Сегодня я хотел бы поговорить о ремастерах и HD-переизданиях знаменитых стратегий, которых в последние годы появляется все больше и больше. Если лет пять-семь назад переиздания старых стратегий были единичными, то последние пару лет они сыпятся как из рога изобилия. Думаю, все читатели сталкивались с фанатскими HD модами для известных стратегий, которые обычно выполнены на пять с плюсом, достаточно вспомнить HD Mod для Heroes of Might and Magic III или менее известный HD мод для Disciples II: Dark Prophecy.

И, казалось бы, если у любителей получаются такие качественные HD моды, то крупной компании разработчику игр, к тому же имеющей доступ к исходным кодам игры, сделать HD-переиздание стратегии - пара пустяков. Однако в реальности это не так, достаточно вспомнить стратегию Heroes of Might & Magic III - HD Edition, делать переиздание которой Ubisoft Entertainment доверила студии Dotemu. Это переиздание стало провалом, с разнообразными глюками, урезанным контентом и большинство фанатов пропустило его, продолжив играть в отличную любительскую версию Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss.

Чудовищным провалом стал и выпуск переиздания культовой стратегии Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней The Frozen Throne - Warcraft III: Reforged. Переиздание отметилось многочисленными багами, проблемами, выкинутыми привычными элементами игры и невыполненными обещаниями разработчиков. Особенно обидно было сознавать то, что переиздание создавалось самой компанией Blizzard Entertainment, ранее бывшей эталоном и примером качественного создания игр, в кооперации с компанией Lemon Sky Studios.

Как можно было "запороть" ремастер знаменитой стратегии - непонятно, как непонятно и то, что его выпустили в продажу в таком сыром виде, понеся чудовищные репутационные потери. Особенно странно это выглядит на фоне того, что в 2017 году Blizzard Entertainment и Lemon Sky Studios выпустили качественное переиздание StarCraft: Remastered, позволившее поиграть в знаменитую стратегию 1998 года с новым визуальным качеством.

На этом фоне переиздания знаменитой трилогии Age of Empires: Age of Empires: Definitive Edition (2017), Age of Empires II: Definitive Edition (2019) и Age of Empires III: Definitive Edition (2020) выглядят почти идеальными, особенно вторая часть. Разработчикам удалось сохранить дух игр и при это заметно подтянуть картинку, по сути перерисовав игры заново. А заодно дополнив отличной моделью разрушений и логикой поведения юнитов.

Под названием Age of Mythology: Extended Edition была переиздана в 2014 году еще одна знаменитая стратегия от Microsoft Game Studios - Age of Mythology. Этот ремастер подтянул качество графики и добавил поддержку высоких разрешений, не особо затрагивая визуальную часть игры. Кстати, Lemon Sky Studios отметилась при создании еще одного ремастера, на этот раз удачного. Совместно с Petroglyph Games они создали в 2020 году переиздание Command & Conquer Remastered Collection, в которое вошли игры Command & Conquer (1995) и Red Alert (1996) с обновленной графикой и звуком.

В 2021 году вышло неплохое переиздание игры 2004 года Total War: Rome - Total War: Rome Remastered, которое было довольно тепло встречено фанатами оригинальной игры. А вот переиздание Praetorians - HD Remaster в 2020 году получило отличные отзывы от игроков в Steam, средние - в Metacritic и при этом крайне негативные оценки игровых изданий, ругающих игру за отсутствие поддержки модов и проблемы с ИИ.

А вот переиздание двух частей космической стратегии Homeworld - Homeworld Remastered Collection в 2015 году получило отличные отзывы как прессы, так и игроков. Судя по всему, многие разработчики поняли, какие заманчивые перспективы открываются, если оседлать ностальгическую волну пользователей и выпускать ремастеры всех популярных стратегий, которым стукнуло 15-25 лет. Хорошо это или плохо?

С одной стороны мы видим, что некоторые компании вместо того, чтобы выпускать новые части игр, кормят нас некачественными переизданиями, ведь Warcraft IV геймеры ждут уже почти 20 лет. С другой стороны, нет ничего плохого, если мы получаем возможность поиграть в любимую игру в новой обертке как, например, в Age of Empires II: Definitive Edition, при этом получая и неплохие новые игры серии, такие как Age of Empires IV.

