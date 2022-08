Способ вновь ощутить вкус индустрии интерактивных развлечений конца 20-го века

реклама

Warcraft II: Tides of Darkness - одна из самых выдающихся стратегий в реальном времени 20-го века. Если первая часть серии, под названием Orcs & Humans, была просто хорошей игрой своего времени, то уже вторая часть, вышедшая в 1995 году, стала культовой. На тот момент проект просто не за что было критиковать, отличное визуальное оформление, приятное музыкальное сопровождение, сам игровой процесс был динамичным, в отличие от большинства других стратегий того времени, хорошо проработанный ЛОР игры, можно было лишь придраться до наличия всего двух рас с одинаковыми характеристиками и отличием лишь в навыках некоторых юнитов, но это может быть претензия нашего избалованного геймерского опыта, а в середине 90-ых годов, это было "Ничего себе".

Один иностранный блогер создал канал под названием "Warcraft 2", на котором он частенько проводит стримы по культовой игре, и всегда можно зайти и получить вкус ностальгии. Казалось, уже много лет нет никакой возможности окунуться в игровой процесс 90-ых, но автор канала всегда готов сыграть и со своими подписчиками. Понятное дело, не стоит ожидать большого количества активных пользователей онлайн, но чтобы окунуться в тёплую атмосферу прошлого должно хватить.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти 25 лет назад мы передавали из рук в руки компакт-диски с этими играми, с условием обязательно принести. Уже позднее вышли такие игры как: Starcraft, Age of Empires, которые смогли достичь столь же высокого признания. Также в 1996 году вышло дополнение Beyond the Dark Portal, которое добавило новые компании с большей сложностью.