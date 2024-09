В первую очередь речь идет о цене устройства в Европе, но не только

Как сообщают тематические СМИ и интернет-ресурсы, после официального анонса консоли Sony PlayStation 5 геймеры подняли волну недовольства в социальных сетях. Вызвано это рекомендованной стоимостью устройства — в США оно будет предлагаться за 699 долларов, а в Европе – за 799 евро, и это в версии без дисковода и подставки. К счастью, опасения по поводу емкости встроенного твердотельного накопителя не подтвердились – производитель расщедрился на двухтерабайтную модель, хотя некоторые эксперты предполагали, что по-умолчанию девайс будет оснащаться терабайтной.

Не обошлось без грустных шуток: один из пользователей написал, что если тенденция продолжится, одна из следующих консолей Sony будет стоить 2000 долларов и предлагаться без дисковода, подставки, кабелей и даже коробки. Возникли у геймеров претензии и к самой презентации PS5 Pro – возможности приставки демонстрировались не на самых современных и требовательных играх. Так, The Last of Us Part II вышла еще в 2020 году. Ранее сообщалось, что по производительности GPU PS5 Pro будет примерно равна видеокарте AMD Radeon RX 7700 XT, при этом сбалансированную конфигурацию с этой видеокартой можно собрать не сильно дороже 800 евро.