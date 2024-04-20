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[Zero]
Все видеокарты Radeon RX 7000 и GeForce RTX 4000 в Германии стоят ниже рекомендованных цен
Анализ рынка проводил портал 3DCenter

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Как пишет VideoCardz, ссылаясь на результаты анализа рынка, проведенного порталом 3DCenter, все графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 4000 и AMD Radeon RX 7000 можно приобрести в Германии по ценам ниже рекомендованных. Согласно оценкам экспертов, такие данные означают, что рынок видеокарт наконец-то стабилизировался после криптовалютной лихорадки, повышенного спроса из-за пандемии коронавируса, ИИ-бума и санкционных войн США и Китая, хотя последние два фактора по-прежнему актуальны.

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Дополнительной мотивацией для ритейлеров является факт относительно скорого выхода видеокарт следующих линеек. Так, согласно неофициальным данным, предоставленным инсайдерами, графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 увидят свет уже в четвертом квартале 2024 года. Поэтому от «старых» видеокарт, особенно флагманских и субфлагманских, торговым сетям необходимо избавляться. Так, RTX 4090 сейчас можно приобрести примерно на 50 евро дешевле рекомендованной цены, и возможно, в будущем размер этого дисконта будет увеличиваться.

#amd #nvidia #видеокарты #германия #цены #графические ускорители
Источник: videocardz.com
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