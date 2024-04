Пока США размышляют на тему закупки новых бомбардировщиков следующего поколения B-21, стремительно эволюционирующие китайские военные технологии могут привести к тому, что этот самолет устареет еще до того, как поступит на вооружение.

Программа B-21 не успевает за обновлением китайских ПВО, за разработкой гиперзвуковых самолетов-разведчиков и гиперзвукового оружия, запускаемого с малозаметных истребителей. Истребитель B-21 Raider был представлен широкой публике во время торжественной церемонии 2 декабря 2022 года в Палмдейле, штат Калифорния. Photo by the US Air Force Press Office: US Air Force.

На прошлой неделе начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Дэвид Олвин заявил, что Пентагон рассматривает возможность приобретения около сотни новых стратегических стелс-бомбардировщиков шестого поколения B-21 Raider. Об этом пишет портал Warzone. По словам Олвина, B-21 — это будущее бомбардировочной авиации, ..." ожидается, что к середине 2030-х годов и далее количество B-21 достигнет 100 единиц".

ВВС США изучают различные варианты расширения или полной замены производства B-21, а также планируют задействовать обновленные B-52, оснащенные системой запуска ракет Rapid Dragon, в качестве недорогого средства для создания долговечных и малосложных ударных платформ.

Несмотря на проблемы со стоимостью - которую удалось снизить после переговоров с Northrup Grumman, - США рассматривают возможность приобретения сразу всех 100 самолетов B-21. Однако внешние угрозы, которые учитывались при разработке B-21 десять лет назад, сегодня заметно эволюционировали.

B-21 является валяется представителем целого семейства авиационных систем, включая малозаметную крылатую ракету большой дальности (Long-Range Stand-Off, LRSO) с ядерной боевой частью и стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-180.

По мнению экспертов The Warzone, приобретение дополнительных B-21 противоречит современным тенденциям в области разработки самолетов и их возможностей. Задачи бомбардировщиков эволюционируют в связи с требованиями к живучести, развивающимися интегрированными сетями противовоздушной обороны и более дальнобойными и более мощными зенитными боеприпасами. В докладе также говорится о том, что в условиях современных боевых действий все большее значение приобретает использование экономически эффективных, быстро разрабатываемых и легко развертываемых систем противодействия.

Хотя стратегические бомбардировщики были "длинной рукой" ВВС США в XX и начале XXI века, технологический прогресс может заставить переосмыслить роль малозаметных самолетов в условиях все более прозрачных полей воздушных сражений. В своей статье, опубликованной в августе 2022 года в Air University, доцент Командно-штабного колледжа и полковник ВВС США в отставке Мел Дил пишет, что с 2001 года технология "стелс" в авиации сильно шагнула вперед, и подчеркивает значимость тактики бомбометания, использующей малозаметные характеристики.

Дил также рассказывает о том, как изменилась роль бомбардировщика за последние 30 лет. Сегодня, пишет автор, вместо нескольких бомбардировщиков, атакующих одну цель, применяется один боевой самолет, точно и эффективно поражающий сразу несколько целей. Вместе с тем он отмечает, что растущая военно-воздушная мощь Китая бросает вызов потенциалу "стратегических бомбардировок" Соединенных Штатов, подчеркивая, что ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) являются третьими по величине военно-воздушными силами в мире. По состоянию на октябрь 2023 года ВВС НОАК располагали 1900 истребителями, включая новейшие стелс-истребители J-20 — и это число в ближайшие годы будет только расти.

Дил также обращает внимание на то, что Китай располагает надежной и дублирующей интегрированной системой ПВО (IADS), включающей радиолокаторы, истребители и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), способные преодолевать расстояние до 300 морских миль (более 550 км) для отражения надвигающейся атаки. Китай приложил немало усилий, чтобы противостоять американским самолетам-невидимкам, вроде B-21, используя искусственный интеллект и более мощные радары. В декабре прошлого года мы сообщали, что в рамках симуляции ВВС НОАК используя новые малозаметные самолеты, передовые радиолокаторы и гиперзвуковые ракеты, сбили американский самолет B-21.

В ходе моделирования использовались новейшие технологии, в том числе стелс-самолеты с "умной обшивкой", способной обнаруживать тепловые и электрические сигналы от беспилотников и гиперзвуковых ракет с твердотопливными силовыми установками.

В августе 2022 года South China Morning Post сообщила, что в Китае разработан компактный "анти-стелсовый" радар. Такие РЛС, пишет издание, могут быть быстро и незаметно развернуты на крышах домов, в отличие от традиционных систем, требующих для обнаружения "малозаметных" летательных аппаратов установки огромных антенн.

