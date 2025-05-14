Физический движок был реализован на lua

Ролевая игра The Elder Scrolls 3: Morrowind от студии Bethesda, вышедшая около 23 лет назад, в свое время снискала огромный успех, и до сих пор пользуется популярностью среди фанатов серии TES. Для нее регулярно создают различные моды — так, моддер MaxYari написал на lua для OpenMW несложный физический движок, интегрировал его в игру и продемонстрировал, как он работает.

У мода пока есть ограничения — например, дистанционные атаки вроде выстрелов из лука, в отличие от взмахов оружием ближнего боя, не будут задевать бутылки и другие физические объекты. Не реализовано и взаимодействие с физикой неигровых персонажей (NPC) — только самого игрока. Мод включает физику лишь для вещей, которые можно добавить в свой инвентарь — их можно перетаскивать и бросать, а бутылки и посуду — еще и разбивать.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Сам MaxYari, получивший множество восторженных комментариев от фанатов Morrowind, предложил всем желающим использовать его наработки в собственных проектах: «Помимо экспериментов с физическими объектами, основная цель этого мода — продемонстрировать набор методов, которые другие разработчики могут использовать для реализации модов, основанных на физике».