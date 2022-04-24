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Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 13

Среди стратегий, выпущенных за последние 20 лет, есть много хитов, не уступающих Warcraft III, StarCraft II или Age of Empires II, но незаслуженно забытых.
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При написании цикла блогов про стратегии я задался вопросом об их точной классификации и нашел много интересного на эту тему. Самое глобальное отличие, которое делит все стратегии на два лагеря - это классификация по времени действия, благодаря которому появились стратегии в реальном времени (RTS, от англ. Real Time Strategy) и пошаговые стратегии (TBS, от англ. Turn Based Strategy). Наиболее яркие представители первого лагеря - серии Sid Meier's Civilization и Heroes of Might and Magic, а второго - StarCraft II: Wings of Liberty или Age of Empires IV.

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Удивительно, но даже такие игры как Червячки или Worms, тоже относят к пошаговым стратегиям, несмотря на их простоту и аркадность. Пошаговые стратегии появились на заре развития компьютеров и позволяли им обсчитать ход умного компьютерного игрока слабыми процессорными мощностями тех времен. Пошаговость лишает игру динамики, но дает игроку больше времени на размышление и сложные решения. Несмотря на то, что пошаговые стратегии имеют глубокие корни и большее разнообразие, по популярности сегодня они сильно уступают стратегиям в реальном времени.

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В отдельный поджанр исследователи выделяют тактические стратегии - RTT (Real-Time Tactics) и TBT (Turn-Based Tactics) и популярные игры серии Jagged Alliance или Операция Silent Storm и Операция Silent Storm: Часовые, которые игроки называют простым словом "тактика", тоже относятся к жанру стратегий и жанру "тактическая ролевая игра".

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Любимые многими игроками в возрасте экономические стратегии разделились на три, похожие на первый взгляд и пересекающиеся ветви. Первая - это симуляторы строительства и управления, в которых вам предстоит брать на себя управление, к примеру, парком развлечений и развивать его, как в игре Planet Coaster или управлять колонией в Dwarf Fortress.

Градостроительные стратегии тесно пересекаются с предыдущим жанром и в играх серии SimCity вам предстоит не только строить город, но и управлять им. А вот игры серии Anno требуют не только грамотно отстраивать поселение, но и заниматься настройкой сложной системы логистики с множеством товаров.

И наконец, еще один поджанр исследователи компьютерных игры выделили в собственно "экономические стратегии", к которым относятся различные симуляторы бизнеса, например Transport Fever 2 или Industry Giant II и даже игры позволяющие управлять муравейником (SimAnt) или подземельем (Dungeon Keeper). Подобное деление хоть и нужно, но довольно условно ведь, к примеру, игра Pharaoh, с которой мы начнем сегодняшнюю подборку, относится сразу к трем ветвям экономических стратегий.

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Особняком стоят глобальные стратегии, в которых тоже может присутствовать развитая экономическая составляющая, но управлять вам предстоит уже не городом, а целым государством, развивая его экономический, военный, культурный, социальный и политический потенциал. Яркие примеры - Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV или Total War: Three Kingdoms. В подобных стратегиях вы выигрываете не за счет скорости действий, а за счет тщательно планирования и расчета.

Чтобы окончательно запутать игроков, был придуман поджанр 4X стратегий, в которых есть четыре полноценно реализованных элемента: исследование новых земель, расширение государства, эксплуатация и уничтожение врагов (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate). Классический пример - игры Sid Meier's Civilization, являющиеся одновременно и глобальными стратегиями. А вот стратегия Hearts of Iron IV, хоть и является глобальной, не относится к 4X, ведь она не имеет компонента исследования новых земель.

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В отдельный популярный поджанр оформились стратегии MOBA (англ. Multiplayer Online Battle Arena), взявшие многие элементы RPG игр и ставшими идеальным средством для поединков с живыми соперниками, например, Dota 2. А вот жанр "варгейм", где вам предстоит управлять отрядом или армией во время боя, а экономическая составляющая не используется, находится сегодня в упадке.

