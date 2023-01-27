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Переходники с нескольких 6+2 pin разъемов на новый 12+4 pin 12VHPWR, которыми комплектуются графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 4000, выглядят не слишком эстетично и нередко не позволяют установить на место боковую стенку корпуса, поэтому многие пользователи предпочли бы просто приобрести блок питания стандарта ATX 3.0. К сожалению, в российских магазинах такие БП пока встречаются не так часто.
Впрочем, их ассортимент со временем расширяется – так, московский ритейлер «Регард», доставляющий заказы по всей России, уже предлагает флагманские блоки питания немецкой компании Be Quiet – речь идет о недавно анонсированной линейке Dark Power 13 с сертификатом 80 Plus Titanium. Цены на подобные решения, конечно, нельзя назвать низкими, но, с учетом спецификаций премиальных БП Be Quiet, они не выглядят и заоблачными.
Блок питания Be Quiet Dark Power 13 850 Вт на момент написания данной новости можно приобрести за 25 тысяч рублей, старшая же модель Be Quiet Dark Power 13 1000 Вт предлагается за 29 тысяч. Оба устройства оснащены тихими, но эффективными вентиляторами, а также могут похвастаться богатой комплектацией, высочайшим КПД и превосходными электрическими характеристиками.
Пользователи, не желающие отдавать за блок питания больше 20 тысяч рублей, но обладающие видеокартой RTX 4090 или RTX 4080, могут обратить внимание на Be Quiet Straight Power 11 Platinum 1000 Вт, либо на Be Quiet Pure Power 11 FM 1000 Вт. Обе модели совместимы с фирменным кабелем-адаптером 12VHPWR от Be Quiet, хотя приобрести его в России может быть достаточно сложно.