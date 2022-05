За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В одном из прошлых выпусков блога про крутые, но забытые стратегии я упомянул скорость, с которой происходит действия в игре с компьютерным оппонентом - от спокойных пошаговых Heroes of Might and Magic III и Disciples II: Dark Prophecy до достаточно быстрых Warcraft III: The Frozen Throne или StarCraft II. Но я упустил еще один важный параметр времени в стратегиях, а именно - длительность игровой сессии или говоря по-простому, одного сражения до победного конца.

А ведь это очень важный временной параметр, особенно если вы ограничены во времени, которое можете потратить на игру. Очень остро этот вопрос вставал в компьютерных клубах, в играх с живыми соперниками, где оплаченное время очень быстро заканчивалось и за полчаса нужно было успеть победить врага. При игре на домашнем компьютере вопрос длительности одной игровой сессии уже не так критичен, если только вы не играете по сети с живым противником. Но зато остро стоит вопрос свободного времени, которое мы можем выделить на игру.

У многих игроков в возрасте в наше время его практически нет и если удается выкроить часок на любимую стратегию, то нужно успеть за это время выиграть сражение, ведь когда еще выпадет свободный вечер - неизвестно, а доигрывать сохраненную партию с середины спустя несколько дней уже не так интересно. В таком случае стоит выбирать стратегии с настраиваемым временем игры и быстротечными схватками, например, Warcraft III: The Frozen Throne, StarCraft II, Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Empires IV, Warhammer 40,000: Dawn of War II и Company of Heroes 2.

В этих RTS на скоротечность сражения будет заметно влиять размер карты и уровень компьютерного оппонента, которого иногда можно "зарашить" даже в первые минуты игры. Заметно повышает время игровой сессии развитая экономическая модель в стратегиях, когда она находится где-то посередине между серьезными экономическими стратегиями и заточенными под сетевые сражения RTS, например, в Northgard или They Are Billions. Если взглянуть на сложные глобальные и 4Х стратегии, то здесь уже стоит сразу рассчитывать время одной игровой сессии на несколько вечеров, а то и недель, именно столько занимает вдумчивая игра в Crusader Kings III, Europa Universalis IV, Stellaris или Sid Meier’s Civilization VI.

И наконец, главные рекордсмены по времени одной игровой сессии - градостроительные симуляторы в режиме песочницы, когда один огромный город игрок может отстраивать месяцами, например, Anno 1800, Cities: Skylines или Factorio. В Anno 1800 мои игровые сессии доходили по времени до четырех месяцев, за которые я пытался побить рекорды населения островов и выстраивая для этого сложнейшие технологические цепочки и многочисленные логистические маршруты.

Главный подвох подобных игровых марафонов в том, что если у вас не будет времени регулярно продолжать свое грандиозное строительство и вы отложите его на пару месяцев, то зайдя потом в игру, вы поймете, что проще начать все заново, чем пытаться вспомнить, как работают детали этого тщательно отлаженного механизма.

Anno 2205

Раз уж мы заговорили о серии Anno, то сегодня я хочу вспомнить одну из самых противоречивых игр серии - Anno 2205. Игра вышла в 2015 году и наглядно показала, что разработчикам сложных стратегий нужно очень аккуратно обходиться с фанатами игры и учитывать их ожидания. После замечательных, но довольно сложных Anno 1404 и Anno 2070 игровой процесс в Anno 2205 стал слишком легким, что разочаровало многих фанатов. А новые, казуальные игроки быстро потеряли интерес к игре.

Несмотря на это, в Anno 2205 впервые появились многие механики, удачно реализованные потом в Anno 1800: игровые регионы, перенос зданий и многое другое. И если рассматривать Anno 2205 просто как обычную градостроительную стратегию для неискушенного игрока, не ожидая от нее сложных производственных цепочек и десятков логистических маршрутов, то она станет отличным способом познакомиться с серией Anno для новых игроков в 2022 году.