Браузерные онлайн-стратегии позволяют строить поселения, сражаться и торговать сразу тысячам игроков, яркий пример таких игр - The Settlers Онлайн или Vikings: War of Clans. И наконец, остался последний поджанр - карточные стратегии, такие как Faeria или Shardbound, использующие механики популярной карточной коллекционной игры Magic: The Gathering. Как видите, поджанров стратегий множество, но одна и та же игра может принадлежать сразу к нескольким жанрам, что создает некоторую путаницу.

Pharaoh

А сегодняшнюю подборку мы начнем с игры Pharaoh, из серии City Building Series, вышедшей в далеком 1999 году. В прошлых выпусках мы уже знакомились с играми этой серии - Emperor: Rise of the Middle Kingdom и Zeus: Master of Olympus и если они вам понравились, то и Pharaoh с дополнением Cleopatra тоже не оставит вас равнодушными.

Тем более, что механики игр очень схожи, а скрупулезно нарисованная изометрическая графика смотрится великолепно благодаря патчу с высокими разрешениями. В 2022 году ожидается выход ремейка этой игры.

The Settlers II: 10th Anniversary

Продолжая тему экономических стратегий, я хотел бы вспомнить игру, с которой я начал свое тесное знакомство с этим жанром. Долгое время я играл только в RTS, считая экономические стратегии слишком скучными, но как-то попробовал поиграть в ремейк старой игры The Settlers II, выполненный в 3D - игру The Settlers II: 10th Anniversary, вышедшую в 2006 году. Игра меня зацепила, несмотря на простоту и устаревшие механики. А уже потом, начав искать что-то похожее, я и познакомился с серией Anno, SimCity, Tropico и многочисленными тайкунами.

Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth

Если вы изучили игры Sid Meier’s Civilization V и Sid Meier’s Civilization VI вдоль и поперек, но хотите чего-то похожего, но в то же время оригинального, то стоит попробовать глобальную стратегию Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth. Действие игры происходит уже не на Земле, а в далеком космосе, где вам предстоит колонизировать одну из шести планет, не все из которых подойдут людям. А дальше, развивая свою планету, отстраивая города и исследуя и используя науку и технологии, развивая культуру и копя военную силу, вам предстоит провести свою колонию к победе одним из пяти уникальных способов.


Order of War

Если вы любите военные стратегии, посвященные ключевым событиям Второй мировой войны, экономическая составляющая в которых сведена к минимуму, то вам может понравиться игра Order of War, от знаменитых белорусских разработчиков Wargaming.net, которые подарили нам игру World of Tanks. Order of War вышла в 2009 году и очень похожа на популярную стратегию World in Conflict, в ней вам предстоит командовать не отдельными юнитами, а целыми взводами, захватывая контрольные точки и за счет этого получать доступ к новым, более мощным юнитам, или копить дополнительные очки резерва, которые можно потратить на вызов подкреплений.


Empire: Total War

Серия стратегий Total War развивается долгих 22 года и насчитывает уже 16 игр. Не успеваем мы разобраться в тонкостях очередной Total War: Warhammer, как выходит следующая часть, а затем и третья и так год за годом. В этой гонке сиквелов и ремейков не удивительно, что ранние игры серии уже полностью позабылись. И сегодня я хочу вспомнить Empire: Total War, игру, посвященную периоду нового времени в XVIII веке. Empire: Total War особенно интересна своими морскими сражениями и возможностью поиграть за племена индейцев в дополнении The Warpath Campaign, пытающихся выбить захватчиков со своих земель, такую возможность стратегии давали нам всего пару раз.

Игровые видеокарты опять начали дорожать, но чтобы играть в стратегии из нашей подборки, в большинстве случаев хватит недорогой, встроенной в процессор графики. Самый доступный и актуальный вариант таких процессоров - Athlon 200GE из Ситилинка.

Pentium Gold G6405 стоит дороже, но обеспечивает более высокую процессорную производительность.

А вот Ryzen 3 3200G - процессор универсал, в наличии у него не только четыре полноценных ядра, но и одна из самых мощных "встроек" Radeon Vega 8.

               


Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список?

Прошлые выпуски: 

Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9. Часть 10. Часть 11. Часть 12

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