15
"надёжность запредельная" WDS500G2B0A - через год использования, на старых данных деградировала скорость чтения до уровня самой дешевой флешки. Пи36ец надежный.
Не про газ и не про HIMARS: обзор ультра-бюждетного SATA SSD NETAC NT01N600S-001T-S3X
warmuza
21:13
спокойно, зелот контролирует ситуацию
Движение по Крымскому мосту восстановлено, но уровень угроз терроризма в России значительно вырос
warmuza
21:13
всё, забрали шешу
GeForce RTX 4090 никогда не будет в дефиците: видеокарт хватит всем, даже майнерам
Валерий Марков
21:12
Не про газ и не про HIMARS: обзор ультра-бюждетного SATA SSD NETAC NT01N600S-001T-S3X
Иван Ситчихин
21:12
Ну да, поэтому у меня при переходе с 650 на 1050 фпс вырос в 2 раза
Производительность CS GO и Dota 2 на Linux оказалась выше чем на Windows 10
rikki_tikki
21:10
Про 800 вполне может быть правдой. МО РФ часто свои неудачи выдает за украинские. А в то, что хаймарсами покрошили 800 россиян за день я верю. Если накрыли мобиков например
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем