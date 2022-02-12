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Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 7

Среди стратегий, выпущенных за последние 20 лет, есть много хитов, не уступающих Warcraft III, StarCraft II или Age of Empires II, но незаслуженно забытых
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В этом блоге я бы хотел продолжить начатую в прошлом выпуске тему, посвященную устареванию графики в играх и тому, где проходит та грань, которая для нас отделяет старые игры от современных. Конечно, тема эта очень субъективна, зависит от множества факторов и в первую очередь от того, когда вы начали свою игровую карьеру. Если взять какую-нибудь игру недавнего прошлого, например, Anno 1404 из 2009 года, то она в 2022 году будет восприниматься совершенно по-разному игроками, начавшими играть в 2000 и в 2010 году.

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Но даже на своем примере, как геймера, купившего ПК в начале нулевых, я замечаю, что планка "устарелости" понемногу сдвигается и все больше игр начала нулевых начинают "резать" глаз и восприниматься все хуже и хуже в плане графики. Но затрагивает это не все игры, а в основном те, в которые я играл мало или вовсе пропустил. А вот любимые игры, произведшие максимально положительное впечатление при первом знакомстве и регулярно перепроходящиеся, почти полностью выпадают из этого процесса устаревания.

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И, к примеру, Heroes of Might and Magic V из 2006 года, в которые я сейчас играю в очередной раз, выглядит для меня почти так же хорошо в плане графики, как и на момент выхода. Запуск любимой игры всегда творит чудеса и мозг уже рефлекторно реагирует на нее выбросом эндорфинов, а уровень графики для этого процесса отходит на второй и даже третий план.

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Но есть еще один фактор и я неслучайно упомянул 2006 год, ведь примерно на это время, плюс-минус пара лет, для меня приходится та самая граница, отделяющая устаревшую графику от вполне приемлемой даже в 2022 году. Дело в том, что в нулевых годах произошел рывок как в мощности процессоров и видеокарт, так и в плане графики игр. От малополигональных моделек с мутными текстурами и массового разрешения 1024х768 игры за несколько лет шагнули в мир  шейдеров, четких текстур, HDR-эффектов, реалистичных теней и высоких разрешений.

Чтобы увидеть это, достаточно запустить Crysis из 2007 года, где этот рывок проявился максимально наглядно. Crysis даже в 2022 году не выглядит устаревшей игрой и такой же эффект проявился и в стратегиях, первыми применившими новые технологии графики, пусть и с присущим жанру консерватизмом. World in Conflict и Command & Conquer 3: Tiberium Wars, вышедшие в 2007 году, и даже Company of Heroes, Caesar IV и Heroes of Might and Magic V, вышедшие годом ранее, для меня выглядят вполне прилично в плане графики, даже если попытаться взглянуть на них не предвзято.

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Что уж говорить про стратегии, вышедшие позднее, например в 2010 году: StarCraft 2: Wings of Liberty, Warhammer 40000: Dawn of War II - Chaos Rising, Supreme Commander 2 и Napoleon: Total War. Они и спустя 12 лет, в 2022 году, выглядят современными. Но, все таки, прогресс на месте не стоит, хоть и движется теперь без рывков, и в стратегиях последних лет графика становится все лучше, достаточно взглянуть на Anno 1800, Iron Harvest или Jurassic World Evolution 2.

Black & White 2

Игра Black & White 2, вышедшая в 2005 году, стала удачной работой над ошибками первой части, про которую я рассказывал в прошлом блоге. В игре стало лучше буквально все - графика, сюжет, звуковое сопровождение, механика управления существом-питомцем. Стала гораздо более продвинутой система развития города, в котором живут жители, ведь на них теперь влияет множество факторов - пища, настроение, здоровье, отношение игрока и выбранная им роль "добра" или "зла".

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Игра стала еще ближе к стратегиям в реальном времени, появилась возможность тренировать войска и управлять ими в бою, что очень пригодится, ведь враг стал хитер как никогда и отразить его нападение, или захватить его город стало непросто. Black & White 2 производит волшебное впечатление, игра не похожа на обычные RTS, к которым мы привыкли, а возможности и скрытый потенциал механик у игры просто потрясающие. Я до сих пор помню, как придумал кидать умерших юнитов подальше в океан, ведь они портили настроение жителям, ведь ресурсов на постройку кладбища еще не было.


