Легендарная Лара Крофт снова в деле: грядет вторая коллекция ремастеров Tomb Raider

Поклонники Лары Крофт могут радоваться: анонсирована вторая коллекция ремастеров классических игр Tomb Raider. В этот сборник войдут обновленные версии таких хитов, как Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles и Tomb Raider: The Angel of Darkness. Дата релиза совпадает с днём рождения легендарной героини — 14 февраля 2025 года. Игроки смогут насладиться обновленными играми на всех доступных современных игровых платформах, а также уже могут оформить предзаказ. Примечательно, что в сборник будет включена полная русская локализация, включая озвучку, что сделает погружение в приключения Лары Крофт еще более приятным для русскоязычных игроков.

Эти ремастеры позволят игрокам вновь пережить культовые моменты из классических игр, но с улучшенной графикой и современными техническими улучшениями. В преддверии релиза поклонники Лары с нетерпением ждут возможности вновь отправиться на поиски приключений с обновленной героиней.

Все это происходит на фоне ожиданий более масштабных релизов франшизы в будущем. Геймеры с нетерпением ждут новостей о новых частях серии, однако ремастеры дают шанс познакомиться с наследием Лары Крофт и узнать, с чего начиналась её история.