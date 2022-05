За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Сегодня в традиционном вступлении-оффтопе мне хотелось бы затронуть такой важный аспект стратегий, как их сеттинг. Сеттинг - это среда, в которой происходит действие игры: время, место и условия действия. Большинство стратегий можно смело разделить на четыре группы, использующие самые популярные сеттинги. Первая - это фэнтезийные стратегии, где действие происходит в вымышленном мире, обычно наполненным эльфами, орками, драконами, нежитью и прочими расами и существами, хорошо знакомыми нам по фэнтези книгам.

В этом сеттинге авторы не ограничены практически ничем и могут придумывать как любые существа для пополнения вашей армии, так и ресурсы, за которые эти существа будут покупаться. Но самое интересное в фэнтези стратегиях - это магия. Магия открывает нам доступ к сотням разрушительных заклинаний и таким интересным эффектам в бою, как телепортация отрядов, вызов подкреплений из других миров или возведение непроходимых стен. Яркий пример таких стратегий: Warcraft 3: The Frozen Throne, Heroes of Might and Magic III и V, Disciples 2: Dark Prophecy, Total War: Warhammer и The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth.

Вторая по величине группа, не уступающая по популярности первой - это стратегии в научно-фантастическом или sci-fi сеттинге. В этих играх действие обычно происходит в будущем, где новые технологии позволяют путешествовать в далеком космосе, сражаться с враждебными инопланетянами, колонизировать планеты и создавать огромные боевые машины или полчища роботов. Думаю, почти все из вас играли в StarCraft II: Wings of Liberty, Warhammer 40,000: Dawn of War – Soulstorm, Command & Conquer 3: Tiberium Wars, Supreme Commander или Anno 2070, игры, в которых научная фантастика позволила создать глубокие, запоминающиеся и продуманные миры.

Еще одна группа не менее интересных стратегий использует более-менее реалистичную историю прошлого человечества. Действие в них может происходить как во времена бронзового века и античности, как в Age of Empires, так и во времена средневековья, как в Stronghold Crusader, Medieval 2: Total War или Crusader Kings 3. А иногда действие переносится в эпоху Нового времени - в Europa Universalis IV или Napoleon: Total War. Зачастую в подобных стратегиях игрок проходит развитие от древних времен до новейших или даже до недалекого будущего, как в Sid Meier’s Civilization VI или в Empire Earth II.

И наконец четвертая и очень обширная группа стратегий посвящена периоду Второй мировой войны и последующему за ней в 1950-х — 1980-х годах времени противостояния Советского союза и блока НАТО, или "холодной войне". Hearts of Iron IV, Company of Heroes 2, В тылу врага: Штурм 2, Order of War или Panzer Corps - эти игры позволят вам почувствовать себя полководцем и узнать подробности о реально существовавших родах войск и боевой техники.

На этом фантазия создателей стратегических игр практически исчерпывается и нам нужно очень постараться, чтобы найти игру с оригинальным сеттингом вне этих четырех больших групп. На самом деле подобная проблема существует и в других сферах культуры: новых идей для кино и книг создатели давно не могут придумать, и такого взлета и расцвета, как в 1960-е и 1970-е годы прошлого века, нет и в помине. Но в стратегиях мы можем встретить еще две довольно редкие идеи новых миров, это постапокалипсис и стимпанк.

Например, на ум приходит стратегия Surviving the Aftermath, в которой мы выживаем после ядерной войны или Lethis - Path of Progress, яркая представительница стимпанковской атмосферы. Что интересно, отличные результаты дает скрещивание этих сеттингов, например, в градостроительной "выживалке" Frostpunk, симуляторе летающего города Airborne Kingdom или в They Are Billions, где зомби постапокалипсис удачно скрестили со стимпанком.

ParaWorld

Но некоторые стратегии все-таки способны удивить и предложить совершенно новый игровой сеттинг, как это получилось у игры ParaWorld, созданной в 2006 году немецкой компанией SEK. В игре вы попадаете в параллельный мир, где еще живут древние динозавры и мамонты, которые станут вашими боевыми и транспортными юнитами. Есть в игре три различные расы, мощные герои с RPG элементами и возможность прокачивать постройки. А в остальном ParaWorld - крепко сбитая классическая RTS стратегия, с небольшим количеством ресурсов и бодрым геймплеем в духе Age of Empires.





1701 A.D. или Anno 1701

Довольно свежо смотрятся стратегии, действие которых происходит во время колонизации Америки в странах карибского бассейна. В которых ощущается дух, знакомый нам по фильмам про пирата Джека Воробья - морские маршруты, солнечная погода и побег от враждебных пиратов или наоборот, абордаж пиратских судов и захват добычи. Все это есть в экономической стратегии Anno 1701, вышедшей на русском языке в 2007 году. А еще в ней ей все, за что мы любим серию Anno - множество видов взаимозависимых ресурсов, сложные технологические цепочки и тщательно проложенные торговые маршруты. Даже в 2022 году игра смотрится неплохо и способна увлечь на недели.





Port Royale 3: Pirates and Merchants

Еще сильнее пиратский дух присутствует в игре Port Royale 3: Pirates and Merchants, вышедшей в 2012 году от разработчика Gaming Minds Studios. Торговля, дипломатия и флот собственных кораблей приведут вас к успеху и позволят стать властителем собственной державы карибского бассейна. Port Royale 3: Pirates and Merchants отлично подойдет тем игрокам, которым игры серии Anno кажутся слишком сложными.





Star Wars: Galactic Battlegrounds

Запустив Star Wars: Galactic Battlegrounds в первый раз, почти каждый любитель стратегий скажет - "где-то я это уже видел!" и будет совершенно прав, ведь эту игру, вышедшую в 2001 году, разрабатывали LucasArts Entertainment совместно с Ensemble Studios, давшей нам замечательные игры Age of Empires, Age of Empires II: The Age of Kings, Age of Empires III и Age of Mythology.

Поэтому Star Wars: Galactic Battlegrounds выглядит совсем как Age of Empires II: The Age of Kings, действие которой перенесли во вселенную Звездных войн, и это только плюс игры. Приятная и знакомая изометрическая графика, удобный привычный интерфейс и отлично работающие механики из Age of Empires II - ради всего этого стоит попробовать Star Wars: Galactic Battlegrounds в 2022 году.

Offworld Trading Company

В последние годы выходит множество экономических стратегий и проекты среднего уровня довольно быстро забываются игроками, которые пробуют все новые и новые проекты. Одной из таких добротно и качественно сделанных стратегий, но уже основательно позабытой за 6 лет, прошедших с момента выпуска, стала Offworld Trading Company от студии разработчика Mohawk Games. В игре вам предстоит заняться снабжением и развитием марсианских колоний, используя торги на рынке, найм директоров, имеющих уникальные качества и отстройкой эффективно работающих поселений. В игре нет военных действий и сражаться с оппонентами вам придется только на экономическом фронте.

Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список?