Герои уничтоженных империй

Герои уничтоженных империй - стратегия с элементами RPG от создателей знаменитых "Казаков", компании GSC Game World, вышедшая в 2006 году. Геймплей игры очень похож на "Казаков", но действие перенесено в вымышленный фентезийный мир с четырьмя враждующими расами: Эльфами, Криальцами, Механиками и Нежитью. В то время как в большинстве стратегий игровая камера опускалась все ниже, GSC Game World в Героях уничтоженных империй рискнули сделать с ней эксперимент. Камера поднята довольно высоко, а взгляд игрока направлен вниз под необычным углом, почти в 45 градусов.

Добавьте к этому отличную игру света и тени с имитацией солнечных лучей, проглядывающих сквозь облака и получите стратегию с самой необычной картинкой в нулевых годах. В результате Герои уничтоженных империй или Heroes of Annihilated Empires, как игра называлась в англоязычном издании, выглядит необычно и очень реалистично даже в 2022 году.

Tropico 3

Серия экономических стратегий Tropico шагнула в 3D довольно поздно. Первая часть серии вышла в 2001 году, и даже вторая - Tropico 2: Pirate Cove, вышедшая в 2004 году, использовала изометрическую графику. И только Tropico 3 в 2009 году переходит на полностью трехмерную графику, а вдобавок обзаводится мультиплеером. В Tropico 3 вам предстоит возглавить островное государство в Латинской Америке, очень напоминающeе Кубу. 

Жителей нужно не только обеспечить пищей с различных ферм, но и обеспечить жильем, доступом к религии, развлечениям и медицинскому обеспечению. Иначе недовольные поселенцы могут перейти на сторону повстанцев, для борьбы с которыми вам предстоит набрать армию и обеспечить военных всем необходимым. Игры серии Tropico развиваются в своем уникальном направлении, не похожем на экономические серии игр Anno или The Settlers и знакомство с ними стоит начать именно с Tropico 3, ведь графика игры вполне неплоха даже сегодня.

Warlock: Master of the Arcane

Warlock: Master of the Arcane - очень интересная пошаговая глобальная стратегия, вышедшая в 2012 году, которую пропустила большая часть игроков. Интересна она в первую очередь тем, что выпущена знаменитой компанией Paradox Interactive, специализирующейся на глобальных исторических стратегиях. А во вторую - тем, что Warlock: Master of the Arcane игра фентезийная, с магией и колдунами, а действие ее происходит в мире Ardania, знакомом нам по играм серии Majesty.

А в плане геймплея Warlock: Master of the Arcane очень напоминает гибрид Civilization V с гексагональной картой, пошаговой игры "Кодекс войны" и стратегии про войны магов Master of Magic, вышедшей в далеком 1994 году. В игре присутствуют четыре фракции: люди, нежить, монстры и эльфы Арети, и вам будут доступны не только многочисленные заклинания, требующие затрат маны, но и разнообразные боевые юниты, для которых нужно отстроить  здания в городе. 

Эадор. Владыки миров

Стратегий в фентезийном сеттинге выходило не так уж много, и еще одна яркая представительница жанра - пошаговая игра "Эадор. Владыки миров", вышедшая в 2013 году. В игре вам предстоит примерить роль владыки, собирающего свой мир из осколков, плавающих во вселенной. Причем каждый осколок имеет свое собственное население и правителя, которого нужно победить. Перемещение войск и постройка городов происходит на карте, разделенной на шестиугольники, чем очень напоминают Civilization V, а вот бои происходят в тактическом режиме в стиле Disciples III.


Игровой процесс глубок, продуман и очень нетороплив, ведь вам придется не только сражаться, но и строить разнообразные здания, прокачивать бойцов и следить за экономикой. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд - на бои влияет множество параметров, вплоть до усталости бойцов и рельефа местности, а отстроить все доступные здания не получится и придется выбрать самые важные, ведь есть лимит построек. 

"Эадор. Владыки миров" игра сложная, многоплановая и не имеющая аналогов, но из-за некоторых недоработок и небольшого бюджета не ставшая спер хитом. Но познакомиться с ней любителю умных стратегий нужно обязательно.

Прелесть старых стратегий в том, что для них не нужен мощный игровой ПК с новейшей видеокартой, но вот комфорт игрока во время многочасовых баталий очень важен. Главное в этом - качественный монитор с матовым покрытием, например, AOC Value Line 24B2XDM/01 из Ситилинка. На втором месте - удобное кресло, например, ZOMBIE DRIVER.

Ну а комфорт вашим ушам, а заодно избавление домочадцев от многочасовых звуков сражений обеспечат закрытые наушники, такие как Panasonic RP-HTF295E.

Прошлые выпуски: 

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 2

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 3

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 4

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 5

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 6

Пишите в комментарии, какие стратегии из этого списка вам запомнились больше всего?

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