Несмотря на несмотря на совершенствование китайских технологий по обнаружению малозаметных объектов, более мощное и эффективное оружие сделает B-21 одним из лучших бомбардировщиков ВВС США, считают эксперты. На снимке. Китайские истребители J-20 выполняют фигуру высшего пилотажа на авиашоу. Изображение: China Daily.

Также сообщается, что китайские инженеры разработали компактную инфракрасную поисково-следящую систему (IRST) на базе средневолновой инфракрасной технологии, способную обнаруживать сигнатуры быстро движущихся самолетов на значительных расстояниях. Устройство может идентифицировать тип и модель летательного аппарата по его силуэту, роторам, хвостовому оперению и количеству двигателей.

В этом месяце SCMP сообщила, что китайские военные ученые разработали технологию обнаружения американских стелс-самолетов, способную в 60 000 раз усиливать сверхслабые сигналы не только F-22 и F-35, но и еще не поступивших на вооружение ВСС США B-21 Raider.

По словам разработчиков, новый метод "интеллектуального распределения ресурсов" позволяет централизованной сетевой радарной системе регулировать параметры луча и мощность каждого радиолокатора в зависимости от характеристик и изменения местоположения малозаметных самолетов на театре военных действий в режиме реального времени.

В репортаже SCMP говорится, что полученная таким образом информация может быть быстро передана экипажам истребителей-перехватчиков или расчетам ЗРК, что позволит оперативно атаковать самолеты противника. В статье отмечается, что даже в случае вторжения группы F-22 подробная информация о каждой крылатой машине будет получена в течение 0,02 секунды. SCMP сообщает, что эти РЛС могут быть стратегически развернуты на суше, островах, кораблях и авиационных платформах, укрепляя китайскую систему противодействия доступу/отрицания зоны (A2/AD) в Южно-Китайском море и западной части Тихого океана.

Учитывая эти проблемы, Дил считает, что наиболее эффективным способом прорыва вражеской ПВО будет использование "роев дронов", управляемых с самолетов B-21. При этом, пишет полковник ВВС США в отставке, для создания информационно насыщенного подразделения, способного доминировать в различных сетях и наносить удары по целям с разных точек, необходимо использовать потенциал объединенной общедоменной системы командования и контроля (CJADC2).

В случае вооруженного конфликта с равным по силе противником достижение воздушного превосходства потребует перехвата инициативы и ее дальнейшего сохранения, поскольку такое превосходство может быть кратковременным. Будущая операция, скорее всего, начнется, с залпа дальнобойных боеприпасов. После операции "Несокрушимая свобода" (OEF), на смену CALCM пришли малозаметные крылатые ракеты JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Запущенные с бомбардировщиков JASSM, вероятно, могут быть синхронизированы с ударами TLAM морского базирования. Насыщение должно дополнить роение; китайские комплексы ПВО, прикрывающие наиболее важные объекты, должны быть перегружены в результате таких атак, открывая” окно уязвимости”. Как только оружие дальнего радиуса действия откроет окно возможностей, бомбардировщики B-21 должны воспользоваться ситуацией и вызвать стратегический паралич.

В декабре 2022 года Asia Times сообщила о американской программе Mayhem - гиперзвуковом самолете, который рассматривается как преемник SR-71 Blackbird времен холодной войны. Программа ВВС США Mayhem, направлена на создание гиперзвукового аппарата с воздушным стартом, способного выполнять ударные и разведывательные миссии (ISR). Однако в этом году Пентагон прекратил финансирование проекта, сославшись на недостаточную востребованность подобных машин. Эксперты считают, что более практичным вариантом является интеграция гиперзвукового оружия большой дальности в уже существующие самолеты.

Новая "гиперзвуковая" ракета Mako, способная преодолевать системы противовоздушной обороны противника, была представлена на выставке вооружений в США

В этом месяце издание The Warzone рассказало о недавно продемонстрированной компанией Lockheed Martin гиперзвуковой ракете Mako. Передовой боеприпас предназначен для запуска с таких самолетов, как F-35, F-22, F-18, F-16 и P-8. Warzone сообщает, что ракета имеет длину 13 футов (4 метра) и диаметр 13 дюймов (33 см), весит 1300 фунтов (600 кг) и может развивать скорость не менее 5 Махов.

Возможно, пишет The Warzone, Mako окажется более эффективным инструментом нанесения дальнобойных ударов, чем B-21, который только-только вышел из стадии прототипа, как и программы Mayhem, будущее которой находится под вопросом. Учитывая, что на апрель 2023 года на вооружении американских ВВС находилось 2456 самолетов F-35, "Мако" могут быть развернуты не только на крупных, но потенциально уязвимых авиабазах, таких как Гуам и Окинава, но и на многочисленных военных объектах и кораблях союзников по всему Тихому океану.