В прошлом блоге, посвященным крутым, но забытым стратегиям, разбирая критерии, которые отличают качественную игру от посредственной, я забыл упомянуть один фактор - наличие в стратегии тщательно проработанной одиночной кампании. С кампаниями в стратегиях я познакомился почти сразу после начала геймерской карьеры, запустив одну из своих первых RTS - Age of Empires, в которой уже в 1997 году разработчики реализовали обширный набор миссий, поделенных на четыре главы, первая из которых - "Расцвет Египта", являлась обучающей.

Именно обучение игрока стало главной задачей кампаний но, если в Age of Empires или StarCraft в нюансах игры можно было быстро разобраться самому, то вот стратегии посложнее запускать сразу в режиме свободной игры зачастую опрометчиво. Я столкнулся с этим буквально вчера, запустив постапокалиптический градостроительный симулятор Endzone - A World Apart и сразу наделав кучу ошибок при строительстве, несмотря на весь свой немаленький опыт в подобных играх.

Поэтому игнорировать кампанию, совмещенную с обучающим режимом, в сложных стратегиях не стоит, чтобы просто сэкономить себе время. А ведь часто, кампания в таких играх сделана просто потрясающе, как, например, в Anno 1800, где вы не только научитесь играть, но и пройдете с героями через захватывающее и тщательно срежиссированное приключение.

Но есть стратегии, довольно простые по своим механикам, но имеющие такие кампании, которые ценны сами по себе, почти как произведение искусства. Первыми всплывают в памяти кампании из игр серии Command & Conquer, где использование качественных видеовставок с настоящими актерами, суммарная длительность которых иногда достигала часа, обеспечивало полнейшее погружение в мир игры.

Нельзя не вспомнить и шикарные кампании в Warcraft III: Reign of Chaos и The Frozen Throne, которые хоть и выполнены на движке игры и сегодня смотрятся неказисто, стали чем-то большим, чем просто миссии с героями, превратившись спустя несколько лет в мир World of Warcraft и составив основу его мифологии и истории.

Ну а теперь, закончив с традиционным стратегическим "оффтопом", давайте перейдем к сегодняшнему списку игр, начав с парочки градостроительных симуляторов.

Emperor: Rise of the Middle Kingdom

Открывает сегодняшний список стратегий градостроительная игра Emperor: Rise of the Middle Kingdom из знаменитой в свое время серии City Building Series, разработанная студией Impressions Games в 2002 году. Игра стала последней в серии, разработанной на двухмерном изометрическом движке, но это не стало ее недостатком, а наоборот, стало достоинством. Дело в том, что примерно 2002 году произошел окончательный перелом в графике стратегических игр, когда двухмерная изометрия окончательно уступила место 3D-графике, в которой стали выходить новые высокобюджетные проекты.

Спустя 20 лет этой игре не требуется ремастер

Но вспомните стратегии тех лет в 3D: мутные текстуры низкого разрешения для поверхности почвы, модельки юнитов, состоящие из пары десятков полигонов и самое главное - высокие системные требования. На их фоне двухмерная Emperor: Rise of the Middle Kingdom выглядела роскошно: потрясающая детализация зданий, юнитов и окружения, сочная и четкая картинка, ставшая вершиной развития изометрической графики. Даже сегодня, в 2022 году, Emperor: Rise of the Middle Kingdom выглядит отлично в разрешении Full HD, обходя по качеству графики многие инди проекты.

Что касается игрового процесса, то перед нами старая добрая игра Caesar III с небольшими изменениями. Мы развиваем поселение в Древнем Китае, начиная с династии Ся времен неолита, пытаясь балансировать между все возрастающими потребностями жителей и расширением жилого пространства с отстройкой огромных зданий муниципалитета, не забывая беспокоиться о внутреннем порядке и внешних военных угрозах.

Lethis — Path of Progress

Очень похожие, проверенные временем механики из игры Caesar III, использует градостроительная стратегия Lethis — Path of Progress, вышедшая в 2015 году и получившая смешанные оценки игроков и игровых изданий. Я считаю эту игру недооцененной и периодически возвращаюсь к ней снова и снова, вот уже семь лет. Lethis - Path of Progress перенесет вас в мир стимпанка со стилистикой викторианской эпохи, где промышленная революция основана на использовании сконденсированного пара.

Вам предстоит отстроить огромное поселение, удовлетворяя все возрастающие потребности жителей. Как только уровень жителей повышается, они начинают требовать все новые и новые товары и услуги, для которых требуется возводить обслуживающие задания, а ведь доступ к ним, как и в Caesar III, устроен с помощью дорожек, по которым двигаются носильщики и работники городских служб.

