Компании опасаются вкладывать значительные средства в новые проекты

Как сообщает Bloomberg, большинство крупных студия, разрабатывающих видеоигры предпочитают полагаться на проверенные франшизы – это связано с ростом финансовых затрат на создание AAA-проектов. Для разработчиков и издателей важно, чтобы игры окупались, при этом игровая индустрия растет сравнительно медленно, если не считать отдельные сегменты рынка с агрессивной монетизацией – например, китайские гача-игры и некоторые проекты с механикой лутбоксов, во многой схожей с принципами работы игровых автоматов-слотов в казино.

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Журналисты отмечают, что стоимость разработки крупной игры может превышать 200 и даже 300 миллионов долларов — столько же стоит и съемка голливудского блокбастера. Примечательно, что многие студии и издатели отменяют проекты, находящиеся в разработке слишком долгое время – например, так поступают Riot Games, Sony, Bandai Namco, Embracer и Electronic Arts. Вице-президент Epic Games Сакс Перссон и вовсе заявил, что игровому сообществу стоит ожидать появления «безопасных» игр, имея в виду проекты в рамках уже обладающих большой аудиторией серий. Впрочем, отдельные издатели вроде Developer Digital Inc. продолжают делать ставку на сравнительно небольшие проекты от мелких студий и инди-разработчиков с бюджетом до 1-5 миллионов долларов на проект.