Samsung наращивает производство пластин NAND, но при этом сохраняет осторожность, опасаясь влияния на цены. Ожидается подорожание NAND в следующем квартале.

© Babak Habits/Unsplash

Согласно сообщениям южнокорейских СМИ, Samsung Electronics планирует увеличить потребление пластин NAND примерно на 30% в текущем квартале на своих производственных линиях в Пхентхэке, Южная Корея, и Сиане, Китай.



Тем не менее, Samsung намерена сохранять осторожный подход к дальнейшему наращиванию производства, чтобы не оказать негативное влияние на динамику цен на флэш-накопители NAND.



Отчет указывает, что производственные мощности Samsung по NAND могут достигать 2 млн пластин в квартал, однако внутренние целевые показатели ограничены 1,2 млн пластин во втором-четвертом кварталах, при общем коэффициенте загрузки около 50%.



Аналитики ожидают, что в отчете о прибылях за первый квартал Samsung подтвердит свою позицию по снижению производства NAND ввиду сохраняющегося высокого уровня складских запасов у крупных клиентов.

реклама

© trendforse.comТакже в отчете отмечается, что у SK hynix установлен ежеквартальный лимит производства NAND в размере около 600 000 пластин при загрузке от 50% до 60%.



По данным TrendForce, контрактные цены на NAND вырастут в следующем квартале на 13-18%, при этом больше всего подорожают корпоративные SSD. Несмотря на увеличение загрузки производителями, общая динамика рынка продолжает испытывать влияние сокращения складских запасов.