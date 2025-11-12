По словам руководителя, нововведение коснется примерно миллиона многоквартирных домов

В ходе одного из плановых заседаний министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что до конца 2025 года для каждого многоквартирного дома должен быть создан домовой чат в мессенджере MAX. Всего таких домов в России насчитывается около миллиона.



Как именно будет реализовываться инициатива, причем в столь сжатые сроки, в настоящий момент неизвестно, но, как предполагают эксперты, речь может идти о пилотном проекте. Полноценное развертывание системы домовых чатов в таком случае будет отложено до 2026 года, что выглядит более реалистично.

MAX — кроссплатформенный отечественный мессенджер, созданный компанией VK (ранее — Mail.ru Group), а также активно ей развиваемый и продвигаемый на фоне ввода в стране ограничений для ряда конкурирующих платформ. Ранее в СМИ появлялись сообщения о грядущей интеграции приложения с порталом «Госуслуги» — впрочем, последний можно будет использовать и традиционными способами, а не только через MAX.