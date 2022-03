За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Чем хороши стратегические игры, так это тем, что дают большое количество различных способов вести эффективную борьбу против компьютерного оппонента или человека в сетевой игре. Создатели пытаются по максимуму реализовать основополагающий принцип большинства стратегий - "камень, ножницы, бумага" и на самую эффективную тактику, против которой, казалось бы, нет защиты, всегда находится антитактика.

реклама

Особенно ярко это проявляется в самых популярных стратегиях, которые и стали популярны в первую очередь не из-за за красивой графики и эпического размаха битв, а именно из-за многообразия путей к победе, которые дают игроку. Наиболее яркие представители таких стратегий: Heroes of Might and Magic III и Heroes of Might and Magic V, StarCraft II: Wings of Liberty, Sid Meier's Civilization и WarCraft III: The Frozen Throne.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Игра WarCraft III: The Frozen Throne в нулевые годы долго была для меня стратегией номер один. Я играл в нее с ботами, с другом по локальной сети и, конечно же, в популярных в то время компьютерных клубах. Но прогеймером и "тащером" я не стал, несмотря на много часов, проведенных в игре, а мои друзья на глазах наращивали "скилл" и сражаться с ними мне было все труднее, а иногда я чувствовал, что победить более опытного игрока не смогу уже никогда.

реклама

Не в последнюю очередь это происходило из-за моей тяги в любую стратегию играть "от обороны", то есть отстроить защищенные тылы, укрепленные всеми возможными способами, накопить войско и ждать когда противник сунется на мою базу. И уже тогда, потрепанному о мою оборону игроку, наносить контрудар и переходить в наступление, захватывая его базу. Этот прием обычно отлично срабатывал против компьютерных оппонентов, но вот с живым игроком часто давал сбой.

Особенно ярко я понял это, когда столкнулся в компьютерном клубе с игроком, придерживающимся такой-же тактики в WarCraft III: The Frozen Throne. Пугающее затишье первых 10 минут игры заставило отправиться меня на разведку и я понял, что мы занимаемся одним и тем же: копим войско, прокачиваем героев с защитными аурами и строим башни. Но увидев его оборону, я сразу понял, насколько она уязвима для атаки с воздуха по обходному пути, минуя башни. И я начал штамповать отряд грифонов, которым и разделался с противником за несколько минут.

Игра с упором в оборону не слишком приветствуется в стратегиях в реальном времени, заточенных под мультиплеер, ибо это ведет к потере динамики и азарта от игры. Поэтому большого набора эффективных защитных сооружений найти в играх последних лет трудно, а от возможности создания полностью защищенной стеной территории, как в серии Age of Empires, во многих играх в последние 10-15 лет отказались полностью.

реклама

Но кризис жанра в стратегиях проявляется все чаще и когда придумано и многократно использовано в игровых механиках уже практически все, разработчики, пытаясь создать игру с необычным геймплеем, в последнее время все чаще обращаются к идее отстройки защищенной базы. Причем надежная защита и укрепления становятся тем элементом, без чего выигрыш невозможен в принципе. Яркий пример таких игр - They Are Billions, в которой вы отстаиваете поселение, защищающееся от циклических волн зомби, которые становятся все более опасными.



Стратегия стала очень популярна у любителей играть с упором на оборону и другие разработчики тоже решили попробовать себя в этом ключе. Что уже дает нам возможность говорить о новом поджанре стратегий - гибриде RTS/Tower Defence/Survival. Например, недавно в Steam в раннем доступе появилась шикарная игра Age of Darkness: Final Stand, где вам предстоит отстраивать и оборонять псевдосредневековое поселение от орд нежити.



Еще один образец подобных игр, но уже выполненный несколько в другом ключе, на стыке жанров стратегии и экшена - The Riftbreaker. В игре вам предстоит отстраивать базу на враждебной планете, а игровой процесс очень напоминает стратегию Factorio, но не настолько сложен и позволит быстро освоить игру.

реклама





Stronghold 2

Вспоминая стратегии с упором на оборону, нельзя не вспомнить одну из прародительниц жанра - игру Stronghold, в которой вам нужно было отстраивать и штурмовать замки. Игра была настолько популярна, что в ее тени потерялось продолжение, выведшее серию в полное 3D - Stronghold 2, вышедшее в 2005 году. Игра получила средние оценки и довольно быстро была забыта, но в 2022 году стоит взглянуть на нее в виде переиздания Stronghold 2: Steam Edition, с поддержкой широкоформатных мониторов и обновленной графикой, заигравшей новыми красками.





