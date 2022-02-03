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Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 6

Среди стратегий, выпущенных за последние 20 лет, есть много хитов, не уступающих Warcraft III, StarCraft II или Age of Empires II, но незаслуженно забытых.
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Думаю, многие читатели, запуская старые стратегии, замечали, что некоторые из них отлично смотрятся даже спустя десять лет и более, а другие - выглядят устаревшими уже через несколько лет. Хороший пример - стратегия Warcraft III: Reign of Chaos, которой через несколько месяцев исполнится уже 20 лет. Большинство игроков помнят эту игру по дополнению Warcraft III: The Frozen Throne, вышедшему годом позднее. Даже в 2022 году игра смотрится неплохо и радует глаз, если закрыть глаза на малое количество полигонов в моделях.

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Неплохо выглядят и некоторые более старые стратегии, использующие изометрическую двухмерную графику, например, Age of Empires II: The Age of Kings, Command & Conquer: Red Alert 2 или Pharaoh.

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А  запуская многие стратегии, выпущенные позднее, например, Rise of Nations: Thrones & Patriots из 2004 года, такого визуального удовольствия уже не получаешь. Хоть сама игра и увлекает отличной стратегической составляющей, картинка выглядит довольно блеклой и невзрачной.

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Это происходит в первую очередь от того, что работа дизайнеров, 3D-моделлеров и художников в играх очень важна, и стоит на первом месте в получении красивой картинки. А вот технические возможности: количество полигонов 3D моделей и даже количество цветов - это только инструменты в их руках, как холст и краски у художника или резец из скульптора.

Еще один немаловажный аспект актуальности графики игры - поддержка высоких широкоформатных разрешений. Большинство старых игр создавались под небольшие разрешения (800х600, 1024х768) формата 4:3 и если запустить такую игру на большом экране сегодня, мы увидим ужасную картину - сплющенную картинку и огромные пикселы. Наглядный пример - отличная стратегия Emperor: Battle for Dune из 2001 года, не имеющая поддержки широкоформатных разрешений.

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А вот многим более старым стратегиям, особенно с изометрической графикой, в этом плане повезло намного больше. Фанаты делают для них модификации, поддерживающие и высокие разрешения, и любые соотношения сторон экрана. Думаю, многие из вас видели, как это работает на примере знаменитой стратегии Heroes of Might and Magic III, отлично выглядящей благодаря моду HiRez, а ведь изначально игра поддерживала только разрешение 800х600.

Есть подобный мод и для игры Disciples II: Dark Prophecy, созданный пользователем Verok с применением OpenGL Wrapper. С этим модом Disciples II: Dark Prophecy не только выглядит гораздо свежее, но и позволяет охватить взглядом гораздо большее пространство на игровой карте. Вот так игра выглядит на разрешении 1920х1080.

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А вот так, на разрешении 8К (7680x4320), вся огромная карта игры видна на экране (осторожно, картинка много весит). 


Disciples: Sacred Lands

OpenGL Wrapper от Verok поддерживает и первую часть серии Disciples, игру Disciples: Sacred Lands, вышедшую в 1999 году. Большинство игроков пропустили ее, ведь она так и осталась в тени намного более популярной продолжательницы серии - Disciples II: Dark Prophecy. Однако все "фишки" серии - мрачная готическая атмосфера, особенности прокачки отрядов и отстройка замков, были реализованы уже в первой части. 

Отпугивала игроков и устаревшая графика низкого разрешения, которая очень быстро устарела. А вот с модом OpenGL Wrapper игра получает поддержку высоких разрешений и выглядит уже намного лучше, что позволит приобщиться к истокам серии Disciples без боли в глазах.

Black & White

А вот игру Black & White можно привести как пример того, как плохая графика может погубить гениальную идею. Black & White - один из наиболее характерных представителей жанра симулятор бога, разработанный Питером Молинье, создателем игр Populous и Dungeon Keeper. Игра вышла в 2001 году и в то время производила волшебное впечатление - игровой процесс был не похож на обычные, приевшиеся механики стратегических игр. 

