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Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 18

Среди стратегий, выпущенных за последние 20 лет, есть много хитов, не уступающих Warcraft III, StarCraft II или Age of Empires II, но незаслуженно забытых.
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Приступая к циклу блогов про крутые, но забытые стратегии, я и не предполагал, что он растянется на почти два десятка выпусков и будет так интересен читателям. В прошлых семнадцати выпусках мы с вами вспомнили 85 отличных стратегий прошлых лет и надеюсь, что вы нашли себе среди них игру по душе или вспомнили стратегию, в которую играли в далеком прошлом.


Список стратегий


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Во вступлении к этому блогу я хотел бы рассказать, как за последние годы постепенно перешел с динамических стратегий в реальном времени на спокойные пошаговые, тайкуны, экономические и градостроительные. Я часто слышал, как геймеры в возрасте 30+ теряют интерес к играм, требующим сильной концентрации и напряжения и переходят на спокойные игры, но думал, что меня это не коснется, но обмануть природу не удалось.

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Еще лет 10 назад я заметил, что все больше склоняюсь к экономическим и пошаговым стратегиям, когда все чаще стал играть в Anno1404, Anno 2070, Heroes of Might and Magic III и V, Disciples II: Dark Prophecy, The Settlers 2: 10th Anniversary и The Settlers 7: Paths to a Kingdom, Caesar III и IV, Sid Meier's Civilization V. А вот динамичные стратегии я стал запускать все реже и реже, даже такие хиты Age of Empires II: The Age of Kings, Warcraft III: The Frozen Throne или Warhammer 40,000: Dawn of War – Soulstorm.

Как мне кажется, причина потери интереса к динамичным стратегиям не только в том, что становится все тяжелее концентрироваться для игры с сильным компьютерным ИИ или живым игроком. Но и в том, когда в тысячный раз играешь в стратегию, механика которой основана на древнем фундаменте, заложенном в Dune II 1993 года выпуска, эмоции от игрового процесса уже не могут быть такими яркими, как в начале игровой карьеры.

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Ведь раз за разом строить домики условных добытчиков "крестьян", казармы военных юнитов и "кузню", где улучшать их броню и оружие, становится все менее и менее интересно, ведь меняется только декорация, а сама суть игры остается практически неизменной. Показательным примером стала для меня попытка поиграть в новую стратегию Iron Harvest. Уже в начальном меню меня поразило сходство со знаменитой стратегией Company of Heroes 2, а уже в самой игре сходство стало просто зашкаливающим, на уровне прямого плагиата.

Единственное отличие Iron Harvest в том, что мы бросаем на удержание ключевых точек на карте войска не времен Второй мировой войны, а солдат и дизельпанковских роботов-мехов из альтернативной истории 1920-х годов. Но, в отличие от Company of Heroes 2 даже самый слабый компьютерный оппонент из Iron Harvest не давал мне никакого шанса уже в начале игры и просто заваливал войсками, даже не давая мне развиться до мехов. 

И как ни хороша в игре графика и сеттинг, но после пяти-шести попыток я потерял к ней интерес и удалил, ведь однообразное клепание войск и бросание их на удержание ключевых точек может увлечь надолго если только выполнено на высочайшем уровне, как в похожих стратегиях Company of Heroes 2 или Warhammer 40,000: Dawn of War II. Экономические, глобальные и пошаговые стратегии в этом плане дают совершенно другой игровой опыт.

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И даже в старой доброй "Циве" или "Героях" у вас гораздо больше механизмов для борьбы с соперником, а сложные экономические стратегии увлекают игроков процессом наладки и балансировки сложного механизма, оттачивать работу которого не надоедает очень долго.
Но мой переход от динамичных RTS к экономическим стратегиям произошел очень незаметно и плавно и в начале нулевых годов игры Anno 1503 или SimCity 4 казались мне ужасно скучными. А вот стратегии, более сложные и вдумчивые, чем Command & Conquer: Generals или StarCraft, уже стали вызывать повышенный интерес. И одной из первых подобных игр стала The Nations или Затерянный мир 4.