Legends of Eisenwald

А вот если вы устали от довольно динамичных RTS, и хотите поиграть в простую и спокойную пошаговую стратегию, напоминающую Disciples II: Dark Prophecy, то стоит попробовать Legends of Eisenwald, игру от Aterdux Entertainment. Legends of Eisenwald вышла в 2015 году и уже основательно подзабыта, а многие игроки и вовсе пропустили ее, но в 2022 году, оглядываясь назад, понимаешь, что игр подобного типа было выпущено не так уж и много и пропускать даже проекты среднего уровня не стоит.

Действие в Legends of Eisenwald происходит в фэнтезийном южном немецком княжестве Эйзенвальд в округе Тюрингия во времена позднего средневековья и вам доступно три главных персонажа: рыцарь, баронесса и мистик, очень напоминающих выбор из Disciples II: Dark Prophecy, два вида магии, глобальная карта и тактические поединки. А бои в игре заставят пролить ностальгическую слезу любителей игр серии King's Bounty, ведь ее авторы Legends of Eisenwald называли одной из игр, вдохновляющих их.





Hearts of Iron III

Рано или поздно почти каждый любитель стратегий попадает в ситуацию, когда старые стратегии, в которые наиграны сотни часов, надоели, а новые кажутся тем же самым продуктом, но в другой обертке. В этом случае мне всегда помогало попробовать что-нибудь разительно отличающееся по геймлею, как игры от компании Paradox Interactive. Например, глобальную стратегию Hearts of Iron III, вышедшую в 2009 году.

В игре вам предоставляется возможность играть за любую из 160 стран и колоний во временном отрезке с 1936 года по 1948 год, используя экономическое развитие государства, инфраструктурное и военное строительстве, дипломатию и боевые действия. Игра довольно сложная и чтобы разобраться в ней, придется потратить не один час, но это стоит того, ведь где еще можно встретить такие тонкости, как влажность, давление и направлением ветра, влияющие на игровой процесс.

R.U.S.E.

Думаю, мало кто из игроков вспомнит стратегию R.U.S.E., вышедшую в 2010 году, а ведь игровыми изданиями она преподносилась как свежее слово в жанре RTS. На первый взгляд, это обычная стратегия о Второй мировой войне, но запустив ее, вы сразу поймете, что игра совсем не похожа на аналоги. Игровое поле представляет стол главнокомандующего с картой, на котором и происходят боевые действия в реальном режиме времени.

В глобальном режиме войска представлены схематично - фишками, а вот спустившись ниже, мы видим уже более привычную картину. Но главная изюминка R.U.S.E. - система уловок и хитростей, с помощью которых можно вводить противника в заблуждение. Бутафорские войска и военные постройки приводят противника к ложным выводам, заставляя делать ненужную технику и бросать ее в бой туда, где ее поджидает засада.





SpellForce 2: Shadow Wars

И еще один способ отдохнуть от классических стратегий в реальном времени - это стратегии на стыке жанров RTS и RPG, например, SpellForce 2: Shadow Wars, вышедшая в 2006 году. Причем уклон в RPG-элементы у игры таков, что уже и не скажешь точно, чего в ней осталось больше: RPG или стратегии. Но зато мы имеем сложную прокачку героя, ведущего за собой армию и имеющего огромное количество умений и заклинаний. А главное - огромную по продолжительности компанию, прохождение которой займет более 60 часов. Но и обычные режимы игры авторы не забыли - "Свободная игра" и "Схватка" позволят поиграть против компьютерных противников или людей по сети.

В долгих баталиях за компьютером, особенно ночью, главное - не мешать домочадцам шумом. А бывает обратная ситуация - когда вам хочется отгородиться от звуков извне и полностью погрузиться в мир игры. Помогут в этом наушники закрытого типа, например, одни из самых популярных в Ситилинке, Sennheiser HD 206.

Неплохое соотношение цены и звучания дают наушники Panasonic RP-HTF295E.

Но помимо звука есть еще одна проблема, с которой можно столкнуться при выборе наушников - это давление амбушюр на уши, делая некомфортным их длительное использование. Чтобы избежать этого, можно присмотреться к моделям с большими амбушюрами, например, AKG K92. Я сейчас пользуюсь именно этой моделью и не пожалел, что отдал за нее деньги.

Пишите в комментарии, играли ли вы в стратегии из этого блога, ведь постепенно мы с вами мы забираемся все глубже в залежи игр, малознакомых большинству игроков.

Прошлые выпуски:

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

Часть 7

Часть 8