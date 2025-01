Закрыта третья студия за пять месяцев

Ubisoft объявила о закрытии своей студии в Лемингтоне, Англия. Это подразделение участвовало в разработке таких проектов, как Tom Clancy's The Division, Star Wars Outlaws, Skull and Bones и Far Cry 5. Закрытие студии затронуло 185 сотрудников, включая работников из трёх других подразделений компании.

Лемингтонская студия стала третьей, закрытой Ubisoft за последние пять месяцев, что указывает на продолжающиеся проблемы внутри компании. Снижение доходов, многочисленные задержки релизов и неоднозначные результаты проектов, таких как Skull and Bones, вынудили компанию пересматривать свои приоритеты и оптимизировать ресурсы.

Последние годы оказались крайне сложными для французского издателя. Несмотря на глобальную популярность франшиз Assassin’s Creed и Far Cry, компания столкнулась с трудностями в разработке и продвижении новых проектов. Увольнения и закрытие студий — это лишь часть масштабной реструктуризации, направленной на стабилизацию финансового положения Ubisoft.

Одной из главных надежд компании сейчас является успех предстоящей игры Assassin’s Creed Shadows. От её коммерческих показателей может зависеть дальнейшая стратегия Ubisoft: продолжит ли компания сокращать свои подразделения или оставит кризис позади.

Игровое сообщество наблюдает за ситуацией вокруг Ubisoft, надеясь, что компания сможет восстановить свои позиции на рынке. В то же время аналитики отмечают, что успешный релиз Assassin’s Creed Shadows может стать поворотным моментом, способным вернуть Ubisoft к стабильному росту.