Вам предстояло взять на себя роль божества, заботящегося о своем племени, выбрать каким ему быть - добрым или злым, и обучить огромное существо, помогающее вам. Но если в 2001 году графика Black & White воспринималась нормально, то уже через пару лет текстуры низкого разрешения и модели с минимумом полигонов воспринимались  устаревшими. Но, несмотря на слабую графику, в Black & White стоит поиграть, чтобы увидеть, на что способен нестандартный подход к созданию игр и новые идеи. А еще, чтобы подготовится к прохождению великолепной игры Black & White 2, про которую я расскажу в следующем блоге.

Armies of Exigo

Успех Warcraft III: The Frozen Throne вызвал появление многих игр, копирующих ее механики и наиболее яркой представительницей таких стратегий стала Armies of Exigo, вышедшая в 2004 году. На первый взгляд в ней было все, чтобы скинуть Warcraft III с трона: отличная графика, бои с участием множества юнитов, подземелья и огромная сюжетная компания. Были и нововведения, например, каждый юнит прокачивался, набирал опыт и получал особую ауру, защитную, атакующую или ускоряющую.

Но Warcraft III: The Frozen Throne был в расцвете своей популярности и Armies of Exigo подвергся жестокой критике со стороны игровых журналистов за вторичность, а многие игроки попросту пропустили игру в момент выхода, так как 2004 год был очень богат на хорошие стратегии. Rome: Total War, The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth и Warhammer 40000: Dawn of War - на фоне таких хитов было немудрено пропустить Armies of Exigo.


Но теперь, в 2022 году, когда в Warcraft III: The Frozen Throne наиграны тысячи часов, а жанр стратегий находится в упадке, ничто не мешает вспомнить и пройти стратегии, пропущенные в свое время.

Cultures 2: The Gates of Asgard

Стратегии немецкой школы отличает огромное количество ресурсов, сложные производственные цепочки, большое количество типов зданий и упор на экономику и развитие, а не на битвы и сражения. Яркие представители жанра - игры серий The Settlers и Anno, известны многим игрокам, а вот стратегию Cultures 2: The Gates of Asgard, вышедшую в 2002 году, вы могли пропустить.

На первый взгляд игра похожа на четвертые The Settlers как две капли воды, но отличия есть - графика получше, экономическая система чуть проще, за счет чего порог вхождения игроков ниже. Для экономических стратегий это очень важно, ведь часто они отпугивают начинающих игроков своей сложностью. Но когда The Settlers пройдены вдоль и поперек, а хочется чего-то похожего, можно попробовать Cultures 2: The Gates of Asgard.

Age of Wonders II: The Wizard’s Throne

В фэнтезийной пошаговой стратегии Age of Wonders II: The Wizard’s Throne, вышедшей в 2002 году, вам предстоит примерить на себя роль могущественного мага, возглавляющего одну из 12 рас со своими уникальными юнитами и особенностями. Вам будут доступны сотни различных заклинаний, а вот число существ в отряде мага будет небольшим, всего восемь штук. На гигантских картах вам будет доступна и отстройка множества городов, дающих укрытие герою и подкрепления в его войско.

Игра представляет собой удачный сплав идей из разных пошаговых игр и была высоко оценена игровыми изданиями, а если попытаться ответить на вопрос - "на что же похожа Age of Wonders II: The Wizard’s Throne?", то в памяти всплывают не только Heroes of Might and Magic III, но и Endless Legend с Sid Meier's Civilization V.

В свое время стратегии из этого списка требовали довольно мощного ПК, я еще помню, как тормозила игра Armies of Exigo на GeForce2 MX 400. А сегодня, чтобы поиграть в них, достаточно самого бюджетного ПК на основе процессора с четырьмя потоками и встроенной графикой Radeon Vega 3 или UHD Graphics 610, например, AMD Athlon 3000G или Intel Celeron G5905 из Ситилинка.

Прошлые выпуски: 

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 2

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 3

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 4

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 5

Пишите в комментарии, играли ли вы  стратегии из этого блога? И какие стратегии стоит вспомнить в следующем?

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