Похвалить Lethis - Path of Progress можно за оригинальный визуальный стиль и приятный саундтрек, а так же за то, за что ее больше всего ругают - за вторичность и подражание играм серии City Building Series. Но проверенные годами игровые механики в новой обертке - это только плюс. А вот поругать игру стоит за слишком чувствительный баланс. Иногда мое поселение буквально коллапсировало из-за падения уровня домиков горожан, который приводил к цепному обрушению всех настроенных цепочек доставок товаров и услуг.

Кодекс войны

Пошаговая стратегия "Кодекс войны", вышедшая в 2007 году из-под пера отечественной студии 1C: Ino-Co, относится к редкому поджанру "wargame", а действие игры развивается в довольно непривычном для жанра фэнтезийном сеттинге. В играх этого жанра не получится победить противника "в лоб", без тщательного планирования, и для победы от вас, как минимум, потребуется разобраться в особенностях юнитов и тактических приемов. А разнообразных юнитов в игре предостаточно, ведь в битвах сходятся королевства людей, кланы орков, подгорные крепости гномов и магические эльфийские леса.

Стратегия "Кодекс войны" не смогла завоевать популярность в свое время из-за довольно высокой сложности и имеет сейчас оценку всего в 67/100 баллов на Metacritic, но, попав в 2010 году в Steam под названием Fantasy Wars, игра сразу нашла своего игрока и имеет 88% положительных обзоров. В 2022 году стоит поиграть в эту игру, ведь хорошие варгеймы можно пересчитать по пальцам, а графика "Кодекс войны" смотрится вполне пристойно даже спустя 15 лет после выхода.

Fallen Enchantress: Legendary Heroes

Fallen Enchantress: Legendary Heroes - это развитие идей пошаговой глобальной стратегии Elemental: War of Magic, созданной компанией Stardock, которая разрабатывала и издавала такие известные стратегии, как Galactic Civilizations, Sins of a Solar Empire и Ashes of the Singularity. Elemental: War of Magic - игра с непростой судьбой, несмотря на потрясающий потенциал, из-за багов и недоработок, провалившаяся в продаже. Но Stardock не опустили руки и в 2012 году выпустили работу над ошибками - стратегию Elemental: Fallen Enchantress, которая взяла все наработки из Elemental: War of Magic и исправила многие недостатки оригинала.

Но и Elemental: Fallen Enchantress тоже не "взлетела" из-за сырости и в 2013 году Stardock выпускают дополнение Fallen Enchantress: Legendary Heroes, которое наконец-то сделало идеи Elemental: War of Magic играбельными. А идеи-то хороши: перед нами огромная, сложная и захватывающая 4X-стратегия в фэнтезийном антураже, с мощной магией и большим количеством разнообразных юнитов.

Есть в игре и широкая ветвь исследований: экономика, военное дело и магия. Доступно множество зданий и дипломатия. Вся эта необычная смесь напоминает гибрид Sid Meier’s Civilization V и Heroes of Might and Magic III и если простить игре некоторые огрехи и недоработки, то увлечь она сможет надолго.

Earth 2160

Earth 2160 - стратегия в реальном времени, в 2005 году отметившаяся на страницах всех игровых изданий и удостоившаяся отличных оценок, но довольно быстро позабытая игроками. На момент выхода у Earth 2160 была просто потрясающая графика, опередившая время на несколько лет. Перед нами в игре будет развиваться конфликт четырех различных фракций, использующих высокотехнологичные роботы-мехи, космические станции и боевые летающие корабли.

Есть в игре и обширное дерево технологий, делающее игровой процесс заметно более вдумчивым и глубоким. Но главная фишка игры - возможность самостоятельного конструирования разнообразных боевых юнитов игроком. Такое в стратегиях встречается нечасто, хотя идея не нова и была реализована еще в далеком 1987 году в гениальной RTS Nether Earth.

И это стало как плюсом, так и минусом игры, ведь алгоритм, отвечающий за поведение юнитов, не успевал переваривать такое разнообразие и частенько они начинали "тупить". Но, несмотря на это, поиграть в 2022 году в Earth 2160 стоит, тем более, что графика игры выглядит так, как будто ее выпустили совсем недавно.

Одна из частых проблем, с которой сталкиваются любители стратегий - слишком мелкий шрифт, который на небольших дисплеях, особенно на ноутбуках, становится практически нечитаемым и сильно напрягает глаза. Причем изменение разрешения в игре обычно не помогает, а масштабирование интерфейса в играх пока встречается нечасто. А читать информации, особенно в экономических стратегиях, нам приходится очень много.

Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список?