Anno 1503 History Edition

Если мы заговорили о ремастерах, то я хотел бы вспомнить игру Anno 1503, предшественницу игры Anno 1701, про которую я рассказывал в прошлом блоге, вышедшую в далеком 2002 году. В свое время она показалась мне ужасно скучной и я забросил ее после 20 минут игры и вернулся к ней только спустя 15 лет, уже прожженым фанатом серии Anno. Но, честно скажу, изометрическая графика в низком разрешении формата 4:3 совсем не впечатляла.

Но в 2020 году у фанатов серии Anno появилась возможность приобщится к истокам серии, ведь Ubisoft выпустила набор Anno History Collection, в который вошли игры Anno 1602, Anno 1503, Anno 1701 и Anno 1404. Игры получили поддержку широкоформатных разрешений вплоть до 4K и оконного безрамочного режима и без проблем запускаются на современных системах.





Immortal Cities: Children of the Nile

В прошлых блогах я подробно рассказал про серию изометрических стратегий City Building Series, выпущенных студией Impressions Games: Caesar III, Pharaoh, Zeus: Master of Olympus и Emperor: Rise of the Middle Kingdom, упомянув и одну игру наследницу, перешедшую в полное 3D - Caesar 4. Но нельзя не упомянуть еще одну игру, использующую эти проверенные временем механики и входящую в серию Серия City Building - Immortal Cities: Children of the Nile из 2004 года. В ней вам предстоит заняться отстройкой огромного города в Древнем Египте, удовлетворяя многочисленные нужды населения, поделенного на два класса: рабочих и чиновников.





Казаки 3

Время летит все быстрее и стратегии Казаки 3, которую я до сих пор считаю новой, исполнилось уже шесть лет. За этот срок ее успели основательно позабыть игроки и крайне редко ее можно встретить на стримах YouTube-каналов, посвященных стратегиям. А забывать эту замечательную стратегию не стоит, ведь она дает нам классический гемплей в духе стратегий конца 1990-х годов, без попыток удивить игрока чем-то новым, отличную графику и огромное количество юнитов, которое может достигать 32 тысяч. Если вы устали от сложных глобальных и экономических стратегий и ищите чего-нибудь в духе Age of Empires II, то Казаки 3 отлично подойдут.





Galactic Civilizations III

А вот Galactic Civilizations III, вышедшая в 2015 году глобальная пошаговая 4X-стратегия, подойдет тем, кто привык управлять не отдельными отрядами войск, а вершить судьбы целых планет. Игра подготовила для вас от 16 до 100 соперников, среди которых будут клоны людей, алтариане, дреджины и многие другие расы. В будущем люди создадут космический корабль совершенно нового типа и вы можете путешествовать между звездами, совершая полеты на несколько тысяч световых лет, но не забывая, что любая территория — это чей-то мир, который может быть враждебным.

Galactic Civilizations III является игрой-песочницей. Все ваши постройки будут влиять на культуру Земли, юниты отдельно смогут прокачиваться после победы или поражения в битвах, а политические ценности обретаются после того, как вы изучите жизнь на других планетах. Вы сможете использовать шпионов, объявлять войны, заключать союзы и подписывать торговые соглашения на время, пока у другой цивилизации будет нужный вам ресурс.





Ground Control II: Operation Exodus

Игра Ground Control II: Operation Exodus, вышедшая в 2004 году, балансирует на стыке жанров стратегия и тактическая игра и удачно берет лучшие элементы гемплея из обоих жанров. В ней вам предстоит сражаться в далеком будущем за одну из двух фракций: Альянс Северной Звезды и Виронские Номады, используя разнообразные боевые юниты и технику. Экономика в игре сведена к минимуму, чтобы вы могли сосредоточиться на сражениях и используется только один ресурс - очки приобретения, которые вы получаете, захватывая и удерживая определённые точки на карте, а также при уничтожении отрядов врага.

Количество очков также зависит от размера армии — чем она больше, тем меньше очков получает игрок. Очки приобретения позволяют улучшать транспорт, вызывать подкрепления на поле боя и использовать орудия поддержки, уникальные для каждой фракции. Игра очень динамична и интересна, но есть один минус - отсутствие поддержки широкоформатных разрешений, и вот ей бы очень не помешал HD ремастер.





Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список?