The Settlers: Rise of an Empire

The Settlers - еще одна серия экономических стратегий с непростой судьбой. Игра The Settlers: Rise of an Empire вышла в 2007 году и стала работой над ошибками, допущенными в предыдущей игре, The Settlers: Heritage of Kings, также излишне упрощенной, как и Anno 2205, в попытке расширить базу игроков и увеличить количество проданных копий игры. The Settlers: Rise of an Empire получилась неплохой игрой, в которой уже угадывается визуальный стиль и многие игровые механики, реализованные в следующей игре серии, очень понравившейся игрокам The Settlers 7: Paths to a Kingdom.

Кстати, большинство игр серии Anno и The Settlers разработаны немецкой студией Blue Byte Software. Но если серия Anno получила новое дыхание после выхода Anno 1800, то серия The Settlers, к сожалению, находится в упадке уже почти 10 лет и ожидаемый фанатами выход новой игры в 2022 году был отложен на неопределенный срок, несмотря на ее почти полную готовность и прошедший бета-тест.

Поэтому нам, фанатам серии The Settlers, остается только одно - играть в прошлые игры серии и The Settlers: Rise of an Empire станет для вас отличным способом снова окунуться в привычный мир. И если вам понравилась игра The Settlers 7: Paths to a Kingdom, то наверняка понравится и The Settlers: Rise of an Empire.





Civilization: Call to Power

Игра Civilization: Call to Power, глобальная пошаговая стратегия, вышедшая в 1999 году, стала духовной наследницей игры Civilization II. Игра уже основательно подзабыта, а многие игроки и вовсе пропустили ее в свое время, ведь их внимание полностью переключилось на великолепную Civilization III, вышедшую спустя пару лет. Но любителям серии Civilization обязательно стоит попробовать Civilization: Call to Power даже в 2022 году.

Ведь у игры есть особое очарование старых изометрических стратегий, и при этом она может корректно работать на широкоформатных мониторах с высоким разрешением. А в плане геймплея Civilization: Call to Power тоже очень неплоха - достаточно сложная и вдумчивая, и это одна из первых стратегий, использующих механики ухудшения экологической обстановки в больших городах.





Supreme Commander 2

Первая часть стратегии Supreme Commander отличалась огромными картами, на которых шли массовые баталии самых разнообразных футуристичных родов войск. Вторую часть игры, вышедшую в 2010 году, разработчики - Gas Powered Games, попытались сделать более простой и похожей на массовые стратегии, в которых легко разобраться обычному игроку.

Фанаты первой части оценили этот ход разработчиков отрицательно, но в некоторых аспектах Supreme Commander 2 стала заметно лучше предшественницы. Заметно улучшилась графика, переориентированная на широкоформатные разрешения, бои стали быстрее и динамичнее, а юниты стали прокладывать путь на карте гораздо эффективнее.





Warlords Battlecry III

Не знаю как вам, а мне гораздо ближе стратегии, выполненные в фэнтезийном сеттинге, чем в научно-фантастическом. Warlords Battlecry III - одна из таких стратегий, где вам будут доступны динамичные битвы между армиями шестнадцати заметно различающихся фракций: Рыцари, Империя, Гномы, Высшие Эльфы, Феи, Лесные Эльфы, Тёмные Эльфы, Тёмные Гномы, Минотавры, Орки, Варвары, Рой, Сирасси, Нежить, Лорды Чумы и Демоны.

Добавьте к этому 28 классов вашего воина Варлорда, который поведет войска за собой, и вы получите сильно вариативный геймплей, который долго не надоедает. Есть в игре и система опыта для юнитов, которая заставляет беречь их на поле боя и не расходовать впустую. Графика в игре, несмотря на то, что она вышла в 2004 году - спрайтовая изометрическая. Но после установки widescreen патча игра прекрасно работает в современных высоких разрешениях, давая четкую и детализированную картинку.





Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список?