The Nations

Стратегия The Nations вышла в 2002 году из-под пера известной студии JoWooD Entertainment, а музыку к игре писал знаменитый композитор Йеспер Кюд, которого вы наверняка помните по играм Hitman и Assassin's Creed. В игре вам будут доступны три расы: дриады, эльфы и анты. Каждая фракция имеет уникальные черты, индивидуальные типы зданий, разные технологии и профессии жителей. Мало того, каждый юнит в игре даже имеет свое собственное имя и семью. В игре реализована смена дня и ночи, на которую реагируют жители и важную роль играет уровень довольства жизнью в городе. 

Бездомные или не работающие юниты быстро теряют мотивацию к работе и могут сбежать или даже стать преступниками. Добавьте сюда разных богов, науку и систему героев и вы поймете, что The Nations может затянуть надолго. А ее изометрическая графика неплохо смотрится и в 2022 году, позволяя корректно отображать картинку в разрешении 1920х1080 после применения патча.


Battlefleet Gothic: Armada

Игра Battlefleet Gothic: Armada вышла в 2016 году от разработчика Tindalos Interactive и уже основательно позабыта, и я наткнулся на нее совершенно случайно. Но в игре есть то, что может заинтересовать любителей космических стратегий и вселенной Warhammer 40,000. В Battlefleet Gothic: Armada вам предстоит управлять флотами космических кораблей, принадлежащих к четырём сторонам межзвёздной войны — Империума, Хаоса, орков и Эльдар. 

Характеристики кораблей можно тонко настраивать, что дает большое количество тактик, а еще в игре просто шикарные космические пейзажи. Да, есть проблемы с балансом и небольшие огрехи, но на пару вечеров Battlefleet Gothic: Armada сможет увлечь.

Crusader Kings

Crusader Kings III стала одной из самых высокооцененных и популярных глобальных стратегий последних лет, но многие игроки пропустили игру, с которой началась эта знаменитая серия, созданная компанией Paradox Interactive. Crusader Kings вышла в 2004 году и заметно отличалась от последующих игр серии, например, в ней была более высока роль личности в истории, технический прогресс развивается независимо от игрока, а чем больше ваша империя, тем сложнее ей управлять. А во всем остальном игра похожа как на серию CK, так и на серию Europa Universalis и даст вам возможность взять управление над династией Европы временного периода от 1066 до 1453 года.


The Sims Medieval

Все знают про знаменитую серию игр The Sims, стратегию и симулятор жизни, наиболее популярна из которой четвертая часть. А вот то, что однажды действие The Sims было перенесено в средневековье в игре The Sims Medieval, знают немногие. Игра не стала популярной у фанатов серии из-за того, что разработчики усилили уклон геймплея в сторону стратегической и ролевой составляющей, но нам, любителям стратегий, это только на руку. Вам предстоит управлять персонажем в эпоху западноевропейского средневековья, выполняя квесты, работать в выбранной профессии, подниматься по карьерной лестнице и строить и обустраивать дома.  

Thea: The Awakening

Thea: The Awakening - игра с редко встречающимся древнеславянском сеттингом, смесь жанров пошаговой стратегии и карточной игры, вышедшая в 2015 году от разработчика MuHa Games. В ней вам предстоит выживать в мрачном фэнтези-мире, используя уникальную систему боя. А еще вам предстоит выбрать стратегию для своих подопечных - оборонительную, дающую свои уникальные бонусы, или кочевую, для исследования новых земель. Игра отпугнула многих игроков высокой сложностью, но из-за редкого сеттинга и системы боя ей обязательно стоит уделить внимание.

Для стратегий, не менее, чем для динамичных шутеров, важна качественная мышка. А если на ней есть дополнительные программируемые кнопки, то геймплей станет еще удобнее. Хорошее сочетание качества, надежности и эргономики дают игровые мышки от Logitech, например, популярная Logitech G102 LIGHTSYNC из Ситилинка.

Если вы хотите избавиться от проводов, то присмотритесь к беспроводной игровой мыши Logitech G305 Lightspeed.

А если нужна боле продвинутая мышь с еще большим количеством кнопок, то стоит обратить внимание на Logitech G402.

Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список?

Прошлые выпуски: Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9. Часть 10. Часть 11. Часть 12. Часть 13. Часть 14. Часть 15. Часть 16. Часть 17.


Более 450 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми. 

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